İzmir ve Ankara’da uyuşturucu operasyonları: Villadan zehir zulası çıktı! 36 zanlıya işlem
İzmir ve Ankara’da uyuşturucu imalatı ile ticaretine yönelik düzenlenen kapsamlı operasyonlarda büyük miktarda sentetik madde ele geçirilirken 27 şüpheli gözaltına alındı. İmalathaneye dönüştürülen bir villada 70 litre 350 gramı sıvı olmak üzere toplam 74 kilo 400 gram metamfetamin bulundu. Operasyonda 4 zehir taciri yakalandı. Ankara merkezli 7 ilçede jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında ise hakkında gözaltı kararı verilen 32 şüpheliden 23’ü yakalanarak adli makamlara sevk edildi. İki ayrı operasyonda toplam 36 zanlı hakkında işlem yapıldı.
Güvenlik güçlerinin uyuşturucu imalatı ve ticaretine karşı yürüttüğü kararlı mücadele kapsamında İzmir ve Ankara'da peş peşe operasyonlar düzenlendi.
VİLLAYA UYUŞTURUCU BASKINI
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde uyuşturucu madde imalatı yapıldığı bilgisine ulaşan güvenlik güçleri, teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen adrese operasyon düzenledi.
Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, imalathane olarak kullanılan bir villaya baskın gerçekleştirdi.
Adreste yapılan detaylı aramalarda 70 litre 350 gramı sıvı, 4 kilo 50 gramı katı halde olmak üzere toplam 74 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Aramalarda uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda materyale de el konuldu.
Operasyon kapsamında imalathanede bulunan 4 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.
BAŞKENTTE 7 İLÇEDE OPERASYON
Diğer operasyon adresi olan Ankara'da ise uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik geniş çaplı soruşturma yürütüldü.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan tahkikat çerçevesinde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarını işledikleri tespit edilen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezli 7 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Baskınlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların çok yönlü olarak sürdürüldüğü kaydedildi.