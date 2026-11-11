Operasyon kapsamında imalathanede bulunan 4 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.

Aramalarda uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda materyale de el konuldu.

Adreste yapılan detaylı aramalarda 70 litre 350 gramı sıvı, 4 kilo 50 gramı katı halde olmak üzere toplam 74 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi.

BAŞKENTTE 7 İLÇEDE OPERASYON

Diğer operasyon adresi olan Ankara'da ise uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik geniş çaplı soruşturma yürütüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan tahkikat çerçevesinde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde tespit edilen adrese yapılan baskında toplam 74 kilo 400 gram metamfetamin maddesi ile imalatta kullanılan çok sayıda materyal ele geçirilerek 4 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarını işledikleri tespit edilen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 7 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Baskınlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların çok yönlü olarak sürdürüldüğü kaydedildi.