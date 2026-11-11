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Ankara'dan Saddam Hafter'e yakın markaj! Gündem "Tek Libya"... Üst düzey askeri görüşme

Ankara-Trablus-Bingazi hattındaki Deniz Yetki Anlaşması sonrası Türkiye, Libya'da kalıcı çözüm için devreye girmiş durumda. 23 Ekim'de Ankara'da yapılan "Tek Libya" zirvesinde Trablus yönetimi ve Hafter kanadı "Sirte" uzlaşısına vardı. Bu kritik gelişmeden günler sonra dikkat çeken bir temas kayıtlara geçti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile telefonda görüştü.

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Ankara'dan Saddam Hafter'e yakın markaj! Gündem "Tek Libya"... Üst düzey askeri görüşme

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki satranç tahtasında bölgenin kaderini belirleyecek hamlelere imza atıyor.

Libya ile 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, Bingazi'deki Hafter'e bağlı Meclis tarafından da onaylandı.

Bu mutabakat, Libya'daki tarafları uzun yıllar süren çatışmaların ardından aynı çizgide buluşturdu.

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Nitekim Ankara da Libya'da kalıcı çözüm için devreye girmiş durumda.

"Tek Libya" için Türkiye'nin ev sahipliğinde, BAE, Mısır ve Katar temsilcilerinin katılımıyla 23 Ekim'de Ankara'da masa kuruldu. Trablus ve Bingazi temsilcileri orduların birleşmesini görüştü.

Sirte'yi ortak askeri merkez yapma konusunda uzlaştı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Saddam Hafter'le görüştü (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Saddam Hafter'le görüştü (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Öte yandan Türkiye - Libya hattında görüşme trafiği sürüyor.

HAFTER'LE TEMAS

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı" denildi.

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