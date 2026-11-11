Türkiye, Doğu Akdeniz'deki satranç tahtasında bölgenin kaderini belirleyecek hamlelere imza atıyor.



Libya ile 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, Bingazi'deki Hafter'e bağlı Meclis tarafından da onaylandı. Bu mutabakat, Libya'daki tarafları uzun yıllar süren çatışmaların ardından aynı çizgide buluşturdu.

Ankaradaki Tek Libya zirvesinin şifreleri! Hafterle Sirte mutabakatı ve Akdenizde yeni denklem: Türkiyeden Mısıra açık kapı

Nitekim Ankara da Libya'da kalıcı çözüm için devreye girmiş durumda.



"Tek Libya" için Türkiye'nin ev sahipliğinde, BAE, Mısır ve Katar temsilcilerinin katılımıyla 23 Ekim'de Ankara'da masa kuruldu. Trablus ve Bingazi temsilcileri orduların birleşmesini görüştü. Sirte'yi ortak askeri merkez yapma konusunda uzlaştı.