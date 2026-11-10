Fenerbahçe camiasının gözü bu davadaydı! Kanlı saldırının davası başlıyor: İddianame kabul edildi
Fenerbahçe futbol takımının otobüsüne 2015 yılında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada sona gelindi. 2'si tutuklu 5 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.
Türk futbol tarihinin en karanlık olaylarından biri olan ve Süper Lig'in seyrini değiştiren Fenerbahçe otobüsüne silahlı saldırı soruşturmasında önemli bir eşik aşıldı. 2015 yılında Rize deplasmanı dönüşünde Trabzon'un Sürmene ilçesinde gerçekleştirilen ve büyük bir facianın eşiğinden dönülen kanlı saldırıyla ilgili yürütülen adli süreçte hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilerek dava aşamasına geçildi.
2'Sİ TUTUKLU 5 ŞÜPHELİ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Olayın ardından başlatılan ancak uzun yıllar boyunca aydınlatılamayan ve adaletin tecelli etmesi beklenen dosyada, savcılığın tamamladığı iddianamenin detayları netleşti.
ŞÜPHELİ DURUMU
Dosya kapsamında 2'si tutuklu olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında yargı süreci resmen başladı.
BEKLENEN YARGILAMA
İddianamenin kabulüyle birlikte, Türk spor camiasının yıllardır cevabını aradığı "failler kim ve arkasındaki karanlık güçler ne?" sorularının mahkeme salonunda yanıt bulması bekleniyor.
O GECE NE OLMUŞTU? (4 NİSAN 2015)
Türk spor camiasını sarsan olay, Süper Lig'de Rize deplasmanından dönen Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüsün Trabzon'un Sürmene ilçesinde silahlı saldırıya uğramasıyla yaşanmıştı:
ŞOFÖR AĞIR YARALANDI
Av tüfeğiyle açılan ateş sonucu otobüs şoförü Ufuk Kıran başından ağır şekilde yaralanarak hayati tehlike geçirdi.
Şoförün yaralanmasıyla birlikte kontrolden çıkan otobüs, viyadük başında facianın eşiğinden dönerek kaza tehlikesi atlattı.
Otobüsün içinde bulunan futbolcular ve teknik heyet mensupları büyük bir korku ve şok yaşarken, olay sonrası liglere ara verilmiş ve saldırının faillerinin bir an önce bulunması çağrıları yapılmıştı. Yıllar süren soruşturmanın ardından hazırlanan bu iddianame, adalet arayışında dönüm noktası oldu.