Türk futbol tarihinin en karanlık olaylarından biri olan ve Süper Lig'in seyrini değiştiren Fenerbahçe otobüsüne silahlı saldırı soruşturmasında önemli bir eşik aşıldı. 2015 yılında Rize deplasmanı dönüşünde Trabzon'un Sürmene ilçesinde gerçekleştirilen ve büyük bir facianın eşiğinden dönülen kanlı saldırıyla ilgili yürütülen adli süreçte hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilerek dava aşamasına geçildi.

2'Sİ TUTUKLU 5 ŞÜPHELİ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Olayın ardından başlatılan ancak uzun yıllar boyunca aydınlatılamayan ve adaletin tecelli etmesi beklenen dosyada, savcılığın tamamladığı iddianamenin detayları netleşti.