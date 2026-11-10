Sürücü kurslarında joker düzeneğine operasyon: Ehliyet sınavlarında kopya ağı deşifre oldu
İstanbul ve Kocaeli’nde sürücü kursları üzerinden kurulduğu öne sürülen kopya sistemi deşifre edildi. Ehliyet adaylarının yerine “joker” olarak tabir edilen kişilerin sınava girdiği, bazı adaylara ise teknolojik cihazlarla görüntülü yardım sağlandığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü kursları aracılığıyla Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) sınavlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla çalışma başlattı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü kursları üzerinden sınavlara joker soktuğu ve kopya düzeneği kurarak yasa dışı faaliyet yürüttüğü öne sürülen suç ağı mercek altına alındı.
Soruşturmanın; "6114 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet", "Suç İşlemek Amacı İle Örgüt Kurma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlamaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.Sürücü kurslarına operasyon: 23 gözaltı
ADAYLARIN YERİNE JOKERLER SINAVA GİRDİ
Yapılan incelemelerde, İstanbul'da faaliyet gösteren bazı sürücü kursları üzerinden ehliyet sınavlarında usulsüzlük gerçekleştirildiği iddiası üzerinde duruldu.
İddiaya göre, ehliyet almak isteyen kursiyerlerin yerine "joker" olarak tabir edilen kişiler sınavlara girdi. Elektronik sınavlarda (e-sınav) ise bazı adayların üzerlerine yerleştirilen kopya cihazları kullanılarak sınav sırasında cep telefonu üzerinden görüntülü bağlantı kuruldu ve adaylara soruların yanıtları iletildi.
TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında şüphelilerin irtibatlarını ve mali hareketlerini incelemeye aldı. Teknik ve fiziki takip çalışmalarıyla suç ağına ilişkin bağlantılar araştırıldı, soruşturmaya konu iddialara yönelik deliller toplandı.
Elde edilen tespit ve delillerin ardından operasyon için düğmeye basıldı.
İSTANBUL VE KOCAELİ'NDE EŞ ZAMANLI BASKIN
İstanbul ve Kocaeli'nde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda cep telefonları, bilgisayarlar, harici hafıza birimleri ve USB bellekler başta olmak üzere çok sayıda teknolojik cihaza el konuldu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Gözaltına alınan 23 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Şüpheliler hakkında başlatılan tahkikatın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.