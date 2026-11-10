Soruşturmanın; "6114 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet" , "Suç İşlemek Amacı İle Örgüt Kurma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlamaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü kursları üzerinden sınavlara joker soktuğu ve kopya düzeneği kurarak yasa dışı faaliyet yürüttüğü öne sürülen suç ağı mercek altına alındı.

Yapılan incelemelerde, İstanbul'da faaliyet gösteren bazı sürücü kursları üzerinden ehliyet sınavlarında usulsüzlük gerçekleştirildiği iddiası üzerinde duruldu.

İstanbul Mali Şube ekiplerinin iki ilde gerçekleştirdiği baskınlarda, ehliyet sınavlarında usulsüzlük yaptığı öne sürülen 23 şüpheli yakalandı. (Fotoğraf: İHA)

İddiaya göre, ehliyet almak isteyen kursiyerlerin yerine "joker" olarak tabir edilen kişiler sınavlara girdi. Elektronik sınavlarda (e-sınav) ise bazı adayların üzerlerine yerleştirilen kopya cihazları kullanılarak sınav sırasında cep telefonu üzerinden görüntülü bağlantı kuruldu ve adaylara soruların yanıtları iletildi.