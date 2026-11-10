Karabük’te feci kaza: AK Parti Yenice İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Atakan Bağbaşı can verdi... 1 ağır 3 yaralı
Karabük-Zonguldak kara yolu Tomruk Deposu mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, AK Parti Yenice İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Atakan Bağbaşı hayatını kaybetti. Bağbaşı’nın kullandığı otomobilin karşı yönden gelen kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 1 kişi ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobil ve kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, AK Parti Yenice İlçe Yürütme Kurulu Üyesi Atakan Bağbaşı hayatını kaybetti.
KAMYONLA ÇARPIŞTI
Karabük-Zonguldak kara yolu Atatürk Mahallesi Tomruk Deposu mevkisinde, Atakan Bağbaşı (42) idaresindeki 34 MHA 232 plakalı otomobil, A.A'nın kullandığı 06 FUH 701 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ağır hasar alırken, olay yerine jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, Atakan Bağbaşı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
1'İ AĞIR 3 YARALI VAR
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü A.A. ile otomobilde bulunan M.S.K. ve H.B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada yaralanan ve H.B. olarak tanımlanan yolcunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Hayatını yitiren AK Parti Yenice İlçe Yürütme Kurulu Üyesi Atakan Bağbaşı için cenaze merasimi düzenlendi.
Hayatını kaybeden Bağbaşı için Çamlık Camisi'nde cenaze merasimi düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
ağbaşı'nın cenazesi, ikindi vakti Yenice'de toprağa verilecek.