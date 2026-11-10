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Karabük’te feci kaza: AK Parti Yenice İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Atakan Bağbaşı can verdi... 1 ağır 3 yaralı

Karabük-Zonguldak kara yolu Tomruk Deposu mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, AK Parti Yenice İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Atakan Bağbaşı hayatını kaybetti. Bağbaşı’nın kullandığı otomobilin karşı yönden gelen kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 1 kişi ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Karabük’te feci kaza: AK Parti Yenice İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Atakan Bağbaşı can verdi... 1 ağır 3 yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobil ve kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, AK Parti Yenice İlçe Yürütme Kurulu Üyesi Atakan Bağbaşı hayatını kaybetti.

Karabük’ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında AK Parti Yenice İlçe Yürütme Kurulu Üyesi Atakan Bağbaşı hayatını kaybetti. (Haberin fotoğrafları İHA ve DHA'dan alınmıştır)Karabük’ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında AK Parti Yenice İlçe Yürütme Kurulu Üyesi Atakan Bağbaşı hayatını kaybetti. (Haberin fotoğrafları İHA ve DHA'dan alınmıştır)

KAMYONLA ÇARPIŞTI

Karabük-Zonguldak kara yolu Atatürk Mahallesi Tomruk Deposu mevkisinde, Atakan Bağbaşı (42) idaresindeki 34 MHA 232 plakalı otomobil, A.A'nın kullandığı 06 FUH 701 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ağır hasar alırken, olay yerine jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Video Oynatma İkonu Yenice-Zonguldak yolundaki kazada 1 ölü, 3 yaralı

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, Atakan Bağbaşı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Karabük-Zonguldak kara yolunda iki aracın çarpışması neticesinde bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Karabük-Zonguldak kara yolunda iki aracın çarpışması neticesinde bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

1'İ AĞIR 3 YARALI VAR

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü A.A. ile otomobilde bulunan M.S.K. ve H.B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavileri hastanede süren yaralılardan H.B’nin durumunun kritik olduğu belirtildi.Tedavileri hastanede süren yaralılardan H.B’nin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Kazada yaralanan ve H.B. olarak tanımlanan yolcunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Hayatını yitiren AK Parti Yenice İlçe Yürütme Kurulu Üyesi Atakan Bağbaşı için cenaze merasimi düzenlendi.

Hayatını kaybeden Atakan Bağbaşı, cenaze namazının ardından defnedildi.Hayatını kaybeden Atakan Bağbaşı, cenaze namazının ardından defnedildi.

Hayatını kaybeden Bağbaşı için Çamlık Camisi'nde cenaze merasimi düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

ağbaşı'nın cenazesi, ikindi vakti Yenice'de toprağa verilecek.

Merhum AK Parti Yenice İlçe Yürütme Kurulu Üyesi Atakan Bağbaşı Merhum AK Parti Yenice İlçe Yürütme Kurulu Üyesi Atakan Bağbaşı

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