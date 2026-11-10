1'İ AĞIR 3 YARALI VAR

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü A.A. ile otomobilde bulunan M.S.K. ve H.B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavileri hastanede süren yaralılardan H.B’nin durumunun kritik olduğu belirtildi.