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Ankara merkezli 3 ilde mahrem ağa baskın: FETÖ/PYD bağlantılı 6 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ/PDY’nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, örgütün kamu mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Ankara merkezli 3 ilde mahrem ağa baskın: FETÖ/PYD bağlantılı 6 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Örgütün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı harekete geçildi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı.

BAŞSAVCILIK KOORDİNESİNDE ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri görev aldı.

Ankara merkezli operasyonda gözaltı kararı verilen 6 şüpheli yakalandı. (Fotoğraf: AA)Ankara merkezli operasyonda gözaltı kararı verilen 6 şüpheli yakalandı. (Fotoğraf: AA)

Ekiplerin FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik çalışmaları sonucunda, örgütün söz konusu yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 6 şüpheli belirlendi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Ankara merkezli 3 ilde mahrem ağa baskın: FETÖ/PYD bağlantılı 6 şüpheli gözaltına alındı-3 Ankara merkezli 3 ilde mahrem ağa baskın: FETÖ/PYD bağlantılı 6 şüpheli gözaltına alındı-4 Ankara merkezli 3 ilde mahrem ağa baskın: FETÖ/PYD bağlantılı 6 şüpheli gözaltına alındı-5

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