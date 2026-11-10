Ankara merkezli 3 ilde mahrem ağa baskın: FETÖ/PYD bağlantılı 6 şüpheli gözaltına alındı
FETÖ/PDY’nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, örgütün kamu mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara'da FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Örgütün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı harekete geçildi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı.
BAŞSAVCILIK KOORDİNESİNDE ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri görev aldı.
Ekiplerin FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik çalışmaları sonucunda, örgütün söz konusu yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 6 şüpheli belirlendi.
3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.