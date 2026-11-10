Samsun'da asistan doktora bıçaklı saldırıda pes dedirten savunma: Kendisini bıçakladı! Uyuşturucu karşılığı rapor istemiş
Samsun’da uyuşturucu suçundan adli denetim altında bulunan M.F.İ., karşılaştığı genel cerrahi asistanı M.C.'yi apartman koridorunda bıçakla yaraladı. Saldırgan M.F.İ., uyuşturucu temin etme vaadiyle doktordan geriye dönük sağlık raporu talep ettiğini, tartışmanın bu nedenle çıktığını öne sürdü. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli, doktorun kendi kendini bıçakladığını iddia etti.
Samsun'un Atakum ilçesinde bir apartman koridorunda genel cerrahi asistanı doktora yönelik bıçaklı saldırı gerçekleştirildi.
Yenimahalle Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir binada yaşanan olayda, asistan doktor M.C. uğradığı saldırı sonucu kolundan yaralandı.
Olayın ardından bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı doktora ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan doktor, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçmaya çalışan M.F.İ. isimli şüpheliyi suç aletiyle birlikte yakaladı.
PES DEDİRTEN SAVUNMA: "KENDİSİNİ BIÇAKLADI"
Emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddeden şüpheli M.F.İ., tuhaf iddialarda bulundu.Denetimli serbestlik imzasını kaçırdığını belirten şüpheli, ifadesinde uyuşturucu temin etme vaadiyle doktordan geriye dönük sağlık raporu almak istediğini, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını ve doktorun kendi kendini bıçakladığını öne sürdü.