İklim krizinin yalnızca Türkiye'yi değil, bütün dünyayı etkilediğini belirten Bakan Yumaklı, tarımsal üretimde yaşanan olağanüstü hava olaylarının artık yeni normal haline geldiğini söyledi. Yumaklı, Türkiye'nin bu süreçte krizlere müdahale etmek yerine riskleri önceden belirleyerek gerekli tedbirleri almaya odaklandığını vurguladı.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), tarımın geleceği ve küresel gıda arz güvenliği çözümleri açısından önemli etkinliklere sahne oluyor. BAKAN YUMAKLI'DAN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR A Haber canlı yayınına konuk olan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerini değerlendirerek Türkiye'nin kuraklık, aşırı sıcaklıklar ve doğal afetlere karşı geliştirdikleri stratejileri anlattı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. (Foto: AA) "DİYALOG, KONSENSÜS VE EYLEM" COP31'in tarım ve gıda alanında dünyaya önemli mesajlar vereceğini ifade eden Bakan Yumaklı, iklim değişikliğinin gıda arz güvenliğine yönelik tehditlerinin uluslararası iş birliğiyle ele alınması gerektiğini belirtti. Özellikle tarım ve gıda alanında zirvenin dünyaya vereceği mesajlara değinen Yumaklı, şu ifadeleri kullandı: "Tarımsal üretimle ilgili artık hepimizin normal olarak kabul ettiği, yeni normal olarak kabul ettiği çok olağanüstü iklim hadiseleri yaşıyoruz."

Bakan Yumaklı'dan gıda güvenliği mesajı. (Foto: AA)

COP31 kapsamında küresel ölçekte ortak hareket edilmesi gerektiğini belirten Yumaklı, "Biliyorsunuz COP'tan biz bütün dünyaya şunu söylüyoruz: Burada öncelikle diyalog, ondan sonra konsensüs, ondan sonra da eylem." dedi.



KURAKLIK, SEL VE TAŞKINLARA KARŞI ORTAK MÜCADELE



İklim değişikliğinin tarım arazileri üzerindeki etkilerinin giderek ağırlaştığını belirten Yumaklı, tehlikenin yalnızca kuraklıkla sınırlı olmadığını vurguladı.

Aşırı yağışların, sellerin ve taşkınların da tarımsal üretime ciddi zararlar verdiğine dikkat çeken Yumaklı, iklim kaynaklı sorunlara karşı bütüncül bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Bakanlık olarak COP31'de 46 etkinlik gerçekleştireceklerini açıklayan Yumaklı, tarımsal üretimden kırsal kalkınmaya kadar birçok başlığın ele alınacağını ifade etti.



BAKAN YUMAKLI: KRİZİ DEĞİL RİSKİ YÖNETMEK İSTİYORUZ



Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede benimsediği yaklaşımı açıklayan Bakan Yumaklı, gıda arz güvenliğini tehdit eden risklerin önceden belirlenmesinin önemine işaret etti.