Bakan Yumaklı'dan COP31'de gıda güvenliği mesajı! Kuraklığa dayanıklı tohumlar geliyor: "Krizi değil riski yöneteceğiz"
Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde tarımın geleceği ve küresel gıda arz güvenliği masaya yatırıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, A Haber canlı yayınında kuraklık, aşırı sıcaklık, sel ve taşkınların tarımsal üretimde yeni normal haline geldiğini belirterek Türkiye'nin iklim değişikliğine karşı geliştirdiği stratejileri anlattı. "Krizi değil riski yönetmek istiyoruz" diyen Yumaklı, su kaynaklarının korunması ve kuraklığa dayanıklı tohumların geliştirilmesine yönelik çalışmalara dikkat çekti. COP31 kapsamında tarım ve gıda alanında 46 etkinlik düzenleneceğini açıklayan Yumaklı, kadın ve genç çiftçilere yönelik desteklerin de önemini vurguladı.
Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), tarımın geleceği ve küresel gıda arz güvenliği çözümleri açısından önemli etkinliklere sahne oluyor.
BAKAN YUMAKLI'DAN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR
A Haber canlı yayınına konuk olan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerini değerlendirerek Türkiye'nin kuraklık, aşırı sıcaklıklar ve doğal afetlere karşı geliştirdikleri stratejileri anlattı.
COP31’de tarım ve su mesajı: Bakan Yumaklı anlattı
İklim krizinin yalnızca Türkiye'yi değil, bütün dünyayı etkilediğini belirten Bakan Yumaklı, tarımsal üretimde yaşanan olağanüstü hava olaylarının artık yeni normal haline geldiğini söyledi. Yumaklı, Türkiye'nin bu süreçte krizlere müdahale etmek yerine riskleri önceden belirleyerek gerekli tedbirleri almaya odaklandığını vurguladı.
"DİYALOG, KONSENSÜS VE EYLEM"
COP31'in tarım ve gıda alanında dünyaya önemli mesajlar vereceğini ifade eden Bakan Yumaklı, iklim değişikliğinin gıda arz güvenliğine yönelik tehditlerinin uluslararası iş birliğiyle ele alınması gerektiğini belirtti.
Özellikle tarım ve gıda alanında zirvenin dünyaya vereceği mesajlara değinen Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:
"Tarımsal üretimle ilgili artık hepimizin normal olarak kabul ettiği, yeni normal olarak kabul ettiği çok olağanüstü iklim hadiseleri yaşıyoruz."
COP31 kapsamında küresel ölçekte ortak hareket edilmesi gerektiğini belirten Yumaklı, "Biliyorsunuz COP'tan biz bütün dünyaya şunu söylüyoruz: Burada öncelikle diyalog, ondan sonra konsensüs, ondan sonra da eylem." dedi.
KURAKLIK, SEL VE TAŞKINLARA KARŞI ORTAK MÜCADELE
İklim değişikliğinin tarım arazileri üzerindeki etkilerinin giderek ağırlaştığını belirten Yumaklı, tehlikenin yalnızca kuraklıkla sınırlı olmadığını vurguladı.
Aşırı yağışların, sellerin ve taşkınların da tarımsal üretime ciddi zararlar verdiğine dikkat çeken Yumaklı, iklim kaynaklı sorunlara karşı bütüncül bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
Bakanlık olarak COP31'de 46 etkinlik gerçekleştireceklerini açıklayan Yumaklı, tarımsal üretimden kırsal kalkınmaya kadar birçok başlığın ele alınacağını ifade etti.
BAKAN YUMAKLI: KRİZİ DEĞİL RİSKİ YÖNETMEK İSTİYORUZ
Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede benimsediği yaklaşımı açıklayan Bakan Yumaklı, gıda arz güvenliğini tehdit eden risklerin önceden belirlenmesinin önemine işaret etti.
Yumaklı, "Biz iklim değişikliğinde krizi yönetmek istemiyoruz. Riski yönetmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Bu doğrultuda bütün önlem ve tedbirlerin, gıda arz güvenliğini etkileyebilecek risklerin tespit edilmesi ve ardından gerekli adımların atılması üzerine kurulduğunu belirtti.
TARIMSAL ÜRETİMDE SU MERKEZE ALINIYOR
İklim değişikliğine karşı hazırlanan stratejilerde su kaynaklarının korunmasının öncelikli olduğunu belirten Yumaklı, temiz suya duyulan ihtiyacın önümüzdeki dönemde daha da artacağını söyledi.
Suyun yaşamın devamı için vazgeçilmez olduğuna dikkat çeken Yumaklı, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin de su kaynaklarının etkin kullanımına bağlı olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin tarım politikalarında suyu merkeze alan bir yaklaşım benimsediğini ifade eden Yumaklı, üretim planlamasının bu doğrultuda şekillendirildiğini aktardı.
KURAKLIĞA VE AŞIRI SICAKLIĞA DAYANIKLI TOHUMLAR GELİYOR
Bakan Yumaklı, iklim değişikliğine uyum kapsamında tarımsal araştırma ve geliştirme çalışmalarının önemine de dikkat çekti.
Geleneksel üretim yöntemlerinin değişen iklim koşullarına göre geliştirilmesi gerektiğini belirten Yumaklı, özellikle kuraklığa ve aşırı sıcaklık değişimlerine toleranslı tohumların üretime kazandırılmasının zorunlu hale geldiğini söyledi.
Yumaklı, "Yine kullanmış olduğumuz tohumlar artık eskisi gibi değil. Kuraklığa, aşırı sıcaklık değişikliklerine toleranslı tohumların mutlaka üretime girmesi lazım. Bunun için arge çalışmaları var." ifadelerini kullandı.
KADIN VE GENÇ ÇİFTÇİLERE ÖZEL VURGU
Kırsal kalkınmanın gıda arz güvenliği açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirten Yumaklı, kadınların ve gençlerin tarımsal üretim içerisinde kalmasının öncelikli çalışma alanlarından biri olduğunu söyledi.
Bu kapsamda uluslararası kuruluşlarla iş birliklerinin sürdüğünü ifade eden Yumaklı, IFAD, IPARD, FAO ve Birleşmiş Milletler ile yürütülen çalışmalara dikkat çekti.
Kırsal kalkınmanın yalnızca ekonomik gelişme olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Yumaklı, kırsal bölgelerin Türkiye'nin gıda arz güvenliğinin en önemli teminatlarından biri olduğunu belirtti.
TÜRKİYE'DEN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI BÜTÜNCÜL STRATEJİ
Türkiye'nin iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerine karşı hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Bakan Yumaklı, üretim planlaması, kırsal kalkınma, dayanıklılığın artırılması ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin birlikte yürütüldüğünü söyledi.
İklim değişikliğinin artık hayatın merkezinde yer aldığını ifade eden Yumaklı, Türkiye'nin uluslararası kuruluşlarla yakın iş birliği içerisinde belirlenen riskleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.
Bakan Yumaklı'nın açıklamaları, COP31 kapsamında Türkiye'nin tarımsal üretimi iklim değişikliğine karşı daha dayanıklı hale getirme ve gıda arz güvenliğini koruma hedeflerini ortaya koydu.