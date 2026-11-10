Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık hakkında "siyasal veya askeri casusluk" suçlamasıyla işlem yapıldı.

Evinde gözaltına alınan Şık, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şık'ın ifadesinin savcılık tarafından alınacağı belirtildi.

AHMET ŞIK KİMDİR?

Adana'da 1970 yılında doğan Ahmet Şık, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu.

Gazeteciliğe 1990 yılında başlayan Şık; Milliyet, Cumhuriyet, Evrensel, Yeni Yüzyıl, BirGün ve Radikal gazeteleri ile Nokta dergisinde muhabir ve foto muhabiri olarak görev yaptı.

Dönem'de İstanbul Milletvekili seçilen Şık, 2020 yılında HDP'den istifa etti. Şık, 2021 yılında Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı.

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Ahmet Şık

Yonca Verdioğlu Şık