İsrail'e kapılar kapandı, Gazze'nin adı zirveye taşındı! Bakan Kurum'dan COP31'de çifte mesaj
Türkiye, COP31'de İsrail'e kapıyı kapattı. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İsrail hükümetinin liderler zirvesine davet edilmediğini açıkladı. "Barışın hâkim olmadığı yerde iklim adaleti olmaz" diyerek Türkiye'nin tavrını net bir şekilde ortaya koyan Kurum, 6 bin 250 kişilik en büyük konferans salonuna "Gazze" adının verildiğini duyurdu. Gazze'deki soykırımın konferansta dünyaya anlatılacağını belirten Kurum, "Sessiz kalmayacağız" mesajı verdi.
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31 kapsamında katil İsrail hükümetinin liderler zirvesine davet edilmediğini açıkladı.Bakan Kurum: İsrail'e davet yok
Türkiye'nin İsrail'e yönelik tutumunun değişmeyeceğini vurgulayan Kurum, Gazze'de yaşanan soykırıma sessiz kalmayacaklarını belirtti. Kurum, konferansın 6 bin 250 kişilik en büyük salonuna "Gazze" adının verildiğini duyurdu.
TÜRKİYE'DEN İSRAİL'E DAVET YOK
COP31 kapsamında liderler toplantısına davetlerin ev sahibi ülke tarafından yapıldığını belirten Bakan Kurum, Türkiye'nin İsrail hükümetine davet göndermediğini açıkladı.
Kurum, "Organizasyon kapsamında liderleri ev sahibi ülke davet ediyor. Türkiye yapıyor. Biz liderler toplantısına İsrail hükümetini davet etmedik." ifadelerini kullandı.
"LİDERLER ZİRVESİNE İSRAİL'İ DAVET ETMEDİK"
Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde gerçekleştirilen müzakerelere ise tüm ülkelerin katılım hakkı bulunduğunu hatırlatan Kurum, liderler zirvesi ile müzakere sürecinin farklı olduğunu vurguladı.
Kurum, "Bunun dışında müzakereler, görüşleri, beyanları, projelerini sunmak üzere her ülke, burada Birleşmiş Milletler nezdinde katılmaya hak sahibi. Dolayısıyla BM'nin yapmış olduğu organizasyonlarda bütün dünya ülkelerine davet çıkarılıyor. Liderler zirvesine ev sahibi ülke olarak biz İsrail'e davet göndermedik." dedi.
"BARIŞIN HÂKİM OLMADIĞI YERDE İKLİM ADALETİ OLMAZ"
Türkiye'nin İsrail hükümetine yönelik tutumunun COP31 nedeniyle değişmeyeceğinin altını çizen Kurum, iklim adaletinin barıştan ayrı düşünülemeyeceğini belirtti.
Bakan Kurum, "Tabii burada iklimi konuşacağız, iklim adaletini konuşacağız. Barışın hâkim olmadığı bir yerde iklim adaleti de olmaz diyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin İsrail devletine, hükümetine karşı bakışını, tutumunu bu toplantı değiştirmeyecek." ifadelerini kullandı.
"GAZZE'DE YAPILAN SOYKIRIMA DA SESSİZ KALMAYACAĞIZ"
Gazze'de yaşanan soykırımın COP31 sürecinde de gündemde tutulacağını vurgulayan Bakan Kurum, konferans alanında Filistin'e yönelik özel düzenlemeler yapıldığını açıkladı.
Kurum, "Gazze'de yapılan soykırıma da sessiz kalmayacağız. Burada en büyük salonun ismini Gazze'ye verdik. Yani 6 bin 250 kişilik bir konferans salonumuz var, orası Gazze salonu." dedi.
GAZZE'DEKİ SOYKIRIM SANAT ESERLERİYLE ANLATILACAK
Konferans kapsamında Gazze'de yaşananların sanat yoluyla da dünyaya anlatılacağını belirten Kurum, Gazzeli çocukların ve Filistinli sanatçıların eserlerinin sergileneceğini bildirdi.
Kurum, "Burada Gazze'deki soykırımı Gazzeli çocuklarla anlatan resim sergileri olacak. Yine Filistinli sanatçıların oradaki dramı, oradaki savaşı, oradaki haksızlığı ve soykırımı anlatan eserleri olacak." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Filistin konusundaki duruşunun değişmeyeceğini vurgulayan Bakan Kurum, "Dolayısıyla oradaki siyasi görüşümüz net ve bu tutumumuz konferans sürecinde de devam edecek." sözleriyle açıklamasını tamamladı.
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