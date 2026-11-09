Kurum, "Bunun dışında müzakereler, görüşleri, beyanları, projelerini sunmak üzere her ülke, burada Birleşmiş Milletler nezdinde katılmaya hak sahibi. Dolayısıyla BM'nin yapmış olduğu organizasyonlarda bütün dünya ülkelerine davet çıkarılıyor. Liderler zirvesine ev sahibi ülke olarak biz İsrail'e davet göndermedik." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde gerçekleştirilen müzakerelere ise tüm ülkelerin katılım hakkı bulunduğunu hatırlatan Kurum, liderler zirvesi ile müzakere sürecinin farklı olduğunu vurguladı.

Kurum, "Organizasyon kapsamında liderleri ev sahibi ülke davet ediyor. Türkiye yapıyor. Biz liderler toplantısına İsrail hükümetini davet etmedik." ifadelerini kullandı.

Kurum, Türkiye'nin İsrail hükümetine yönelik tutumunun değişmeyeceğini vurguladı (Foto: AA)

"BARIŞIN HÂKİM OLMADIĞI YERDE İKLİM ADALETİ OLMAZ"

Türkiye'nin İsrail hükümetine yönelik tutumunun COP31 nedeniyle değişmeyeceğinin altını çizen Kurum, iklim adaletinin barıştan ayrı düşünülemeyeceğini belirtti.

Bakan Kurum, "Tabii burada iklimi konuşacağız, iklim adaletini konuşacağız. Barışın hâkim olmadığı bir yerde iklim adaleti de olmaz diyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin İsrail devletine, hükümetine karşı bakışını, tutumunu bu toplantı değiştirmeyecek." ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DE YAPILAN SOYKIRIMA DA SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Gazze'de yaşanan soykırımın COP31 sürecinde de gündemde tutulacağını vurgulayan Bakan Kurum, konferans alanında Filistin'e yönelik özel düzenlemeler yapıldığını açıkladı.

Kurum, "Gazze'de yapılan soykırıma da sessiz kalmayacağız. Burada en büyük salonun ismini Gazze'ye verdik. Yani 6 bin 250 kişilik bir konferans salonumuz var, orası Gazze salonu." dedi.