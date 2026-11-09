UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

İzmir'deki fabrika patlamasının ardından AK Parti'den açıklama! "Devletimizin tüm imkanları seferber edildi"

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangına ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyen Çelik, devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini ve kayıp vatandaşların sağ salim kurtarılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İzmir'deki fabrika patlamasının ardından AK Parti'den açıklama! "Devletimizin tüm imkanları seferber edildi"

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.

Video Oynatma İkonu HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda patlama: 6 ölü, 13 yaralı, 8 kayıp

Enkaz altında kalan 8 kişiye ulaşmak için çalışmalar sürerken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaşanan faciaya ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini belirterek kayıp vatandaşların kurtarılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Patlamada 6 kişi hayatını kaybetti (Foto: AA)Patlamada 6 kişi hayatını kaybetti (Foto: AA)

AK PARTİ'DEN ALİAĞA'DAKİ PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ömer Çelik'in sosyal medya paylaşımı (Foto: Sosyal medya)Ömer Çelik'in sosyal medya paylaşımı (Foto: Sosyal medya)

Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Aliağa'da bir fabrikada meydana gelen patlama ve akabinde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

"DEVLETİMİZİN TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİLMİŞTİR"

Kayıp vatandaşlara ulaşılması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Çelik, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Devletimizin tüm imkanları seferber edilmiştir. Kayıp kardeşlerimizin sağ salim kurtarılması için tüm ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbimiz ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan muhafaza eylesin."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İzmir'deki fabrika patlamasının ardından AK Parti'den açıklama! "Devletimizin tüm imkanları seferber edildi"-4 İzmir'deki fabrika patlamasının ardından AK Parti'den açıklama! "Devletimizin tüm imkanları seferber edildi"-5 İzmir'deki fabrika patlamasının ardından AK Parti'den açıklama! "Devletimizin tüm imkanları seferber edildi"-6
Adana'nın Kozan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem! AFAD sarsıntının derinliğini açıkladı
SONRAKİ HABER

Adana'da hissedilen deprem
Simla Öğütcü
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler