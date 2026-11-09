Enkaz altında kalan 8 kişiye ulaşmak için çalışmalar sürerken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , yaşanan faciaya ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini belirterek kayıp vatandaşların kurtarılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Ömer Çelik'in sosyal medya paylaşımı (Foto: Sosyal medya)

Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Aliağa'da bir fabrikada meydana gelen patlama ve akabinde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

"DEVLETİMİZİN TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİLMİŞTİR"

Kayıp vatandaşlara ulaşılması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Çelik, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Devletimizin tüm imkanları seferber edilmiştir. Kayıp kardeşlerimizin sağ salim kurtarılması için tüm ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbimiz ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan muhafaza eylesin."

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