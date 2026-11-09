İzmir'deki fabrika patlamasının ardından AK Parti'den açıklama! "Devletimizin tüm imkanları seferber edildi"
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangına ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyen Çelik, devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini ve kayıp vatandaşların sağ salim kurtarılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda patlama: 6 ölü, 13 yaralı, 8 kayıp
Enkaz altında kalan 8 kişiye ulaşmak için çalışmalar sürerken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaşanan faciaya ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini belirterek kayıp vatandaşların kurtarılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
AK PARTİ'DEN ALİAĞA'DAKİ PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İzmir Aliağa'da bir fabrikada meydana gelen patlama ve akabinde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."
"DEVLETİMİZİN TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİLMİŞTİR"
Kayıp vatandaşlara ulaşılması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Çelik, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Devletimizin tüm imkanları seferber edilmiştir. Kayıp kardeşlerimizin sağ salim kurtarılması için tüm ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbimiz ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan muhafaza eylesin."