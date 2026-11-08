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Türkiye'yi ikinci 25 yılda küresel devlet haline getireceklerini vurgulayan Yayman, "Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinden birisi haline getireceğiz. Şundan bir şüpheniz olmasın. Türkiye düne göre çok iyi bir noktadadır. Yarın çok daha iyi bir noktada olacaktır. Türkiye, milletimiz ve geleceğimiz hakkında iyimseriz." diye konuştu.Yayman, Türkiye Yüzyılı programı kapsamında kentte çeşitli programların yapılacağını belirterek, programlar kapsamında esnafın ve vatandaşların problemlerini tespit edip genel merkeze ileteceklerini anlattı.AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, Türkiye'nin her yerinde AK Parti'nin varlığını ortaya koyduklarını ve toplumla güçlü şekilde iletişim kurduklarını ifade etti.AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir de Mersin teşkilatı olarak bu yıl 16 bin 800 yeni üyeyle kentte ailelerini büyüttüklerini, güçlerine güç katarak kutlu yürüyüşlerine devam ettiklerini kaydetti.Programa AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı ve Hasan Ufuk Çakır ile MYK üyeleri, ilçe başkanları, partililer, vatandaşlar ve diğer ilgililer katıldı.Türkiye yüzyılı programı çerçevesinde Mersin'de şehit ailesini ziyaret eden Yayman, Hastane caddesinde esnaf ziyareti yaptı. Mersin STK'larıyla geniş kapsamlı istişare toplantısına katıldı. Mersin Gazeteciler cemiyetini ziyaret eden Yayman, şehirden ayrıldı.