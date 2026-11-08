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Fon soruşturmasında yeni gelişme! BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 3. Daire Başkanı Bilal Soysal'ın tutuklandığı bildirildi.

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Fon soruşturmasında yeni gelişme! BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı.

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