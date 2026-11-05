Yangın gönüllülerinin sayısı 142 bine ulaştı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

ERDOĞAN, ALBANESE VE GUTERRES COP31'DE FİDAN DİKECEK

Bakan Yumaklı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Antalya'daki COP31 İklim Zirvesi'nde özel bir etkinlik düzenleneceğini açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in COP31 anısına oluşturulan Barış Ormanı'nda birlikte fidan dikeceğini bildiren Yumaklı: "Bu kapsamda, yeni karbon yutak ormanlarının kurulmasına vakit kaybetmeden başlıyoruz. 11 Kasım'ı 2019 yılından bu yana Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutluyoruz. Bu yıl, 11 Kasım'da, Antalya'daki COP31 zirvesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Başbakanı Sayın Albanese ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres, birlikte fidan dikecekler.

Liderler, COP31 anısına tesis ettiğimiz Barış Ormanına fidanlarını dikerken biz de 'Geleceğe Nefes Dünyaya Barış' sloganıyla 81 ilde vatandaşlarımızla birlikte fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. 11 Kasım'da, 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızı illerimizde fidan dikim sahalarına bekliyoruz. Vatandaşlarımız ayrıca, fidan sahiplenme veya fidan bağışını, her sene olduğu gibi bu sene de Geleceğe Nefes internet sitemizden kolayca yapabilir. Bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yeşili çoğaltmak ve ormanlarımızı gelecek nesillere en güçlü şekilde emanet etmek için çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.