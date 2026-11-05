Orman yangınlarında bir ilk: Risk haritası devrede! Bakan Yumaklı açıkladı: Yüzde 86’sı insan kaynaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2026 yılı orman yangınları bilançosunu açıkladı. Türkiye genelinde 2 bin 111'i orman, 4 bin 108'i kırsal alan olmak üzere toplam 6 bin 219 yangına müdahale edildiğini belirten Yumaklı, orman yangını sayısının geçen yıla göre yüzde 35 azaldığını duyurdu. Yangınların yüzde 86'sının insan kaynaklı olduğunu vurgulayan Yumaklı, yanan ormanlık alanlarda Türkiye'de yüzde 68, Avrupa Birliği ülkelerinde ise yüzde 33 azalma yaşandığını bildirdi. Ayrıca, 11 Kasım'da Antalya'daki COP31 Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in birlikte fidan dikeceğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2026 yılında orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları ve yılın yangın verilerini değerlendirmek üzere gazetecilerle bir araya geldi. Türkiye'nin yangınlarla mücadelede insan gücünü, hava ve kara filosunu, erken uyarı sistemlerini ve teknolojik altyapısını güçlendirdiğini belirten Yumaklı, yangın sayısında ve zarar gören orman alanlarında geçen yıla göre önemli azalmalar yaşandığını bildirdi.
2026 yılında Türkiye genelinde toplam 6 bin 219 yangına müdahale edildiğini açıklayan Bakan Yumaklı, bunların 2 bin 111'inin ormanlarda, 4 bin 108'inin ise kırsal alanlarda meydana geldiğini söyledi. Orman yangınlarının yüzde 86'sının insan kaynaklı olduğuna dikkat çeken Yumaklı, yapay zeka destekli sistemler ve geliştirilen yangın risk haritasının mücadeleye önemli katkı sağladığını vurguladı.
ORMAN YANGINI SAYISINDA YÜZDE 35 AZALMA
Bakan Yumaklı, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin yangın verilerini karşılaştırarak orman yangını sayısında yüzde 35, toplam yangın sayısında ise yüzde 21 azalma gerçekleştiğini açıkladı.
Yumaklı, şu ifadeleri kullandı: "2025 yılında ülkemizde 3.224'ü orman, 4.285'i kırsal alan olmak üzere; toplam 7.509 yangın meydana gelmişti. Bu yıl ise 2.111'i orman, 4.108'i kırsal alan olmak üzere; toplam 6.219 yangına müdahale ettik. Bir önceki yıla göre, orman yangını sayısında yüzde 35, toplam yangın sayısında ise yüzde 21 azalma yaşandı. 2026 yılında meydana gelen orman yangınlarının yüzde 75'i orman dışı alanlarda başladı, 24 bin 527 hektar orman alanımız yangınlardan etkilendi. Bir önceki yıla göre yanan orman alanında yaklaşık yüzde 68 azalma gerçekleşti. 2026 yılında meydana gelen 2 bin 111 orman yangınının 1.766'sı, bir hektardan daha küçük alanlarda kontrol altına alındı. Yüzde 96'sını ise 10 hektardan daha küçük alanlarda kontrol altına aldık."
YANGINLARIN YÜZDE 86'SI İNSAN KAYNAKLI
Orman yangınlarının çıkış nedenlerine ilişkin verileri paylaşan Bakan Yumaklı, yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı olduğunu belirtti.
2026 yılında meydana gelen yangınların yüzde 67'sinin ihmal ve dikkatsizlikten, yüzde 16'sının kazalardan, yüzde 3'ünün kasıtlı eylemlerden kaynaklandığını açıklayan Yumaklı, yüzde 14'ünün ise yıldırım nedeniyle çıktığını belirterek; "Yangınların yüzde 86'sı insan kaynaklı meydana gelmiştir. Yüzde 67'si ihmal ve dikkatsizlikten, yüzde 16'sı kazalardan, yüzde 3'ü kasıtlı eylemlerden, yüzde 14'ü ise yıldırım kaynaklı ortaya çıkmıştır. 2026 yılında, iki zaman diliminde akut dönemlerimiz oldu. Bunlardan ilki 29-31 Temmuz tarihleri arasında yaşandı. Bu üç günlük dönemde tam 260 yangına müdahale ettik. Bu yangınlardan 255 tanesini büyümeden kontrol altına alırken 5 yangın ise kamuoyunun gündemine giren yangınlar oldu. Benzer şekilde 7-8 Eylül tarihlerinde de yoğun bir yangın süreci yaşadık. İki günde tam 147 yangına müdahale ettik. Yangınlarda en zor etken rüzgâr oldu. Örneğin Balıkesir Gömeç'te rüzgarın şiddeti saatte 63 kilometreyi buldu. Aydın Çine'de ise sadece yüzde 12 nem olması yangın yayılımını hızlandırdı. Bu iki akut dönemde çıkan yangınlar sonucu zarar gören alan, toplam zarar gören alanın yüzde 80'ini oluşturdu." dedi.
AVRUPA'DA YÜZDE 33, TÜRKİYE'DE YÜZDE 68 AZALMA
Bakan Yumaklı, Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye'nin yangınlardan etkilenen orman alanlarını da karşılaştırdı.
2026 yılında AB ülkelerinde toplam 692 bin 419 hektar ormanlık alanın yangınlardan etkilendiğini belirten Yumaklı, bu ülkelerde yanan alandaki azalmanın yüzde 33, Türkiye'de ise yüzde 68 olduğunu bildirdi.
Türkiye'de yangınlardan etkilenen orman alanının toplam orman varlığına oranının yüzde 0,1 olduğunu aktaran Yumaklı, bu oranın Kanada'da yüzde 1,24, ABD'de yüzde 1,23, İspanya'da yüzde 1,09, Portekiz ve İtalya'da yüzde 1,06, Fransa'da yüzde 0,56 ve Yunanistan'da yüzde 0,54 olarak gerçekleştiğini söyledi.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ YANGIN RİSK HARİTASI DEVREYE ALINDI
Bakan Yumaklı, 2026 yılında orman yangınlarıyla mücadelede teknolojik altyapının güçlendirildiğini açıkladı.
Türkiye'deki ormanların yüzde 64'ünün birinci ve ikinci derece yangına hassas bölgelerde yer aldığını bildiren Yumaklı, meteorolojik veriler ve bölgesel riskler doğrultusunda müdahale planlarının oluşturulduğunu söyledi.
Yumaklı, yeni sistemlere ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Geliştirilmiş Yangın Risk Haritamızı bu yıl ilk kez uygulamaya aldık ve bize büyük avantaj sağladı. 40'tan fazla parametrenin değerlendirildiği bu haritalarımızla; yüksek riskli günlerde, 7 gün önceden orman işletme şefliklerimize özel uyarılar gönderdik. Hava araçlarımızı ve kara ekiplerimizi de riskin yoğunlaştığı bölgelere yönlendirdik. Yeni geliştirilen orman yolları navigasyon sistemiyle arazözlerin yangın alanlarına daha hızlı ulaşmasını sağladık. Arazözlerimize ve su ikmal araçlarımıza entegre ettiğimiz sensörlerle sıcaklık, nem ve rüzgar verilerini anlık olarak takip ettik. Araçlarımıza güvenli sürücü tanıma sistemleri kurduk. Yangına hassas bölgelerdeki personelimize, güvenlik amaçlı konum takip cihazları dağıttık. Bahsettiğim bütün bu farklı yazılım ve takip sistemlerimizi de Orman Yangın Yönetim Sistemi çatısı altında topladık. Bu sene yapay zeka destekli sistemler, yazılımlar ve teknolojik altyapı olarak birçok yeniliği hayata geçirdiğimiz ve yangınla mücadelede bunlarda azami fayda sağladığımız bir yıl oldu."
ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE 28 BİN 65 PERSONEL
Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında görev yapan personel sayısının artırıldığını bildirdi.
2025 yılında 25 bin olan personel sayısının 2026 yılında 28 bin 65'e çıkarıldığını belirten Yumaklı, kara ekipmanlarının da güçlendirildiğini söyledi.
YANGIN GÖNÜLLÜSÜ SAYISI 142 BİNE ULAŞTI
Yangınlarla mücadelenin yalnızca söndürme çalışmalarından ibaret olmadığını belirten Yumaklı, eğitim, bilinçlendirme ve önleyici tedbirlerin önemine dikkat çekti.
2021 yılında 13 bin olan orman yangın gönüllüsü sayısının 2026 yılında 142 bine yükseldiğini açıklayan Bakan Yumaklı, Orman Benim Kampanyası kapsamında yangına neden olabilecek cam, plastik ve benzeri atıkların temizlendiğini söyledi.
Yumaklı ayrıca, 2026 yılında 56 yeni yangın havuzu ve göleti yapıldığını, böylece toplam sayının 4 bin 852'ye ulaştığını bildirdi.
YANAN ORMAN ALANLARI YENİDEN AĞAÇLANDIRILIYOR
Bakan Yumaklı, yangınlarla mücadelede dezenformasyonun da önemli bir başlık olduğunu vurguladı.
Yanan orman alanlarının imara açılacağı yönündeki iddialara değinen Yumaklı, Anayasa gereğince yanan ormanlık alanların imara açılmasının mümkün olmadığını ve bu alanların yeniden ağaçlandırılmasının zorunlu olduğunu belirtti.
Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede uluslararası dayanışmaya da katkı sağladığını kaydeden Yumaklı, 2026 yazında şiddetli yangınlarla karşılaşan İspanya ve Fransa'ya uçak ve helikopter gönderildiğini hatırlattı.
ERDOĞAN, ALBANESE VE GUTERRES COP31'DE FİDAN DİKECEK
Bakan Yumaklı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Antalya'daki COP31 İklim Zirvesi'nde özel bir etkinlik düzenleneceğini açıkladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in COP31 anısına oluşturulan Barış Ormanı'nda birlikte fidan dikeceğini bildiren Yumaklı: "Bu kapsamda, yeni karbon yutak ormanlarının kurulmasına vakit kaybetmeden başlıyoruz. 11 Kasım'ı 2019 yılından bu yana Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutluyoruz. Bu yıl, 11 Kasım'da, Antalya'daki COP31 zirvesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Başbakanı Sayın Albanese ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres, birlikte fidan dikecekler.
Liderler, COP31 anısına tesis ettiğimiz Barış Ormanına fidanlarını dikerken biz de 'Geleceğe Nefes Dünyaya Barış' sloganıyla 81 ilde vatandaşlarımızla birlikte fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. 11 Kasım'da, 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızı illerimizde fidan dikim sahalarına bekliyoruz. Vatandaşlarımız ayrıca, fidan sahiplenme veya fidan bağışını, her sene olduğu gibi bu sene de Geleceğe Nefes internet sitemizden kolayca yapabilir. Bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yeşili çoğaltmak ve ormanlarımızı gelecek nesillere en güçlü şekilde emanet etmek için çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.
COP31'DE TÜRKİYE'DEN 30'U AŞKIN YAN ETKİNLİK
Antalya'da düzenlenecek COP31 kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının gerçekleştireceği çalışmalara da değinen Yumaklı, zirvede su yönetimi, gıda güvenliği, tarım sistemlerinin iklim değişikliğine dayanıklılığı ve ormanların korunmasının öne çıkacağını belirtti.
Bakanlık olarak COP31'e 5 ana etkinlik ve 30'u aşkın yan etkinlikle katılacaklarını açıklayan Yumaklı, uluslararası kuruluşlar ve bakanların katılımıyla düzenlenecek Yuvarlak Masa Toplantısı'nda Turkuaz Bağlantısallık Girişimi'nin (TNI) resmi tanıtımının yapılacağını bildirdi.
Yumaklı, zirvenin gündemine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Zirvede tarım ve gıda sistemlerinin iklim krizine karşı dayanıklı hale getirilmesi, su kaynaklarının verimli yönetimi ve biyoçeşitliliği destekleyen orman yutak alanlarının korunması konularını, müzakerelerin ana gündemleri haline getireceğiz. COP31'e Bakanlık olarak 5 ana etkinlik ve 30'u aşkın yan etkinlik ile son derece güçlü bir katılım sergileyeceğiz. Suyu merkeze alan öncü yaklaşımımız, pek çok ülke tarafından yakından takip edilmekte ve örnek alınmaktadır. Bu kapsamda, uluslararası kuruluşların ve konuk Bakanların katılımıyla gerçekleştireceğimiz Yuvarlak Masa Toplantısı'nda, Turkuaz Bağlantısallık Girişimi'nin (TNI) resmi tanıtımını yapacağız. Su, enerji, gıda ve ekosistem bağlantısallığını temel alan bu vizyonla, krizleri bir bütün olarak ele alıp, çözüm üreten küresel bir model ortaya koyacağız."
GIDA İSRAFINA KARŞI KÜRESEL EYLEM PLANI
Bakan Yumaklı, COP31 kapsamında gıda güvenliği, kırsal tedarik zincirleri, sıfır atık hedefleri ve kadın ile genç çiftçilerin tarımdaki rolünün güçlendirilmesine yönelik çalışmaların da ele alınacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) iş birliğiyle hazırlanan raporun uluslararası lansmanına Antalya'nın ev sahipliği yapacağını belirten Yumaklı, gıda israfının önlenmesine yönelik küresel bir eylem planı üzerinde çalışıldığını bildirdi.
Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kapsamda, IFAD iş birliğiyle hazırlanan 'Baskı Altındaki Kırsal Tedarik Zincirleri: Gıda Güvenliği ve Dayanıklılık İçin Bütünleşik Çözümler' raporunun uluslararası lansmanına ev sahipliği yapacağız. İklim ve piyasa şoklarına karşı kırsal toplulukların dayanıklılığını artıracak bütünleşik çözüm modellerini dünya kamuoyuyla paylaşacağız. Gıda israfını önlemeye yönelik köklü tecrübemizi, tüm dünyaya yayılacak küresel bir eylem planına dönüştüreceğiz. Kurulacak Bölgesel Mükemmeliyet Merkezi'yle, Türkiye'yi gıda israfı verilerinin tutulduğu, politika ve ölçümleme rehberliğinin yapıldığı küresel bir merkez haline getireceğiz. Kadın ve genç çiftçilerimizin tarımdaki rolünü güçlendirmek adına 'Yüksek Düzeyli Kadın Çiftçiler Diyaloğu' ve 'Yüksek Düzeyli Genç Çiftçiler Diyaloğu' etkinlikleriyle uluslararası diyalog mekanizmalarını yine Antalya'da harekete geçireceğiz. Orman yangınlarıyla küresel mücadele kapsamında Entegre Yangın Yönetimi Üst Düzey Diyaloğu'na liderlik edeceğiz. COP31'de yürüteceğimiz çözüm odaklı tarım diplomasimizle ülkemizin sürdürülebilir tarım, su ve orman yönetimindeki küresel liderliğini bir kez daha tüm dünyaya ilan edeceğiz."