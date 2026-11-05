Aksaray’da drift atıp 10 araca çarpan trafik magandası, polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalandı. (Fotoğraf: DHA)

KAÇARKEN 10 ARACA ÇARPTI

Kaçış sırasında biri polis ekip otosu olmak üzere toplam 10 araca çarpan sürücüyü durdurmak isteyen ekipler biber gazı kullandı. Ancak araçtan inen Aldırmaz, elindeki bıçakla polislerin üzerine yürüdü.