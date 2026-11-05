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Aksaray’da trafik magandası drift atıp 10 araca çarptı, polise bıçak çekti: Lastiklerine ateş edilerek durduruldu

Aksaray’da cezaevinden izinli çıkan 30 yaşındaki sürücü, drift atarken polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Biri ekip otosu 10 araca çarpan sürücü, kaçış sırasında polislere bıçakla yürüdü. Lastiklerine ateş açılarak yakalanan sürücüye 365 bin lira ceza kesilirken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Aksaray’da trafik magandası drift atıp 10 araca çarptı, polise bıçak çekti: Lastiklerine ateş edilerek durduruldu

Olay, saat 16.00 sıralarında Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde meydana geldi. Denetim yapan trafik polisleri, otomobille drift atan sürücüye dur ihtarında bulundu. Ancak Aldırmaz, uyarıya aldırış etmeyerek otomobiliyle kaçmaya başladı.

Aksaray’da drift atıp 10 araca çarpan trafik magandası, polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalandı. (Fotoğraf: DHA)Aksaray’da drift atıp 10 araca çarpan trafik magandası, polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalandı. (Fotoğraf: DHA)

KAÇARKEN 10 ARACA ÇARPTI

Kaçış sırasında biri polis ekip otosu olmak üzere toplam 10 araca çarpan sürücüyü durdurmak isteyen ekipler biber gazı kullandı. Ancak araçtan inen Aldırmaz, elindeki bıçakla polislerin üzerine yürüdü.

Aksaray’da trafik magandası drift atıp 10 araca çarptı, polise bıçak çekti: Lastiklerine ateş edilerek durduruldu-3

POLİSLERE BIÇAKLA YÜRÜDÜ

Polis ekiplerinden kurtulan sürücü, yeniden otomobiline binerek kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine polisler aracın lastiklerine ateş açtı. Bir süre sonra olay yerine gelen takviye ekipler, Aldırmaz'ı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Aksaray’da trafik magandası drift atıp 10 araca çarptı, polise bıçak çekti: Lastiklerine ateş edilerek durduruldu-4

365 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Servet Aldırmaz'a 'dur ikazına uymamak', 'alkollü araç kullanmak' ve 'drift atmak' suçlarından toplam 365 bin lira para cezası uygulandı. Ehliyetine el konulan otomobil ise çekiciyle otoparka çekildi.

Aksaray’da trafik magandası drift atıp 10 araca çarptı, polise bıçak çekti: Lastiklerine ateş edilerek durduruldu-5

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Aldırmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşanan kovalamaca ve polisin müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Aksaray’da trafik magandası drift atıp 10 araca çarptı, polise bıçak çekti: Lastiklerine ateş edilerek durduruldu-7 Aksaray’da trafik magandası drift atıp 10 araca çarptı, polise bıçak çekti: Lastiklerine ateş edilerek durduruldu-8 Aksaray’da trafik magandası drift atıp 10 araca çarptı, polise bıçak çekti: Lastiklerine ateş edilerek durduruldu-9
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