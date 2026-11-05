Brezilya, Kosta Rika ve Tayvanlı turistleri Avanos'tan Sultanhanı ilçesine götüren midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Avanos'tan Sultanhanı'na giden turist midibüsü kaza yaptı. (Fotoğraf: DHA)

2'Sİ AĞIR 16 KİŞİ YARALANDI

İlk belirlemelere göre kazada 2'si ağır olmak üzere 16 kişi yaralandı.

Turist midibüsü devrildi: 16 yaralı