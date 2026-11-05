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Aksaray-Nevşehir kara yolunda turistleri taşıyan midibüs devrildi! Kazada 2'si ağır 16 kişi yaralandı

Aksaray'da yabancı turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 16 kişi yaralandı. Kazada yaralanan turistler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Aksaray-Nevşehir kara yolunda turistleri taşıyan midibüs devrildi! Kazada 2'si ağır 16 kişi yaralandı

Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray-Nevşehir kara yolu Alayhan köyü yakınlarında meydana geldi.

Avanos'tan Sultanhanı'na giden turist midibüsü kaza yaptı. (Fotoğraf: DHA)Avanos'tan Sultanhanı'na giden turist midibüsü kaza yaptı. (Fotoğraf: DHA)

Brezilya, Kosta Rika ve Tayvanlı turistleri Avanos'tan Sultanhanı ilçesine götüren midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Aksaray-Nevşehir kara yolunda turistleri taşıyan midibüs devrildi! Kazada 2'si ağır 16 kişi yaralandı-3

2'Sİ AĞIR 16 KİŞİ YARALANDI

İlk belirlemelere göre kazada 2'si ağır olmak üzere 16 kişi yaralandı.

Video Oynatma İkonu Turist midibüsü devrildi: 16 yaralı

Aksaray-Nevşehir kara yolunda turistleri taşıyan midibüs devrildi! Kazada 2'si ağır 16 kişi yaralandı-4

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Aksaray-Nevşehir kara yolunda turistleri taşıyan midibüs devrildi! Kazada 2'si ağır 16 kişi yaralandı-5

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aksaray-Nevşehir kara yolunda turistleri taşıyan midibüs devrildi! Kazada 2'si ağır 16 kişi yaralandı-6

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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