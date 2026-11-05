Aksaray-Nevşehir kara yolunda turistleri taşıyan midibüs devrildi! Kazada 2'si ağır 16 kişi yaralandı
Aksaray'da yabancı turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 16 kişi yaralandı. Kazada yaralanan turistler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray-Nevşehir kara yolu Alayhan köyü yakınlarında meydana geldi.
Brezilya, Kosta Rika ve Tayvanlı turistleri Avanos'tan Sultanhanı ilçesine götüren midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
2'Sİ AĞIR 16 KİŞİ YARALANDI
İlk belirlemelere göre kazada 2'si ağır olmak üzere 16 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel