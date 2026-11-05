Tutuksuz sanık eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile diğer tutuksuz sanıkların büyük bir kısmı duruşmaya katılmazken, taraf avukatları salonda yer aldı.

Duruşmada, haklarında "rüşvet vermek" iddiasıyla iddianame hazırlanan 10 kişiden geçen duruşmada ifade vermeyenlerin savunmalarına devam edildi.

Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek (Foto: DHA)

"PARÇA PARÇA OLMAK ÜZERE TOPLAM 4 MİLYON 250 BİN LİRA VERDİM"

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan tutuksuz sanık müteahhit M.S.A, Antalya Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bir ihaleyi kazandıklarını ve 2019 yılında işe başladıklarını söyledi.

Kendilerine ödeme yapılmaması üzerine Muhittin Böcek ve eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı tutuksuz sanık S.T. ile toplantı yaptıklarını belirten M.S.A, şöyle konuştu:

"Bu paraları ödemek için 'Belediyeye bir katkı yapmanız lazım.' denildi. Ben de zaten zarar ettiğimizi, ödeme yapılmadığını söyledim. Buna rağmen belediyeye destek vermek gerektiğini söylediler. Mağdur olduğumu, çeklerim olduğunu ve şirketimin batacağını söyledim. Muhittin Böcek ise öğrencilere burs verdiğini söyleyerek bağış talep etti. Ben de 500 bin lira verebileceğimi söyledim. Ama Muhittin Böcek 'O zaman çayını iç git.' dedi. Ben de gittim. Daha sonra hak edişlerimi alamayacağım endişesiyle parça parça olmak üzere toplam 4 milyon 250 bin lira verdim."