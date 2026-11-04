Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde saat 03.23'te 4.1, Adana'nın Kozan ilçesinde de ise 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Dinar olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremin detayları şöyle:

Büyüklük: 4.1 (Mw)

Merkez üssü: Dinar (Afyonkarahisar)

Tarih: 5 Kasım 2026

Saat: 03.23.17

Derinlik: 7,02 kilometre

Enlem: 37.99333

Boylam: 30.09133

İŞTE EN SON YAŞANAN DEPREMLER

ADANA'DA 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afyonkarahisar'dan sonra Adana'nın Kozan ilçesinde de Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 03.41'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 10,4 kilometre derinliğindeki sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.