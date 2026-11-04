Afyonkarahisar ve Adana'da peş peşe deprem! Dinar 4,1, Kozan 3,8 ile sallandı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 03.23'te Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 7,02 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Öte yandan, Adana'nın Kozan ilçesinde de 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde saat 03.23'te 4.1, Adana'nın Kozan ilçesinde de ise 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Dinar olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Depremin detayları şöyle:
Büyüklük: 4.1 (Mw)
Merkez üssü: Dinar (Afyonkarahisar)
Tarih: 5 Kasım 2026
Saat: 03.23.17
Derinlik: 7,02 kilometre
Enlem: 37.99333
Boylam: 30.09133
İŞTE EN SON YAŞANAN DEPREMLER
ADANA'DA 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afyonkarahisar'dan sonra Adana'nın Kozan ilçesinde de Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 03.41'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 10,4 kilometre derinliğindeki sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.