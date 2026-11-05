İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adliyede

Soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne gelen İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül'ün de savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Savcılık, Kaya ve Gönül'ü, "imza atmak" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.