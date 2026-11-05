Fon soruşturmasında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında karar!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında karar çıktı. Savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen Gönül hakkında imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adliyede
Soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne gelen İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül'ün de savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Savcılık, Kaya ve Gönül'ü, "imza atmak" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.
ESKİ SPK BAŞKANI HAKKINDA KARAR
İlyas Kaya ile eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulandı.
Gönül, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.
GÖNÜL HAKKINDAKİ İDDİALAR
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında, Eylül 2026'da patlak veren fon krizinde manipülasyon iddialarına karşı denetim görevini yerine getirmediği şüphesiyle soruşturma başlatıldı. 30 Eylül'de şüpheli sıfatıyla ifade veren Gönül hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 14 Ekim'de soruşturma izni verdi. 20 Ekim'de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığı görevinden alınan ve hakkındaki iddiaları reddeden Gönül, 5 Kasım'da yeniden ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.
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