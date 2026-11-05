UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Fon soruşturmasında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında karar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında karar çıktı. Savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen Gönül hakkında imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Fon soruşturmasında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında karar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.

Video Oynatma İkonu Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adliyede

Soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne gelen İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül'ün de savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Savcılık, Kaya ve Gönül'ü, "imza atmak" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül. (Foto: İHA)Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül. (Foto: İHA)

ESKİ SPK BAŞKANI HAKKINDA KARAR

İlyas Kaya ile eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulandı.

Gönül, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.

GÖNÜL HAKKINDAKİ İDDİALAR

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında, Eylül 2026'da patlak veren fon krizinde manipülasyon iddialarına karşı denetim görevini yerine getirmediği şüphesiyle soruşturma başlatıldı. 30 Eylül'de şüpheli sıfatıyla ifade veren Gönül hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 14 Ekim'de soruşturma izni verdi. 20 Ekim'de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığı görevinden alınan ve hakkındaki iddiaları reddeden Gönül, 5 Kasım'da yeniden ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya hakkında tutuklama talebi
SONRAKİ HABER

Fatma Betül Sayan Kaya'ya tutuklama talebi

 Tasada da sevinçte de bir! Başkan Erdoğan gardaş Azerbaycan'a gidiyor: "Evelallah aşamayacağımız hiçbir engel yok"
ÖNCEKİ HABER

Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
Tayfun Dastan
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler