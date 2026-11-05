İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinde farklı tarihlerde meydana gelen olaylarla ilgili yürüttükleri saha çalışmaları sırasında bir adrese ulaştı. Kağıthane'de şüphelilerin kullandığı belirlenen hücre evine düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerin İstanbul'a il dışından geldikleri ve kiraladıkları evde tanınmış bir iş insanına yönelik suikast hazırlığı yaptıkları iddia edildi.