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İstanbul'da ünlü iş insanına suikast iddiası! Kağıthane'de hücre evi ortaya çıkarıldı: 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da Kağıthane ve Eyüpsultan'da yaşanan olayları araştıran polis ekipleri, Kağıthane'de bir hücre evini ortaya çıkardı. Adrese düzenlenen operasyonda, iş dünyasının yanı sıra spor, sanat ve cemiyet çevrelerinde de tanınan bir iş insanına suikast hazırlığında oldukları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı. Evde AK-47 uzun namlulu tüfek, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, şüphelilerden 3'ünün kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu öğrenildi.

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İstanbul'da ünlü iş insanına suikast iddiası! Kağıthane'de hücre evi ortaya çıkarıldı: 4 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinde farklı tarihlerde meydana gelen olaylarla ilgili yürüttükleri saha çalışmaları sırasında bir adrese ulaştı. Kağıthane'de şüphelilerin kullandığı belirlenen hücre evine düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin İstanbul'a il dışından geldikleri ve kiraladıkları evde tanınmış bir iş insanına yönelik suikast hazırlığı yaptıkları iddia edildi.

Kağıthane'de suikast hazırlığı iddiasıyla hücre evine baskın düzenlendi. (Foto: DHA)Kağıthane'de suikast hazırlığı iddiasıyla hücre evine baskın düzenlendi. (Foto: DHA)

KAĞITHANE'DE HÜCRE EVİNE OPERASYON

Kağıthane'deki adrese düzenlenen operasyonda B.A., S.D., T.İ. ve A.E. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri, şüphelilerin kaldığı evde detaylı arama gerçekleştirdi.

Hücre evinde AK-47 tüfek ve 121 mermi ele geçirildi. (Foto: DHA)Hücre evinde AK-47 tüfek ve 121 mermi ele geçirildi. (Foto: DHA)

AK-47 UZUN NAMLULU TÜFEK VE 121 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Hücre evinde yapılan aramalarda uzun namlulu tüfek, ruhsatsız tabanca ve mühimmat bulundu.

1 adet AK-47 uzun namlulu tüfek, AK-47 tüfeğe ait 3 şarjör, 50 adet 7,62 milimetre fişek, 1 adet ruhsatsız 9 milimetre tabanca, tabancaya ait 2 şarjör
71 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi.

Operasyonda toplam 121 fişek ele geçirildi.

Tanınmış iş insanını hedef aldıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı. (Foto: DHA)Tanınmış iş insanını hedef aldıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı. (Foto: DHA)

HEDEFLERİNDE TANINMIŞ BİR İŞ İNSANI MI VARDI?

Soruşturma kapsamında şüphelilerin il dışından İstanbul'a suikast amacıyla geldikleri ve Kağıthane'de kiraladıkları evde hazırlık yaptıkları öne sürüldü.

İddiaya göre şüphelilerin hedefinde, iş dünyasının yanı sıra spor, sanat ve cemiyet çevrelerinde de tanınan bir iş insanı bulunuyordu.

Suikast hazırlığı iddiasına ilişkin incelemeler sürerken, hedef alındığı öne sürülen iş insanının kimliği açıklanmadı.

Suikast hazırlığı iddiasına ilişkin soruşturma sürüyor. (Foto: DHA)Suikast hazırlığı iddiasına ilişkin soruşturma sürüyor. (Foto: DHA)

ŞÜPHELİLERİN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALARI ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli
Aranma kaydı
Kesinleşmiş hapis cezası
B.A.
1
Belirtilmedi
S.D.
4
12 yıl 15 ay
T.İ.
2
7 yıl 6 ay
A.E.
4
10 yıl 32 ay 99 gün
A.E.
31 suç kaydı
Ayrıca bulunduğu öğrenildi

4 ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kağıthane'deki hücre evine düzenlenen operasyonun ardından gözaltına alınan B.A., S.D., T.İ. ve A.E. hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Polis ekiplerinin, şüphelilerin İstanbul'a geliş amaçları ve suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili incelemeleri sürüyor.

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