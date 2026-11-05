Fatma Betül Sayan Kaya (Foto: DHA)

Şüphelilerin savcılıkta ifade vermesi bekleniyor.

KAYA ÇİFTİ HAKKINDAKİ İDDİALAR

Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın, Nisan 2026'da Özata Denizcilik hisselerine yaklaşık 163 milyon lira yatırarak eylül ayında toplam 2,17 milyar lira çektiği ve yüksek kazanç sağladığı iddia edildi. İddiaların ardından 26 Eylül'de AK Parti'deki görevlerinden istifa eden Kaya'nın, eşiyle birlikte mal varlıkları donduruldu. 7 Ekim'de şüpheli sıfatıyla ifade veren ve işlemlerde özel bilgi kullanmadıklarını savunan Kaya çifti, 5 Kasım'da ikinci kez ifadeye çağrıldı.