Fon soruşturmasında yeni gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla adliyede
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında, "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya adliyeye gitti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya adliyeye geldi
KAYA ÇİFTİ ADLİYEDE
Soruşturma kapsamında ifadelerinin alınması için emniyet aracılığıyla savcılığa çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya, İstanbul Adliyesi'ne gitti.
Şüphelilerin savcılıkta ifade vermesi bekleniyor.
KAYA ÇİFTİ HAKKINDAKİ İDDİALAR
Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın, Nisan 2026'da Özata Denizcilik hisselerine yaklaşık 163 milyon lira yatırarak eylül ayında toplam 2,17 milyar lira çektiği ve yüksek kazanç sağladığı iddia edildi. İddiaların ardından 26 Eylül'de AK Parti'deki görevlerinden istifa eden Kaya'nın, eşiyle birlikte mal varlıkları donduruldu. 7 Ekim'de şüpheli sıfatıyla ifade veren ve işlemlerde özel bilgi kullanmadıklarını savunan Kaya çifti, 5 Kasım'da ikinci kez ifadeye çağrıldı.