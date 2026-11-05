Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Daltonlar suç örgütü üyesi Gökhan Şahin Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildi
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Daltonlar organize suç örgütü üyesi Gökhan Şahin'in Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Şahin'in uyuşturucu ticareti ve izinsiz silah bulundurma suçlarının yanı sıra ulusal kayıtlarda iki ayrı suçtan daha arandığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı, uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan Daltonlar organize suç örgütü üyesi Gökhan Şahin'in Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda Şahin'in iadesi sağlandı.
KIRMIZI BÜLTENLE İKİ SUÇTAN ARANIYORDU
Gökhan Şahin'in adli makamlarca "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından kırmızı bültenle arandığı bildirildi.
ULUSAL KAYITLARDA İKİ AYRI SUÇ DAHA VAR
Şahin'in ulusal kayıtlarda ise "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişi tarafından silahla yağma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından da aranma kaydının bulunduğu belirtildi.
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, operasyonda emeği geçen emniyet birimleri ve MİT personeline teşekkür edildi.