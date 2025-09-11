Bursa’da park buluşması faciayla bitti: Genç anne hayatını kaybetti

Bursa'da annesiyle yaşayan Sevgi Yandık (27), 27 Ağustos'ta eski eşi Doğan Ş. (32) tarafından konuşma bahanesiyle dışarı çağrıldı. 3 yaşındaki çocuğuyla birlikte evden çıkan genç kadın, şüpheliyle parkta buluştu.
Kısa sürede büyüyen tartışmada Doğan Ş., bıçakla eski eşini parkta çocuğunun gözü önünde defalarca bıçakladı. Sevgi Yandık, can verdi. Cinayetten 1 saat öncesine ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Doğan Ş.'nin kadını evden alıp çocuğuyla birlikte parka götürdüğü, ardından da tartışmanın başladığı anlar yer aldı.