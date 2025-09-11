PODCAST CANLI YAYIN

Bursa’da park buluşması faciayla bitti: Genç anne hayatını kaybetti

Sevgi Yandık, eski eşi tarafından hayattan koparıldı. Doğan Ş.’nin cinayetten önce öldürdüğü kadını annesinin evinden çıkardığı, ardından da çocuklarının gözü önünde tartışmanın başladığı anlar ortaya çıktı.

Giriş Tarihi:
Bursa’da park buluşması faciayla bitti: Genç anne hayatını kaybetti

Bursa'da annesiyle yaşayan Sevgi Yandık (27), 27 Ağustos'ta eski eşi Doğan Ş. (32) tarafından konuşma bahanesiyle dışarı çağrıldı. 3 yaşındaki çocuğuyla birlikte evden çıkan genç kadın, şüpheliyle parkta buluştu.

Kısa sürede büyüyen tartışmada Doğan Ş., bıçakla eski eşini parkta çocuğunun gözü önünde defalarca bıçakladı. Sevgi Yandık, can verdi. Cinayetten 1 saat öncesine ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Doğan Ş.'nin kadını evden alıp çocuğuyla birlikte parka götürdüğü, ardından da tartışmanın başladığı anlar yer aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de | 37 ile yeni emniyet müdürü! İşte isim isim tam liste
Terör devleti İsrail Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Takas Bank
Trump ve İsrail destekçisi siyasi aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı! ABD başkanından ilk açıklama | İşte vurulma anı
Gürsel Tekin'den 32 kişilik "İl binasına girecek CHP'liler" listesi! Hangi isimler veto yedi? "Özgür Çelik" detayı
CHP'li İBB'den yolda kalan ulaşıma bir de zam talebi! AK Parti Grup Başkan Vekili'nden itiraz: "Bu zam teklifi hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmamaktadır"
2026’da emeklilikte devrim: Çift maaş almanın yolu açılıyor, işte yeni tamamlayıcı sistemin tüm detayları!
Türk Telekom
Hava sahasında gerilim! NATO üyesi Polonya Rus İHA'sını vurdu | Trump'tan dikkat çeken mesaj: "İşte başlıyoruz..."
Akıl unutur kalp unutmaz | atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı'nın ilk tanıtımı yayınlandı!
Trabzonspor'un yeni yıldızı Andre Onana hakkında bilinmesi gerekenler
Togg bayilik ve ikinci el hamlesiyle Avrupa pazarında iddialı: Almanya’dan sonra sıra Fransa ve İtalya’da
CHP'li Antalya BB'nin "Kent Lokantası" rant lokantası çıktı! Önce dükkanlara çöktüler sonra belediyeye kiraladılar | Böcek'in akçeli işleri
Birinci Siyonizm Kongresi'nden Kürt-Yahudi Kongresi'ne! 158 yıl geçse de amaç aynı: "Arz-ı Mev'ud" ittifakının nihai hedefi Türkiye
Fenerbahçe’de Tedesco dönemi başladı: İtalyan teknik adamdan ilk rapor ve sürpriz karar
Derin Amerika ve MOSSAD'dan "Sıradaki hedef Türkiye ve Erdoğan" tehdidi! CIA'ci Rubin İsrail'e "İstanbul'u vur" dedi: NATO onları korumaz
İsrail'in Katar'a saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı! ABD basını yazdı: Hamas'a uyarı Ankara'dan | Perde arkasında neler var?
Atletico Madrid Galatasaray’ın yıldızı Yunus Akgün’ü yakın takibe aldı
AB İsrail'e desteği durduruyor! Ticarete ve bakanlara yaptırım masada
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni rüşvet operasyonu: 20 şüpheli yakalandı! Gözaltı listesi ortaya çıktı