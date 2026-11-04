Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda üretimden tüketime kadar tüm enerji sisteminin dönüştürülmesi planlanıyor. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

ELEKTRİK ÜRETİMİ VE ALTYAPIYA MİLYARLARCA DOLARLIK YATIRIM

Milli Enerji 2040 vizyonunda elektrik üretiminin yanı sıra iletim ve dağıtım altyapısının güçlendirilmesi de öncelikli başlıklar arasında yer alacak.

Enerji piyasalarındaki dönüşümün güçlü bir altyapı gerektirdiğini belirten Bayraktar, "Milli Enerji 2040 ile elektrik üretiminden altyapısına milyarlarca dolarlık yatırım öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni enerji mimarisiyle artan elektrik talebinin karşılanması ve enerji sisteminin daha güvenli ve esnek hale getirilmesi amaçlanıyor.

"HER ALANDA ELEKTRİKLEŞMEYİ ARTIRACAĞIZ"

Türkiye'de ve dünyada elektrik talebinin giderek arttığına dikkat çeken Bayraktar, yeni enerji vizyonunun merkezinde elektrikleşmenin yer alacağını bildirdi.

Bakan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Elektrik talebi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artıyor. Bu kapsamda, yeni enerji mimarimizin merkezinde elektrikleşme (elektrifikasyon) olacak. Sanayiden ulaşıma, binalardan tarıma kadar ekonomimizin bütün alanlarında elektriğin kullanımının artacağı yeni bir döneme giriyoruz. Her alanda elektrikleşmeyi artıracağız."

"ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE HEDEFİYLE ÇALIŞIYORUZ"

Küresel gelişmeler ışığında Türkiye'nin gelecekteki enerji ihtiyaçlarını ve hedeflerini dikkate alarak yeni bir vizyon hazırladıklarını belirten Bayraktar, enerji sisteminde bütüncül bir dönüşümün gerekli olduğunu vurguladı.

Bayraktar, "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefiyle çalışıyoruz. Enerjide tam bağımsızlık hedefimiz, üretimden iletime, dağıtımdan tüketime kadar bütün sistemi birlikte dönüştürmemizi gerektiriyor." ifadelerini kullandı.