Türkiye'nin enerji yol haritası değişiyor! Yüzde 70 yenilenebilir enerji hedefi: Milyarlarca dolarlık yatırım
Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda hazırlanan "Milli Enerji 2040" vizyonu kamuoyuna duyuruluyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2040 yılına kadar Türkiye'nin enerjisinin yaklaşık yüzde 70'inin yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Elektrik üretiminden altyapıya kadar milyarlarca dolarlık yatırım öngörüldüğünü belirten Bayraktar, yeni enerji yol haritasının 5 Kasım'da İstanbul'da açıklanacağını bildirdi. Türkiye'nin enerji alanındaki hedefleri, Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi'nde de dünyaya tanıtılacak.
Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, arz güvenliğini güçlendirmek ve yenilenebilir enerji kapasitesini artırmak amacıyla yeni bir döneme hazırlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan "Milli Enerji 2040" vizyonu, 5 Kasım Perşembe günü İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek lansmanla kamuoyuna açıklanacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni yol haritasıyla Türkiye'nin enerji sisteminin üretimden tüketime kadar yeniden şekillendirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Bayraktar, 2040 yılı için yaklaşık yüzde 70 yenilenebilir enerji hedefi ortaya koyarken, elektrik üretimi ve altyapı yatırımlarına milyarlarca dolar kaynak ayrılmasının öngörüldüğünü ifade etti.
MİLLİ ENERJİ 2040 VİZYONU 5 KASIM'DA AÇIKLANACAK
Bakan Bayraktar, 5 Kasım'da İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek programda Türkiye'nin enerji alanındaki yeni yol haritasını açıklayacak.
Lansmana kamu ve özel sektör kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının yöneticileri katılacak.
2040'TA YÜZDE 70 YENİLENEBİLİR ENERJİ HEDEFİ
Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 2040 yılına yönelik enerji hedeflerinde yenilenebilir kaynakların önemli bir yer tutacağını belirtti.
Yenilenebilir enerjinin arz güvenliğini güçlendirdiğini ve dışa bağımlılığı azalttığını vurgulayan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
"Yenilenebilir enerji, arz güvenliğimize katkı sağlarken yerli bir kaynak olarak dışa bağımlılığımızı azaltıyor. Ayrıca, 2053 net sıfır emisyon hedefimizle de tam olarak örtüşüyor. Bu açıdan yenilenebilir enerji alanında çok büyük hedeflerimiz bulunuyor. 2040'a geldiğimizde de Türkiye, enerjisinin yaklaşık yüzde 70'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacak."
ELEKTRİK ÜRETİMİ VE ALTYAPIYA MİLYARLARCA DOLARLIK YATIRIM
Milli Enerji 2040 vizyonunda elektrik üretiminin yanı sıra iletim ve dağıtım altyapısının güçlendirilmesi de öncelikli başlıklar arasında yer alacak.
Enerji piyasalarındaki dönüşümün güçlü bir altyapı gerektirdiğini belirten Bayraktar, "Milli Enerji 2040 ile elektrik üretiminden altyapısına milyarlarca dolarlık yatırım öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.
Yeni enerji mimarisiyle artan elektrik talebinin karşılanması ve enerji sisteminin daha güvenli ve esnek hale getirilmesi amaçlanıyor.
"HER ALANDA ELEKTRİKLEŞMEYİ ARTIRACAĞIZ"
Türkiye'de ve dünyada elektrik talebinin giderek arttığına dikkat çeken Bayraktar, yeni enerji vizyonunun merkezinde elektrikleşmenin yer alacağını bildirdi.
Bakan Bayraktar, şöyle konuştu:
"Elektrik talebi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artıyor. Bu kapsamda, yeni enerji mimarimizin merkezinde elektrikleşme (elektrifikasyon) olacak. Sanayiden ulaşıma, binalardan tarıma kadar ekonomimizin bütün alanlarında elektriğin kullanımının artacağı yeni bir döneme giriyoruz. Her alanda elektrikleşmeyi artıracağız."
"ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE HEDEFİYLE ÇALIŞIYORUZ"
Küresel gelişmeler ışığında Türkiye'nin gelecekteki enerji ihtiyaçlarını ve hedeflerini dikkate alarak yeni bir vizyon hazırladıklarını belirten Bayraktar, enerji sisteminde bütüncül bir dönüşümün gerekli olduğunu vurguladı.
Bayraktar, "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefiyle çalışıyoruz. Enerjide tam bağımsızlık hedefimiz, üretimden iletime, dağıtımdan tüketime kadar bütün sistemi birlikte dönüştürmemizi gerektiriyor." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'NİN ENERJİ HEDEFLERİ COP31'DE DÜNYAYA ANLATILACAK
Bakan Bayraktar, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Türkiye'nin yeni enerji hedeflerinin uluslararası muhataplarla paylaşılacağını belirtti.
Türkiye'nin daha dirençli, esnek ve güvenli bir enerji sistemi kurmayı amaçladığını kaydeden Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
"Lansmanda ilan edeceğimiz iddialı hedefleri, Antalya'da muhataplarımızla da paylaşacağız. Kuracağımız daha dirençli, daha esnek ve daha güvenli enerji sistemimizi anlatacağız. Ayrıca, bölgesel ve küresel ölçekte bağlantısallığın önemine vurgu yapacağız."
2053 NET SIFIR EMİSYON HEDEFİNE KATKI SAĞLAYACAK
Milli Enerji 2040 vizyonunda yenilenebilir enerji yatırımları, elektrikleşme ve enerji altyapısının geliştirilmesi öne çıkacak.
Bakanlığın yeni yol haritasıyla Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefinin desteklenmesi, yerli kaynakların kullanımının artırılması ve enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.
5 Kasım'da açıklanacak Milli Enerji 2040 vizyonuyla Türkiye'nin önümüzdeki 14 yıllık enerji dönüşümüne ilişkin hedefler ve yatırım planları kamuoyuyla paylaşılacak.