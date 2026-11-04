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Bakırköy'de Topkapı istikametine gidecek sürücüler dikkat! D-100 yan yolu 15 gün kapalı olacak: İşte alternatif güzergahlar

İstanbul Bakırköy'de köprü güçlendirme ve yenileme çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemesine gidiliyor. D-100 kara yolunun Topkapı istikameti yan yolu 8 Kasım'dan itibaren 15 gün trafiğe kapatılacak. Marmaray hattı üzerindeki köprünün yenileme çalışmalarının ise 180 gün sürmesi planlanıyor.

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Bakırköy'de Topkapı istikametine gidecek sürücüler dikkat! D-100 yan yolu 15 gün kapalı olacak: İşte alternatif güzergahlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bakırköy'de gerçekleştirilecek köprü güçlendirme ve yenileme çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemesine gidileceğini duyurdu. Çalışmalar kapsamında sürücüleri ve bölge sakinlerini ilgilendiren iki ayrı güzergahta geçici trafik kısıtlaması uygulanacak.

Bakırköy'de Topkapı istikametine gidecek sürücüler dikkat! D-100 yan yolu 15 gün kapalı olacak: İşte alternatif güzergahlar-2

D-100 YAN YOLU 15 GÜN KAPALI KALACAK

Bakırköy D-100 İncirli Köprüsü'nde yapılacak güçlendirme çalışmaları nedeniyle Topkapı istikameti yan yolu, 8 Kasım Pazar günü saat 23.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak.

Yan yolun trafik akışı 15 gün boyunca D-100 kara yoluna aktarılacak. Güzergahın 23 Kasım Pazartesi günü tek şerit olarak yeniden trafiğe açılması planlanıyor. Köprüdeki çalışmaların ise 23 Aralık Çarşamba günü tamamlanması ve yan yolun tamamen ulaşıma açılması hedefleniyor.

Kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar
Çalışma bölgesi
Trafiğe kapatılacak yol
Alternatif güzergah
D-100 İncirli Köprüsü
Topkapı istikameti yan yolu
D-100 kara yolu
Adnan Kahveci Bulvarı
Adnan Kahveci Bulvarı (her iki yön)
Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi, Rauf Orbay Caddesi ve Kilitbahir Sokak
Marmaray köprüsü
Beyaz Lale Sokak (her iki yön)
Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi, Rauf Orbay Caddesi ve Kilitbahir Sokak
Marmaray köprüsü
Dumlupınar Sokak (her iki yön)
Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi, Rauf Orbay Caddesi ve Kilitbahir Sokak
Not Marmaray köprüsü çalışmasında yaya ulaşımı, köprü yanına yapılacak geçici rampa üzerinden sağlanacak. D-100 yan yolunun 23 Kasım'da tek şerit olarak açılması, çalışmaların ise 23 Aralık'ta tamamlanması planlanıyor. Marmaray köprüsü çalışmasının 180 gün sürmesi öngörülüyor.

Bakırköy'de Topkapı istikametine gidecek sürücüler dikkat! D-100 yan yolu 15 gün kapalı olacak: İşte alternatif güzergahlar-3

MARMARAY KÖPRÜSÜ YENİLENECEK: 180 GÜN SÜRECEK

Bakırköy Adnan Kahveci Bulvarı'nda Marmaray hattı üzerinden geçen köprü de yenilenecek. Bu kapsamda 8 Kasım Pazar günü saat 00.00 itibarıyla Adnan Kahveci Bulvarı, Beyaz Lale Sokak ve Dumlupınar Sokak çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Ulaşım ve Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda araç geçişleri Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi, Rauf Orbay Caddesi ve Kilitbahir Sokak üzerinden sağlanacak. Yaya ulaşımı için ise köprünün yanına geçici rampa inşa edilecek.

Yapısal ömrünü tamamlayan mevcut köprü kaldırılarak yerine 60 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 3 açıklıklı yeni köprü yapılacak. Çalışmaların 180 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

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