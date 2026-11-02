Yakalanan 120 şüpheliden 86'sı tutuklandı. (Foto: Sosyal medya)



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, 5 günde 11 ilde "nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

İSTANBUL DAHİL 11 İL



Adana, Ankara, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Samsun ve Trabzon'da gerçekleştirilen operasyonlarda 120 zanlı gözaltına alındı.

86 KİŞİ TUTUKLANDI



Yakalanan şüphelilerden 86'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliklerince tutuklandı, 25'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlıların işlemleri ise sürüyor.



Şüphelilerin, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundurdukları tespit edildi.



Ekiplerce 23 şirkete ve bu şirketlerin hesaplarına, yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki taşınır mal varlığı ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.