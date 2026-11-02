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Siber suçlara geçit yok! 11 ilde eş zamanlı operasyon: Mobil bankacılık ve çocuk müstehcenliğine 86 tutuklama

11 il merkezli son 5 günde düzenlenen siber operasyonlarda yakalanan 120 şüpheliden 86'sı tutuklandı. Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcenlik suçlarına geçit verilmedi.

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Siber suçlara geçit yok! 11 ilde eş zamanlı operasyon: Mobil bankacılık ve çocuk müstehcenliğine 86 tutuklama

Emniyet güçleri tarafından 11 il merkezli gerçekleştirilen siber operasyonlarda; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve suç gelirlerinin aklanması suçlarıyla 120 şüpheli yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 86'sı tutuklanırken, 25'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Şüphelilerden 86'sının "nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dolayı tutuklandığı bildirildi.

Yakalanan 120 şüpheliden 86'sı tutuklandı. (Foto: Sosyal medya)Yakalanan 120 şüpheliden 86'sı tutuklandı. (Foto: Sosyal medya)


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, 5 günde 11 ilde "nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

İSTANBUL DAHİL 11 İL

Adana, Ankara, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Samsun ve Trabzon'da gerçekleştirilen operasyonlarda 120 zanlı gözaltına alındı.

86 KİŞİ TUTUKLANDI

Yakalanan şüphelilerden 86'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliklerince tutuklandı, 25'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlıların işlemleri ise sürüyor.

Şüphelilerin, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundurdukları tespit edildi.

Ekiplerce 23 şirkete ve bu şirketlerin hesaplarına, yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki taşınır mal varlığı ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Siber suçlara geçit yok! 11 ilde eş zamanlı operasyon: Mobil bankacılık ve çocuk müstehcenliğine 86 tutuklama-3

HESAPLAR BELİRLENDİ

Yapay zeka destekli siber açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetleri kapsamında, yasa dışı silah satışı ve teşhiri, organize suç örgütleri, uyuşturucu, müstehcenlik ve siber trafik suçlarına ilişkin 1164, terör örgütlerine yönelik çalışmalarda ise 642 hesap veya kişi belirlendi.

Siber suçlara geçit yok! 11 ilde eş zamanlı operasyon: Mobil bankacılık ve çocuk müstehcenliğine 86 tutuklama-4

BİN 16 URL HAKKINDA ERİŞİM ENGELİ

Sosyal medya platformları ve internet sitelerindeki suç içerikli paylaşımlara yönelik çalışmalar sonucunda ayrıca 4 bin 406 hesap veya kişi tespit edildi, bin 16 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi veya içeriğin çıkarılması kararı alındı.

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Siber suçlara geçit yok! 11 ilde eş zamanlı operasyon: Mobil bankacılık ve çocuk müstehcenliğine 86 tutuklama-6 Siber suçlara geçit yok! 11 ilde eş zamanlı operasyon: Mobil bankacılık ve çocuk müstehcenliğine 86 tutuklama-7 Siber suçlara geçit yok! 11 ilde eş zamanlı operasyon: Mobil bankacılık ve çocuk müstehcenliğine 86 tutuklama-8
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