Yeni Partili Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in maskesi düştü! Sokak hayvanlarının parası cep telefonuna gitti
İzmir Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in, vatandaşlara yaptığı "Çiçek göndermeyin, sokak hayvanlarına bağış yapın" çağrısının ardındaki gerçek ortaya çıktı. Her fırsatta hayvan dostu kimliğiyle öne çıkmaya çalışan Sengel'in maskesi, sokak hayvanları için ayrılan bütçeyi belediyeye cep telefonu alımına harcadığının belirlenmesiyle düştü.
İzmir Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, vatandaşlara "Çiçek göndermeyin, sokak hayvanlarına bağış yapın" çağrısında bulunmasının ardından skandal bir iddiayla gündeme geldi. Sengel'in, sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve barınaklar için ayrılan bütçeyi belediyeye cep telefonu alımında kullandığı ortaya çıktı.
"ÇİÇEK DEĞİL BAĞIŞ" ÇAĞRISININ ARDINDAN SKANDAL ÇIKTI
İkinci kez Selçuk Belediye Başkanı seçilen Filiz Ceritoğlu Sengel'in, 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında belediyenin resmi internet sitesinden vatandaşlara "Tebrik için çiçek göndermeyin, sokak hayvanlarına bağış yapın" çağrısı yaptığı hatırlatıldı. Ancak ortaya çıkan son detaylar kamuoyunda şok etkisi yarattı.
BÜTÇE AMACI DIŞINA ÇIKTI
Sengel'in, 2025 bütçesinde sokak hayvanlarının toplanması, yeni barınaklar kurulması ve rehabilitasyonu için ayrılan kaynağı belediyeye cep telefonu aldırarak harcadığı belirlendi.
YASALARA AYKIRI
Raporda, nüfusu 25 bini geçen belediyelerin bütçe gelirlerinin binde beşi kadar kaynağı sokak hayvanları için ayırmak zorunda olduğu ve bu kaynağın amaç dışı kullanılmasının yasalara aykırı olduğu vurgulandı.
BARINAKLAR YETERSİZ
Çok sayıda sahipsiz köpeğin bulunduğu Selçuk'ta, hayvanların toplanması için yeterli kapasitede barınak yapılmadığı ve mevzuat kapsamındaki işlemlerin yetersiz kaldığı ifade edildi. Ayrıca sokak köpeklerinin insan sağlığını tehdit edebileceği ve belediyenin tazminat davalarıyla karşılaşabileceği hatırlatıldı.