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Yeni Partili Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in maskesi düştü! Sokak hayvanlarının parası cep telefonuna gitti

İzmir Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in, vatandaşlara yaptığı "Çiçek göndermeyin, sokak hayvanlarına bağış yapın" çağrısının ardındaki gerçek ortaya çıktı. Her fırsatta hayvan dostu kimliğiyle öne çıkmaya çalışan Sengel'in maskesi, sokak hayvanları için ayrılan bütçeyi belediyeye cep telefonu alımına harcadığının belirlenmesiyle düştü.

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Yeni Partili Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in maskesi düştü! Sokak hayvanlarının parası cep telefonuna gitti

İzmir Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, vatandaşlara "Çiçek göndermeyin, sokak hayvanlarına bağış yapın" çağrısında bulunmasının ardından skandal bir iddiayla gündeme geldi. Sengel'in, sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve barınaklar için ayrılan bütçeyi belediyeye cep telefonu alımında kullandığı ortaya çıktı.

İzmir Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel. (Foto: Takvim Foto Arşivi)İzmir Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

"ÇİÇEK DEĞİL BAĞIŞ" ÇAĞRISININ ARDINDAN SKANDAL ÇIKTI

İkinci kez Selçuk Belediye Başkanı seçilen Filiz Ceritoğlu Sengel'in, 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında belediyenin resmi internet sitesinden vatandaşlara "Tebrik için çiçek göndermeyin, sokak hayvanlarına bağış yapın" çağrısı yaptığı hatırlatıldı. Ancak ortaya çıkan son detaylar kamuoyunda şok etkisi yarattı.

Yeni Partili Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in maskesi düştü! Sokak hayvanlarının parası cep telefonuna gitti-3

BÜTÇE AMACI DIŞINA ÇIKTI

Sengel'in, 2025 bütçesinde sokak hayvanlarının toplanması, yeni barınaklar kurulması ve rehabilitasyonu için ayrılan kaynağı belediyeye cep telefonu aldırarak harcadığı belirlendi.

Yeni Partili Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in maskesi düştü! Sokak hayvanlarının parası cep telefonuna gitti-4

YASALARA AYKIRI

Raporda, nüfusu 25 bini geçen belediyelerin bütçe gelirlerinin binde beşi kadar kaynağı sokak hayvanları için ayırmak zorunda olduğu ve bu kaynağın amaç dışı kullanılmasının yasalara aykırı olduğu vurgulandı.

Özgür Özel ve Sengel. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Özgür Özel ve Sengel. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

BARINAKLAR YETERSİZ

Çok sayıda sahipsiz köpeğin bulunduğu Selçuk'ta, hayvanların toplanması için yeterli kapasitede barınak yapılmadığı ve mevzuat kapsamındaki işlemlerin yetersiz kaldığı ifade edildi. Ayrıca sokak köpeklerinin insan sağlığını tehdit edebileceği ve belediyenin tazminat davalarıyla karşılaşabileceği hatırlatıldı.

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