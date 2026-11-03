Ankara'da FETÖ'ye "finans" operasyonu: MİT ve polisin eş zamanlı baskınında 7 gözaltı!
Ankara'da FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları ve örgütsel faaliyetleri sürdürdükleri iddiasıyla 11 şüpheliye yönelik MİT ve polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 7 kişi gözaltına alınırken, firari 4 şüpheli aranıyor.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyelerine finansal destek sağladıkları ve örgütün güncel faaliyetlerini sürdürdükleri tespit edilen 11 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve polis ekiplerinin eş zamanlı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
FİRARİ 4 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Soruşturma kapsamında belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 7 kişi yakalanırken, firari durumdaki 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel