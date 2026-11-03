Emine Erdoğan Seul'de İzzet Keribar'ın 70 yıl öncesine ışık tutan Kore Savaşı fotoğraf sergisini ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Seul'de fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın 1956 yılında Güney Kore'de askerlik yaptığı dönemde çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyi ziyaret etti. Kore Savaşı'nın izlerini taşıyan fotoğrafları inceleyen Emine Erdoğan, Türkiye ile Güney Kore arasındaki tarihi dostluğa vurgu yaparak, "Kendisinin yıllar önce Güney Kore'de gönüllü askerlik yaptığı sırada çektiği her bir fotoğraf, sanatsal değerinin yanında tarihin de şahitleridir." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Kore'nin başkenti Seul'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Bir Dostluğun Doğuşu: Bir Türk Fotoğrafçının Objektifinden 70 Yıl Önce Kore Sergisi"ni ziyaret etti. Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın 1956 yılında Güney Kore'de askerlik yaptığı sırada çektiği karelerin yer aldığı sergi, Kore Savaşı Anıt Müzesi'nde açıldı.
Emine Erdoğan, müzeye gelişinde Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'ın eşi Kim Hea Kyung ve Müze Müdürü Hyun-Jong Kim tarafından karşılandı.
"21 BİNDEN FAZLA MEHMETÇİĞİMİZ KORE HALKININ GÖNLÜNÜ KAZANDI"
Korece müzik dinletisiyle başlayan programda konuşan Emine Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve eşi Kim Hea Kyung başta olmak üzere Güney Kore halkına Türk milletinin sevgi ve saygılarını iletti.
Türkiye ile Güney Kore arasındaki dostluğun fedakarlık ve ortak mücadeleyle kurulduğunu belirten Emine Erdoğan, Kore Savaşı'nda görev yapan Türk askerlerinin yalnızca cephede değil, savaşın yaralarını sarmak için gösterdikleri insani çabayla da iz bıraktığını ifade etti.
Emine Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Ülkelerimiz arasındaki binlerce kilometre mesafeye rağmen kalplerimiz, her daim bir ve beraberler. Çünkü biz dostluğumuzu, gerçek fedakarlıklarla ve tarihin çok zor bir döneminde, omuz omuza verdiğimiz örnek bir mücadeleyle kurduk. Kore Savaşı'na gönderdiğimiz 21 binden fazla Mehmetçiğimiz, askeri başarılarının yanı sıra cephenin gerisinde, savaşın toplumda açtığı yaraları sarmak için verdiği insani gayretle de Kore halkının gönlünü kazanmıştır. Bu vesileyle, Kore topraklarında ebedi istirahatgahlarında yatan aziz şehitlerimizi ve merhum gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun."
ANKARA OKULU'NUN İNSANLIK MİRASINI ANLATTI
Kore Savaşı'nda şehit ve gazilerin iki ülkeye kan kardeşliği mirası bıraktığını vurgulayan Emine Erdoğan, bu tarihi bağın özellikle genç nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.
Sergide yer alan "Suvon'daki Ankara Okulu'nda yemek öncesi dua" başlıklı fotoğrafın kendisini derinden etkilediğini belirten Emine Erdoğan, Türk askerlerinin savaşta yetim kalan Koreli çocuklara sahip çıkışını anlattı.
27 Ocak 1951'de Suvon yakınlarında kurulan Türk Tugayı çevresinde toplanan yaklaşık 70 yetim çocuğun sayısının kısa sürede 100'ü aştığını aktaran Emine Erdoğan, askerlerin çocuklar için önce çadır kurduğunu, ardından harap bir binayı onararak okula dönüştürdüğünü ifade etti.
Kore hükümetinden öğretmen talep edilmesiyle okulda eğitim başladığını belirten Emine Erdoğan, Türk askerlerinin bu davranışının Kore halkında büyük karşılık bulduğunu söyledi.
Ankara Okulu'nun tarihe bir "insanlık okulu" olarak geçtiğini kaydeden Emine Erdoğan, gerçek zaferin insanları ayrım yapmadan kucaklamak ve insanı yaşatmak olduğunu vurguladı.
"TÜRKİYE VE GÜNEY KORE OLARAK BİZLER, İNSANLIĞIN BÜYÜK BİR AİLE OLDUĞUNU HATIRLATTIK"
Dünyada savaş ve çatışmaların sürdüğüne işaret eden Emine Erdoğan, insanlığın barış ve kardeşliği hatırlatan hikayelere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirtti.
Türkiye ile Güney Kore'nin ortak tarihinin bu açıdan önemli bir örnek olduğunu dile getiren Emine Erdoğan, şöyle konuştu:
"İnsanlığa yeniden iyiliği ve barışı ilham edecek, onlara kardeş olduklarını hatırlatacak hikayelere her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Türkiye ve Güney Kore olarak bizler, işte böyle bir hikaye yazdık. İnsanlığın, yeryüzüne yayılmış büyük bir aile olduğunu hatırlattık. Bu aileden her kim zulme uğrarsa bu acıları kendi kalbimizde hissettiğimizi eylemlerimizle gösterdik. Sergi koleksiyonumuzdaki fotoğraflar da bu gerçeğe tanıklık ediyor."
GENÇLERİN KORE KÜLTÜRÜNE İLGİSİNE VURGU YAPTI
Sanatın ülkeler ve toplumlar arasındaki bağları güçlendiren önemli bir araç olduğunu belirten Emine Erdoğan, Türkiye'de gençlerin Kore kültürüne, Güney Kore'de ise Türk kültürüne yönelik ilgisinin artmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.
Emine Erdoğan, iki ülke arasındaki kültürel ve sanatsal işbirliklerinin tarihi dostluğu gelecek nesillere taşıyacağını ifade ederek, serginin bu yönde önemli bir adım olduğunu kaydetti.
LİDER EŞLERİ SERGİYİ BİRLİKTE AÇTI
Konuşmaların ardından Emine Erdoğan ve Kim Hea Kyung, serginin açılışını gerçekleştirerek İzzet Keribar'ın fotoğraflarını inceledi. Keribar, eserler hakkında lider eşlerine bilgi verdi.
Program sırasında Emine Erdoğan ve Kim Hea Kyung el ele tutuşarak 69 yıllık Türkiye-Güney Kore dostluğuna yönelik mesaj verdi. İzzet Keribar, lider eşlerinin fotoğraflarını çektikten sonra program sonunda bu kareyi kendilerine hediye etti.
Programa 3 Kore gazisi, "Ayla" filmiyle hikâyesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Kim Eunja'nın ailesi ve çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.