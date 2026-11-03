Kore Savaşı'nda şehit ve gazilerin iki ülkeye kan kardeşliği mirası bıraktığını vurgulayan Emine Erdoğan, bu tarihi bağın özellikle genç nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.

Ankara Okulu'nun tarihe bir "insanlık okulu" olarak geçtiğini kaydeden Emine Erdoğan, gerçek zaferin insanları ayrım yapmadan kucaklamak ve insanı yaşatmak olduğunu vurguladı.

27 Ocak 1951'de Suvon yakınlarında kurulan Türk Tugayı çevresinde toplanan yaklaşık 70 yetim çocuğun sayısının kısa sürede 100'ü aştığını aktaran Emine Erdoğan, askerlerin çocuklar için önce çadır kurduğunu, ardından harap bir binayı onararak okula dönüştürdüğünü ifade etti.

"TÜRKİYE VE GÜNEY KORE OLARAK BİZLER, İNSANLIĞIN BÜYÜK BİR AİLE OLDUĞUNU HATIRLATTIK"

Dünyada savaş ve çatışmaların sürdüğüne işaret eden Emine Erdoğan, insanlığın barış ve kardeşliği hatırlatan hikayelere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Türkiye ile Güney Kore'nin ortak tarihinin bu açıdan önemli bir örnek olduğunu dile getiren Emine Erdoğan, şöyle konuştu:

"İnsanlığa yeniden iyiliği ve barışı ilham edecek, onlara kardeş olduklarını hatırlatacak hikayelere her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Türkiye ve Güney Kore olarak bizler, işte böyle bir hikaye yazdık. İnsanlığın, yeryüzüne yayılmış büyük bir aile olduğunu hatırlattık. Bu aileden her kim zulme uğrarsa bu acıları kendi kalbimizde hissettiğimizi eylemlerimizle gösterdik. Sergi koleksiyonumuzdaki fotoğraflar da bu gerçeğe tanıklık ediyor."