Eyüpsultan’da yağış sonrası altyapı çilesi: İlçe göle döndü 12 saat İSKİ’yi aradılar... Esnaf ve mahalleli isyanda
Eyüpsultan Bulvarı’nda dün akşam etkili olan sağanak yağışın ardından iş yerleri ve apartman bodrumları su altında kaldı. Bölge esnafı ve mahalle sakinleri, su baskınının olumsuz hava koşullarından ziyade İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Bayrampaşa-Eyüpsultan Tramvay Hattı altyapı çalışmaları ile İSKİ’nin su giderlerini kapatmasından kaynaklandığını iddia etti. Binalarda 1,5 metreye ulaşan kanalizasyon suyu ve elektrik kesintisi nedeniyle suyun tahliye edilemediğini belirten mağdur vatandaşlar, yaşanan aksaklıklar sonucunda milyonlarca liralık maddi zarar meydana geldiğini dile getirdi.
İstanbul'un altyapı sağlamlığı yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin reklam ve bilboardlarında kaldı.
Megakentte hemen her yağmurda yaşanan manzaraların adresi bu defa Eyüpsultan ilçesi oldu.
Eyüpsultan'da dün akşam bastıran sağanak yağışın ardından cadde ve dükkanlar sular altında kalırken, mahalleli ve esnaf yaşanan afetin yağmurdan değil süregelen altyapı çalışmalarından kaynaklandığını dile getirdi.
EV VE İŞ YERLERİNE KANALİZASYON SUYU DOLDU
Eyüpsultan Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken ilçedeki bazı iş yerleri ve apartmanların bodrum katlarını su bastı.
Bölgede faaliyet gösteren esnaf ve mahalle sakinleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafınca yürütülen Bayrampaşa-Eyüpsultan Tramvay Hattı çalışması esnasında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve yüklenici firmanın su giderlerini kapatması sonucu kanalizasyon suyunun binalara dolduğunu öne sürdü.
Su baskınının ardından dükkanlarında kendi imkanlarıyla temizlik çalışması başlatan esnaf, yağmur suyunun tahliye edilemediği için borulardan patlayarak binaları bastığını savundu.
HASAR BÜYÜK
İş yerinde büyük hasar meydana gelen esnaf İsmail Uzunlar, su baskınının olumsuz hava şartlarından değil altyapı kazılarından kaynaklandığını iddia etti.
İş yerini kanalizasyon suyunun bastığını belirten Uzunlar, "Dükkanımızı görüyorsunuz. Perişan olduk. Bu nasıl temizlenecek? Bunun masrafını kim tazmin edecek? Bilmiyoruz, raporlar falan tutuldu ama artık elimizden ne geliyorsa hakkımızı arayacağız. Bu kaçıncı oluyor? Bu kazı başladığından beri ikinci oluyor. Yaklaşık 600-700 bin liranın üzerinde zararımız var." ifadelerini kullandı.
Dükkanı su basan diğer işletme sahibi Aytaç Uzunlar ise yağışın felakete dönüşme nedeninin tramvay inşaatı olduğuna dikkat çekerek, "Bizim bu durumumuzun sağanak yağışla alakası yok. Yoldaki tramvay çalışması yüzünden kanal kazıyorlar. Kazdıkları kanalın su giderini ağzını bir demir levhayla kapatmışlar. Yukarıdan gelen yağmur suyu borudan geçemediğinden dolayı yukarıdan patlıyor. Olduğu gibi bizim buraları mahvetti. Çamur, pislik, her taraf mahvolduk. Perişan olduk. Bütün her şeyimiz mahvoldu. İçeride buzdolabımız, çamaşır makinesi, bir takım çekyatımız var. Hepsi çöp oldu" dedi.
Çiçekçilik yapan Erol Çınar da giderin kapatılması sebebiyle bitkilerinin ve eşyalarının sürüklendiğini belirterek 1 milyona yakın zararının olduğunu bildirdi.
ELEKTRİK KESİNTİSİ TAHLİYE ÇALIŞMALARINI FELÇ ETTİ
Mahalle sakini Meriç Özsarıgül, yaklaşık 1 aydır devam eden çalışmalar esnasında bölgedeki kanaldan binalarına kanalizasyon suyu dolduğunu aktardı.
Apartmanın yaklaşık 1,5 metre su altında kaldığını ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafınca elektriğin kesilmesi nedeniyle suyun tahliye edilemediğini ifade eden Özsarıgül, "BEDAŞ elektriği kesti. Burası yaklaşık 1-1,5 metre su altındaydı. Daha sonrasında İSKİ geldi, suyu tahliye için araç getireceklerini söylediler. Bir araç getirdiler, elektrikliymiş. Apartmanda elektrik yok. Haliyle suyu çekemediler. Dün akşam saat 22.00'den beri elektriğimiz yok. Ara ara suyumuz gidip geliyor. Apartmanın içi kanalizasyon suyu dolu. Çocuklar var, bebekler var, benim eşim hamile. Hijyen konusunda da burası rezalet durumda. Biz kendimiz uğraşıyoruz sürekli." diye konuştu.
Özsarıgül, su baskınının hemen ardından itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine bilgi verdiklerini, bina sakinlerinin mağdur olduğunu kaydetti.
Türkiye turizmde 2027 rotasını çizdi
Muhittin Böcek davasında 30 milyonluk baskı