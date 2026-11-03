HASAR BÜYÜK İş yerinde büyük hasar meydana gelen esnaf İsmail Uzunlar, su baskınının olumsuz hava şartlarından değil altyapı kazılarından kaynaklandığını iddia etti. İş yerini kanalizasyon suyunun bastığını belirten Uzunlar, "Dükkanımızı görüyorsunuz. Perişan olduk. Bu nasıl temizlenecek? Bunun masrafını kim tazmin edecek? Bilmiyoruz, raporlar falan tutuldu ama artık elimizden ne geliyorsa hakkımızı arayacağız. Bu kaçıncı oluyor? Bu kazı başladığından beri ikinci oluyor. Yaklaşık 600-700 bin liranın üzerinde zararımız var." ifadelerini kullandı. Bölge sakinleri ve esnaf mağduriyetin Bayrampaşa-Eyüpsultan Tramvay Hattı altyapı çalışmalarından ve kapatılan İSKİ giderlerinden kaynaklandığını ileri sürdü.

Dükkanı su basan diğer işletme sahibi Aytaç Uzunlar ise yağışın felakete dönüşme nedeninin tramvay inşaatı olduğuna dikkat çekerek, "Bizim bu durumumuzun sağanak yağışla alakası yok. Yoldaki tramvay çalışması yüzünden kanal kazıyorlar. Kazdıkları kanalın su giderini ağzını bir demir levhayla kapatmışlar. Yukarıdan gelen yağmur suyu borudan geçemediğinden dolayı yukarıdan patlıyor. Olduğu gibi bizim buraları mahvetti. Çamur, pislik, her taraf mahvolduk. Perişan olduk. Bütün her şeyimiz mahvoldu. İçeride buzdolabımız, çamaşır makinesi, bir takım çekyatımız var. Hepsi çöp oldu" dedi. Aytaç Uzunlar

Çiçekçilik yapan Erol Çınar da giderin kapatılması sebebiyle bitkilerinin ve eşyalarının sürüklendiğini belirterek 1 milyona yakın zararının olduğunu bildirdi. Binalara dolan kanalizasyon suları ve kesilen elektrik nedeniyle tahliye işlemleri aksarken iş yerlerinde yüz binlerce liralık maddi zarar oluştu.