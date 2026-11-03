Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye taziye ziyareti: Kardeş acısını paylaştı
Kız kardeşi Serpil Bahçeli’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis’teki makamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kabul etti. Kılıçdaroğlu, vefat haberinin ardından Bahçeli’ye taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kız kardeşi vefat eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye taziye ziyaretinde bulundu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin TBMM'deki makamında gerçekleşen görüşmede Kılıçdaroğlu, kardeşi Serpil Bahçeli'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle MHP liderine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.
Gerçekleşen ziyarette CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, CHP Grup Başkanvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Serkan Sarı ile partinin bazı milletvekilleri eşlik etti.
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel