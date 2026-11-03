Adana merkezli 3 ilde 'Kurşunlar' ve 'Aylar' operasyonu: 65 gözaltı... Çocuğu vurdular ailesini tehdit ettiler
Adana merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, esnafı tehdit edip haraç toplayan ve 15 yaşındaki çocuğu başından vurarak ağır yaralayan iki ayrı organize suç örgütü deşifre edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, “Kurşunlar” ve “Aylar” isimli çetelere üye olduğu belirlenen 65 şüpheli gözaltına alındı. Sosyal medyada propaganda yapıp bünyelerine eleman katan ve yurt dışı numaralarından tehdit yağdıran şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.
Adana'da temizlik ürünleri satan esnafın haraç vermediği için 15 yaşındaki oğlunun başından vurulmasıyla gündeme gelen dehşet verici olay, emniyet güçlerini geniş çaplı takibe yönlendirdi.
"KURŞUNLAR" VE "AYLAR" OPERASYONU
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente korku salan iki ayrı organize suç örgütünü deşifre etti. Elebaşılığını Mehmet Reşit Aktay'ın yaptığı "Kurşunlar" ile elebaşılığını Abdurrahman Ay'ın yaptığı "Aylar" isimli iki suç örgütüne yönelik Adana merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Teknik ve fiziki takipler sonucunda kimlikleri belirlenen 65 şüpheli, polisin gerçekleştirdiği baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ekiplerince belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru incelenmek üzere emniyete götürüldü. Haklarında "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Nitelikli yağma", "İş yeri ve ikamet kurşunlama", "Silahla tehdit", "Mala zarar verme" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlamaları bulunan 65 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının devam ettiği bildirildi.
HARAÇ İSTEDİKLERİ ESNAFIN OĞLUNU VURDULAR
Soruşturma detaylarında şüphelilerin, sanal medya platformları üzerinden propaganda yürüterek örgüte yeni üyeler kazandırmaya çalıştıkları saptandı. Yurt dışı telefon numaralarından ulaştıkları iş insanlarını ölümle tehdit edip haraç isteyen suç örgütü üyelerinin bölgesel baskı kurduğu anlaşıldı.
Bu kapsamda "Kurşunlar" suç örgütü mensuplarının, 19 Ekim'de haraç istedikleri temizlik ürünleri ticareti yapan Ercüment Musaoğlu'nun 15 yaşındaki oğlu Nurmuhammed Musaoğlu'nu öldürme kastıyla silahla başından vurduğu kayıtlara geçti.