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Adana merkezli 3 ilde 'Kurşunlar' ve 'Aylar' operasyonu: 65 gözaltı... Çocuğu vurdular ailesini tehdit ettiler

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, esnafı tehdit edip haraç toplayan ve 15 yaşındaki çocuğu başından vurarak ağır yaralayan iki ayrı organize suç örgütü deşifre edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, “Kurşunlar” ve “Aylar” isimli çetelere üye olduğu belirlenen 65 şüpheli gözaltına alındı. Sosyal medyada propaganda yapıp bünyelerine eleman katan ve yurt dışı numaralarından tehdit yağdıran şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

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Adana merkezli 3 ilde 'Kurşunlar' ve 'Aylar' operasyonu: 65 gözaltı... Çocuğu vurdular ailesini tehdit ettiler

Adana'da temizlik ürünleri satan esnafın haraç vermediği için 15 yaşındaki oğlunun başından vurulmasıyla gündeme gelen dehşet verici olay, emniyet güçlerini geniş çaplı takibe yönlendirdi.

Adanada başından vurulan çocuğun ailesine ölüm tehdidi: Selam vereni bile vuracağız! Acılı baba: Bunlar haraç çetesiAdanada başından vurulan çocuğun ailesine ölüm tehdidi: Selam vereni bile vuracağız! Acılı baba: Bunlar haraç çetesi
Adana'da başından vurulan çocuğun ailesine ölüm tehdidi: "Selam vereni bile vuracağız!" Acılı baba: "Bunlar haraç çetesi"

"KURŞUNLAR" VE "AYLAR" OPERASYONU

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente korku salan iki ayrı organize suç örgütünü deşifre etti. Elebaşılığını Mehmet Reşit Aktay'ın yaptığı "Kurşunlar" ile elebaşılığını Abdurrahman Ay'ın yaptığı "Aylar" isimli iki suç örgütüne yönelik Adana merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, esnafı haraç talebiyle tehdit eden ve reddedilince 15 yaşındaki bir çocuğu silahla başından vurarak ağır yaralayan “Kurşunlar” ve “Aylar” adlı suç örgütleri hedef alındı.(Haberin fotoğrafları İHA ve DHA'dan alınmıştır)Operasyonlarda, esnafı haraç talebiyle tehdit eden ve reddedilince 15 yaşındaki bir çocuğu silahla başından vurarak ağır yaralayan “Kurşunlar” ve “Aylar” adlı suç örgütleri hedef alındı.(Haberin fotoğrafları İHA ve DHA'dan alınmıştır)

Teknik ve fiziki takipler sonucunda kimlikleri belirlenen 65 şüpheli, polisin gerçekleştirdiği baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerince belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru incelenmek üzere emniyete götürüldü. Haklarında "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Nitelikli yağma", "İş yeri ve ikamet kurşunlama", "Silahla tehdit", "Mala zarar verme" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlamaları bulunan 65 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının devam ettiği bildirildi.

Mehmet Reşit Aktay ile Abdurrahman Ay’ın elebaşılığını yaptığı şebekelerin, sosyal medyadan eleman devşirdiği ve yurt dışı hatlar üzerinden şantaj yaptığı belirlendi. Mehmet Reşit Aktay ile Abdurrahman Ay’ın elebaşılığını yaptığı şebekelerin, sosyal medyadan eleman devşirdiği ve yurt dışı hatlar üzerinden şantaj yaptığı belirlendi.

HARAÇ İSTEDİKLERİ ESNAFIN OĞLUNU VURDULAR

Soruşturma detaylarında şüphelilerin, sanal medya platformları üzerinden propaganda yürüterek örgüte yeni üyeler kazandırmaya çalıştıkları saptandı. Yurt dışı telefon numaralarından ulaştıkları iş insanlarını ölümle tehdit edip haraç isteyen suç örgütü üyelerinin bölgesel baskı kurduğu anlaşıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı takibinde yakalanan 65 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı takibinde yakalanan 65 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu kapsamda "Kurşunlar" suç örgütü mensuplarının, 19 Ekim'de haraç istedikleri temizlik ürünleri ticareti yapan Ercüment Musaoğlu'nun 15 yaşındaki oğlu Nurmuhammed Musaoğlu'nu öldürme kastıyla silahla başından vurduğu kayıtlara geçti.

Sosyal medyada propaganda yapıp bünyelerine eleman katan ve yurt dışı numaralarından tehdit yağdıran şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.Sosyal medyada propaganda yapıp bünyelerine eleman katan ve yurt dışı numaralarından tehdit yağdıran şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

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