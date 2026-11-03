Adana'da başından vurulan çocuğun ailesine ölüm tehdidi: "Selam vereni bile vuracağız!" Acılı baba: "Bunlar haraç çetesi"

Adanada başından vurulan çocuğun ailesine ölüm tehdidi: Selam vereni bile vuracağız! Acılı baba: Bunlar haraç çetesi

"KURŞUNLAR" VE "AYLAR" OPERASYONU

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente korku salan iki ayrı organize suç örgütünü deşifre etti. Elebaşılığını Mehmet Reşit Aktay'ın yaptığı "Kurşunlar" ile elebaşılığını Abdurrahman Ay'ın yaptığı "Aylar" isimli iki suç örgütüne yönelik Adana merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, esnafı haraç talebiyle tehdit eden ve reddedilince 15 yaşındaki bir çocuğu silahla başından vurarak ağır yaralayan “Kurşunlar” ve “Aylar” adlı suç örgütleri hedef alındı.(Haberin fotoğrafları İHA ve DHA'dan alınmıştır)