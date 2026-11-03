İlyas Yalçıntaş uyuşturucu kullandığını itiraf etti. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

"6 AY ÖNCE DENEMEK AMACIYLA İNGİLTERE'DE KOKAİN KULLANMIŞTIM"

Tutuklu sanık İlyas Yalçıntaş savunmasında, "Ben tanınan bir şarkıcıyım. Böyle bir dosyayla karşı karşıya olduğum için utanç duyuyor ve üzülüyorum. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçunu reddediyorum. Üzülerek söylüyorum ki kenevir kullanıcısıydım. 6 ay önce denemek amacıyla İngiltere'de bir İngiliz vatandaşıyla kokain kullanmıştım. Kullandığımda beni aşırı derecede rahatsız etmişti. Kamuoyu tarafından takip edilen biri olduğum ve takipçilerime kötü örnek olmak istemediğim için savcılıkta verdiğim ilk ifademde uyuşturucu madde kullandığımı inkar ettim. Ancak Sulh Ceza Hakimliğindeki ifademde bu hususu düzelttim. Daha önce uyuşturucu madde kullandım ancak kimseye madde temin etmedim ve başkalarıyla birlikte kullanmadım. Partilere katılmadım, evimde tek başıma kullandım. Evimde bulunan hassas teraziyi fitness sporuyla ilgilendiğim için bulunduruyordum, gıda ölçümü yapıyorum. Mesajlarıma gelecek olursak, ben hep samimi olduğum arkadaşlarımla sokak jargonu kullanan biriyim. Evimde partiler düzenlendiği iddiası doğru değildir. Muhbirin söylediklerini reddediyorum. Cezaevinde çok zor şartlar altındayım; üstümden fareler geçti. Bu cezayı hak ettiğimi asla düşünmüyorum" dedi.

'TÜTÜNDEN BAHSEDİYORUM'

Savcının, mesajlarında geçen 'Çözeltme imkanınız var mı?' sorusunun ne anlama geldiğini sorması üzerine Yalçıntaş, "Yardımcım ile yaptığım yazışmadır. Tüm alışverişimi o yapar. O zamanlar tütün kullanıyordum. Buradaki yazışma, yardımcımın alacağı tütüne ilişkindir. Yazışma yanlış anlaşılmış olabilir. Buradaki yazışma tütün maddesinin kullanımına ilişkindir. 'Kutum' dediğim şey bana ait olan posta kutusudur. Oldukça geniştir. Yardımcımın alışverişten sonra eşyalarımı bıraktığı büyükçe bir kutudur" dedi.