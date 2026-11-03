Türkiye'nin dış politikada yönünü Ankara belirler! Ömer Çelik'ten net mesaj
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin kuruluşunun 25'inci, iktidara gelişinin 24'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen programda AK Parti'nin siyasi mücadelesini ve Türkiye'nin dış politika vizyonunu değerlendirdi. Partinin en büyük eserinin AK Parti olduğunu vurgulayan Çelik, Türkiye'nin dış politikada bağımsız hareket ettiğinin altını çizerek, "Türkiye'nin dış politikada tek ekseni vardır o da Ankara eksenidir. Onun dışındaki hiçbir eksen Türkiye'nin dış politikasına yön veremez" dedi.
AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından parti genel merkezinde "Kuruluşunun 25. İktidara Gelişinin 24. Yılında AK Parti" programı düzenlendi. Programa Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala ile Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik ve Ahmet Büyükgümüş katıldı.
Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin siyasi duruşuna, demokrasi mücadelesine ve Türkiye'nin dış politika vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"EN BÜYÜK ESERİMİZ AK PARTİ'DİR"
AK Parti'nin Türkiye'de büyük bir demokratik dönüşümün öncüsü olduğunu belirten Çelik, vesayet dönemlerinde teşkilatların dağıtılmasına yönelik girişimlere rağmen partinin mahalle temsilcilerinin mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.
Çelik, şöyle konuştu:
"Bizden önce demokrasiyi, millet iradesini hakim kılmak isteyenleri nasıl engellediler? Bir, teşkilatlarını dağıttılar. İki, milletvekili gruplarını dağıttılar ama bakın vesayetin en karanlık günlerinde bile bizden bir tek mahalle temsilcimizi bile söküp alamadınız. Türkiye'de demokrasinin nöbetçileri kimdir, dendiğinde AK Parti'nin mahalle temsilcilerine bakacaksınız."
AK Parti'nin 2000'li yılların başında muhafazakar demokrat bir kitle ve merkez partisi olarak kurulduğunu hatırlatan Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi merkeze ilişkin yaklaşımını anımsattı.
Çelik, AK Parti'nin siyaset anlayışının önemini şu sözlerle anlattı:
"Siyaset, bütün bu yaptığımız eserlerin, Cumhurbaşkanımız liderliğinde yürüdüğümüz yolun ana enerjisidir, ana omurgasıdır. Onun için en büyük eserimiz AK Parti'dir."
"TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKADA TEK EKSENİ ANKARA'DIR"
Türkiye'nin dış politika vizyonuna ilişkin de konuşan Çelik, geçmişte gündeme getirilen "eksen kayması" tartışmalarına tepki gösterdi. Türkiye'nin dış politikasının başka ülkelerin belirlediği eksenlere göre şekillenmeyeceğini vurgulayan Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Biz bunu anlamaya çalıştık. Bunlar bize ne demek istiyorlar? Söyledikleri şey şu. Dış politikanızı batı eksenli yaparsanız eksen kayması yaşamıyorsunuz. Dış politikanızı batı eksenli yapmazsanız dış politikanızda eksen kayması yaşıyorsunuz. Onun için bizim tarihi dönüşümlerimizden bir tanesi 'eksen kayması' kavramıyla mücadele etmektir. Cumhurbaşkanımızın dediği şekilde Türkiye'nin dış politikada tek ekseni vardır o da Ankara eksenidir. Onun dışındaki hiçbir eksen Türkiye'nin dış politikasına yön veremez."
"HEPİMİZ GÜVENDE DEĞİLSEK HİÇBİRİMİZ GÜVENDE DEĞİLİZ"
AK Parti'nin bölgesel güvenlik yaklaşımına da değinen Çelik, komşu ülkelerin zayıflamasını Türkiye'nin güvenliği açısından bir kazanım olarak görmediklerini belirtti.
"Hiçbir komşumuzun zayıf, fakir olmasını istemiyoruz." diyen Çelik, bölgesel istikrarın önemini şu sözlerle ifade etti:
"Hiçbir komşumuzun güvenlik güçlerinin ortadan kalkmasını istemiyoruz. Zengin komşular istiyoruz, güvenlik içinde komşular istiyoruz ve istikrarlı komşular istiyoruz. Çünkü şunu öğrendik ve AK Parti bunu bölgeye öğretti. O da şudur. Hepimiz güvende değilsek hiçbirimiz güvende değiliz. Onun için bizim güvenli olmamız kadar, bizim istikrarlı olmamız kadar Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Akdeniz'deki bütün ortaklarımız da güvenli olacak."
"HUKUK DIŞI VATANSEVERLİK OLMAZ"
Çelik, konuşmasında hukuk ve vatanseverlik ilişkisine de dikkat çekti. Bazı kesimlerin hukuka aykırı eylemlerini vatanseverlik söylemiyle savunduğunu belirten Çelik, bu yaklaşımın kabul edilemeyeceğini söyledi.
Çelik, "AK Parti'nin Türkiye'ye kazandırdığı önemli kavramlardan biri 'Hukuk dışı vatanseverlik olmaz.' Kim hukukun dışına çıkarak vatanseverlikten bahsediyorsa onun yaptığı şey vatan hainliğinden başka bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.