Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin siyasi duruşuna, demokrasi mücadelesine ve Türkiye'nin dış politika vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından parti genel merkezinde "Kuruluşunun 25. İktidara Gelişinin 24. Yılında AK Parti" programı düzenlendi. Programa Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala ile Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik ve Ahmet Büyükgümüş katıldı.

ʺKuruluşunun 25. İktidara Gelişinin 24. Yılında AK Partiʺ programı düzenlendi. (Fotoğraf: AA)

"EN BÜYÜK ESERİMİZ AK PARTİ'DİR"

AK Parti'nin Türkiye'de büyük bir demokratik dönüşümün öncüsü olduğunu belirten Çelik, vesayet dönemlerinde teşkilatların dağıtılmasına yönelik girişimlere rağmen partinin mahalle temsilcilerinin mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

Çelik, şöyle konuştu:

"Bizden önce demokrasiyi, millet iradesini hakim kılmak isteyenleri nasıl engellediler? Bir, teşkilatlarını dağıttılar. İki, milletvekili gruplarını dağıttılar ama bakın vesayetin en karanlık günlerinde bile bizden bir tek mahalle temsilcimizi bile söküp alamadınız. Türkiye'de demokrasinin nöbetçileri kimdir, dendiğinde AK Parti'nin mahalle temsilcilerine bakacaksınız."

AK Parti'nin 2000'li yılların başında muhafazakar demokrat bir kitle ve merkez partisi olarak kurulduğunu hatırlatan Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi merkeze ilişkin yaklaşımını anımsattı.

Çelik, AK Parti'nin siyaset anlayışının önemini şu sözlerle anlattı:

"Siyaset, bütün bu yaptığımız eserlerin, Cumhurbaşkanımız liderliğinde yürüdüğümüz yolun ana enerjisidir, ana omurgasıdır. Onun için en büyük eserimiz AK Parti'dir."