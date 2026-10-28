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Adana'da başından vurulan çocuğun ailesine ölüm tehdidi: "Selam vereni bile vuracağız!" Acılı baba: "Bunlar haraç çetesi"

Adana'nın’da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Nurmuhammet Musaoğlu, başından aldığı ağır yara sebebiyle 8 gündür hayat mücadelesi veriyor. Olayla ilgili 17 yaşındaki saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, acılı aile süreç boyunca kimliği belirsiz kişilerce yurtdışı kaynaklı numaralardan ölüm tehditleri aldıklarını açıkladı. Baba Ercüment Musaoğlu, geçtiğimiz yıl boyunca çocuklarını korumak amacıyla şahıslara 7 milyon 8 milyon lira arasında ödeme yaptığını iddia ederek, adaletin tecelli etmesini talep etti. Emniyet güçleri saldırının arkasındaki azmettiricileri yakalamak için soruşturma başlattı.

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Adana'da başından vurulan çocuğun ailesine ölüm tehdidi: "Selam vereni bile vuracağız!" Acılı baba: "Bunlar haraç çetesi"

Adana'da 15 yaşındaki oğulları Nurmuhammet Musaoğlu'nun silahlı saldırıda başından vurulmasının ardından hastanede iyi haber bekleyen aile, süreç içerisinde gelen ölüm tehditleri ile sarsıldı.

Olay, 19 Ekim Pazartesi günü merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde gerçekleşti. İş yerine motosiklet ile gelen şüphelilerden biri, kasada oturan 15 yaşındaki Nurmuhammet Musaoğlu'na tabanca ile ateş açarak olay yerinden kaçtı. Başından ağır yaralanan çocuk, babası Ercüment Musaoğlu tarafından hastaneye kaldırıldı.

Adana'da 15 yaşındaki bir çocuğun silahlı saldırıya uğraması ile başlayan olaylar zinciri, ailenin maruz kaldığı ağır tehditler ile derinleşti. (Haberin fotoğrafları İHA ve DHA'dan alınmıştır)Adana'da 15 yaşındaki bir çocuğun silahlı saldırıya uğraması ile başlayan olaylar zinciri, ailenin maruz kaldığı ağır tehditler ile derinleşti. (Haberin fotoğrafları İHA ve DHA'dan alınmıştır)

SALDIRGAN TUTUKLANDI ÇETE TEHDİDE SARILDI

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, saldırıyı 17 yaşındaki A.E.'nin gerçekleştirdiğini ve Mersin'e kaçma hazırlığında olduğunu tespit etti.

Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda saklandığı adreste yakalanan şüpheli A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Nurmuhammet MusaoğluNurmuhammet Musaoğlu

'BUNLAR HARAÇ ÇETESİ'

Hastane bahçesinde evladının yaşam mücadelesini takip eden baba Ercüment Musaoğlu, saldırının alacak verecek meselesi olmadığını savundu. Musaoğlu, "Oğlum 8 gündür hayat mücadelesi veriyor. Bunlar bir haraç çetesi. Bizden haraç istediler. Dükkanıma kurşun sıktılar. Çocuklarıma bir şey olmasın diye elimde avcumda ne varsa verdim" dedi.

Baba Ercüment Musaoğlu saldırının arkasında organize çete yapılanması olduğunu söyledi. Baba Ercüment Musaoğlu saldırının arkasında organize çete yapılanması olduğunu söyledi.

'ÖDEDİM YİNE İSTEDİLER'

Geçtiğimiz yıl içerisinde saldırganlara yüksek miktarlarda ödeme yaptığını öne süren Ercüment Musaoğlu, "7 milyon 8 milyon TL benden aldılar, çocuklarım ölmesin dedim. Aradan bir yıl geçti, bu vampirler yine beni ölümle tehdit ettiler. 'Emekliyim, başka gelirim yok' dedim. Bunlar da çocuğumun kafasından vurdular. Arsamı sattım, arabamı sattım. Dükkanımı kurşunlattılar. 6 çocuğum var, onlara bir şey olmasın dedim. Ölüm tehditleri alıyorum. Hain pusu kurup oğlumun kafasına sıktılar" diye konuştu.

Ercüment Musaoğlu saldırıyı düzenleyen çetenin kendisinden milyonlarca lira haraç aldığını iddia etti.Ercüment Musaoğlu saldırıyı düzenleyen çetenin kendisinden milyonlarca lira haraç aldığını iddia etti.

'SELAM VERENİ DE VURACAĞIZ' TEHDİDİ

Saldırganların yurtdışı numaralarından mesaj gönderdiğini belirten baba, "Size kim selam verirse, onları da vuracağız. Hastane önünde bekleyin, 2 saate sizi vuracağız" şeklinde tehditler aldığını ifade etti.

Can güvenliği olmadığını vurgulayan Musaoğlu, "Eve gidemiyorum, kırmızı ışıkta duramıyorum. Hastane önünde oğlum ölümle savaşırken ben de ölüm tehditleri alıyorum. Bu acımız bize yetmemiş gibi, ikinci bir acı yaşatıyorlar. Bunlar bir çete, bunlar elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor" dedi.

Hastanede yaşam mücadelesi veren evlatlarının başucunda dahi tehdit mesajları alan aile, saldırının arkasındaki azmettiricilerin bir an önce yakalanmasını bekliyor.Hastanede yaşam mücadelesi veren evlatlarının başucunda dahi tehdit mesajları alan aile, saldırının arkasındaki azmettiricilerin bir an önce yakalanmasını bekliyor.

TEHDİTLE HERKESİ SUSTURUYORLAR

Yaşanan duruma tepki gösteren anne Nursel Musaoğlu ise çevredeki insanların korku içinde olduğunu söyledi.

Anne Musaoğlu, "O caniler buradaki insanların kanıyla beslenip hayat yaşıyorlar. Burada her gün bizim gibi insanlar acı çekiyor. Ama dile getiremiyorlar. Hala tehdit, herkes korkuyor. Hayalleri vardı, masumdu, günahsızdı hiçbir şeyden haberi yoktu. Sizin de evlatlarınız var, benim gibi bir sürü insanın canı yanıyor ama çıkıp söyleyemiyorlar" şeklinde konuştu.

Adana'da başından vurulan çocuğun ailesine ölüm tehdidi: "Selam vereni bile vuracağız!" Acılı baba: "Bunlar haraç çetesi"-7

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