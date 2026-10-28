'BUNLAR HARAÇ ÇETESİ' Hastane bahçesinde evladının yaşam mücadelesini takip eden baba Ercüment Musaoğlu, saldırının alacak verecek meselesi olmadığını savundu. Musaoğlu, "Oğlum 8 gündür hayat mücadelesi veriyor. Bunlar bir haraç çetesi. Bizden haraç istediler. Dükkanıma kurşun sıktılar. Çocuklarıma bir şey olmasın diye elimde avcumda ne varsa verdim" dedi. Baba Ercüment Musaoğlu saldırının arkasında organize çete yapılanması olduğunu söyledi.

'ÖDEDİM YİNE İSTEDİLER' Geçtiğimiz yıl içerisinde saldırganlara yüksek miktarlarda ödeme yaptığını öne süren Ercüment Musaoğlu, "7 milyon 8 milyon TL benden aldılar, çocuklarım ölmesin dedim. Aradan bir yıl geçti, bu vampirler yine beni ölümle tehdit ettiler. 'Emekliyim, başka gelirim yok' dedim. Bunlar da çocuğumun kafasından vurdular. Arsamı sattım, arabamı sattım. Dükkanımı kurşunlattılar. 6 çocuğum var, onlara bir şey olmasın dedim. Ölüm tehditleri alıyorum. Hain pusu kurup oğlumun kafasına sıktılar" diye konuştu. Ercüment Musaoğlu saldırıyı düzenleyen çetenin kendisinden milyonlarca lira haraç aldığını iddia etti.

'SELAM VERENİ DE VURACAĞIZ' TEHDİDİ Saldırganların yurtdışı numaralarından mesaj gönderdiğini belirten baba, "Size kim selam verirse, onları da vuracağız. Hastane önünde bekleyin, 2 saate sizi vuracağız" şeklinde tehditler aldığını ifade etti. Can güvenliği olmadığını vurgulayan Musaoğlu, "Eve gidemiyorum, kırmızı ışıkta duramıyorum. Hastane önünde oğlum ölümle savaşırken ben de ölüm tehditleri alıyorum. Bu acımız bize yetmemiş gibi, ikinci bir acı yaşatıyorlar. Bunlar bir çete, bunlar elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor" dedi. Hastanede yaşam mücadelesi veren evlatlarının başucunda dahi tehdit mesajları alan aile, saldırının arkasındaki azmettiricilerin bir an önce yakalanmasını bekliyor.