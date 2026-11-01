UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Alanya, Manavgat, Tarsus... 100 il 1000 ilçe projesinde hangi ilçeler il olabilir? İşte 24 ilçelik liste

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 100 il ve 1000 ilçe projesine ilişkin açıklamalarıyla Türkiye’nin idari haritasında değişiklik beklentisi yeniden gündeme geldi. 19 yeni ilin kurulması planlanırken Alanya, Tarsus, Çorlu ve İnegöl’ün de aralarında bulunduğu il olma potansiyeli taşıyan 24 ilçe merak konusu oldu. Peki, hangi ilçeler il olacak, il olma şartları neler? İşte nüfuslarıyla il olmaya aday ilçeler ve yeni idari yapılanmaya ilişkin tüm detaylar Takvim'de.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Alanya, Manavgat, Tarsus... 100 il 1000 ilçe projesinde hangi ilçeler il olabilir? İşte 24 ilçelik liste

Türkiye'nin mülki idari yapısında kapsamlı bir değişiklik yapılmasını öngören 100 il, 1000 ilçe projesinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir gazeteye yapmış olduğu açıklama sonrası hangi ilçelerin il statüsüne yükseleceği, il olabilmek için hangi kriterlerin aranacağı ve yeni idari yapılanmanın nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

Video Oynatma İkonu İşte il adayı öne çıkan 24 ilçe

Türkiye'de 81 olan il sayısının 100'e çıkarılması hedefleniyor. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Türkiye'de 81 olan il sayısının 100'e çıkarılması hedefleniyor. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

TÜRKİYE'NİN İL SAYISI 100'E ÇIKACAK MI?

Türkiye'de mevcut durumda 81 il ve 922 ilçe bulunuyor. MHP'nin 100 İl 1000 İlçe projesinin hayata geçirilmesi halinde Türkiye'nin idari haritasında önemli bir değişiklik yaşanacak.

Hazırlanan proje doğrultusunda 81 olan il sayısına 19 yeni il eklenerek toplam sayının 100'e yükselmesi hedefleniyor. Mevcut 922 ilçeye 78 yeni ilçe daha eklenmesiyle de Türkiye genelindeki ilçe sayısının 1000'e çıkarılması öngörülüyor.

Alanya, il olma potansiyeli taşıyan ilçeler arasında öne çıkıyor. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Alanya, il olma potansiyeli taşıyan ilçeler arasında öne çıkıyor. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

İL OLMA ŞARTLARI NELER? BİR İLÇENİN İL OLABİLMESİ İÇİN HANGİ KRİTERLER ARANIYOR?

100 il hedefinin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında il olma şartları geliyor. Bir ilçenin il statüsüne yükseltilmesinde nüfus büyüklüğü önemli bir gösterge olsa da tek başına yeterli kabul edilmiyor.

İl olma kriterleri konusunda kamuoyunda sıklıkla 100 bin nüfus ve mevcut il merkezine 30 kilometreden fazla uzaklık şartları gündeme geliyor.

Tarsus, 358 bin 510 kişilik nüfusuyla dikkat çekiyor. (Foto: A Haber)Tarsus, 358 bin 510 kişilik nüfusuyla dikkat çekiyor. (Foto: A Haber)

İL OLMAK İÇİN SIRA BEKLEYEN İLÇELER HANGİLERİ? İŞTE ÖNE ÇIKAN 24 İLÇE

100 il 1000 ilçe projesinin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte il olma potansiyeli taşıyan ilçeler de merak edilmeye başlandı. Özellikle nüfusu yüksek, ekonomik faaliyetleri gelişmiş ve bölgesel merkez konumunda bulunan ilçeler dikkat çekiyor.

Kamuoyunda paylaşılan nüfus sıralamalarında öne çıkan ilçeler arasında Antalya'dan Alanya ve Manavgat, Mersin'den Tarsus, Tekirdağ'dan Çorlu ve Bursa'dan İnegöl bulunuyor.

A Haber ekranlarında paylaşılan listede yer alan 24 ilçe ve karşılarında gösterilen nüfus değerleri şöyle:

İlk 12 sırada yer alan ilçeler

SIRA
İLÇE – İL
NÜFUS
1
Alanya – Antalya
371 bin 547
2
Tarsus – Mersin
358 bin 510
3
Çorlu – Tekirdağ
306 bin 939
4
İnegöl – Bursa
306 bin 004
5
Siverek – Şanlıurfa
277 bin 399
6
Manavgat – Antalya
266 bin 480
7
İskenderun – Hatay
228 bin 149
8
Fethiye – Muğla
187 bin 332
9
Edremit – Balıkesir
176 bin 251
10
Karadeniz Ereğli – Zonguldak
173 bin
11
Erciş – Van
170 bin 209
12
Bandırma – Balıkesir
169 bin 476

100 il 1000 ilçe projesinde 24 ilçenin adı gündeme geldi. (Foto: A Haber)100 il 1000 ilçe projesinde 24 ilçenin adı gündeme geldi. (Foto: A Haber)

Listenin devamında yer alan ilçeler:

SIRA
İLÇE – İL
NÜFUS
13
Cizre – Şırnak
166 bin 290
14
Nazilli – Aydın
162 bin 156
15
Ereğli – Konya
158 bin 010
16
Lüleburgaz – Kırklareli
157 bin 136
17
Ergani – Diyarbakır
141 bin 098
18
Kahta – Adıyaman
136 bin 769
19
Ünye – Ordu
135 bin 914
20
Kozan – Adana
132 bin 572
21
Elbistan – Kahramanmaraş
132 bin 036
22
Polatlı – Ankara
131 bin 894
23
Midyat – Mardin
125 bin 791
24
Yüksekova – Hakkari
121 bin 314

ALANYA, TARSUS, ÇORLU VE İNEGÖL İL Mİ OLACAK?

İl olma beklentisiyle öne çıkan ilçelerin başında Alanya geliyor. Antalya'ya bağlı Alanya, nüfus büyüklüğü, turizm faaliyetleri ve ekonomik kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Türkiyenin istikbal hamlesi! Bahçeliden 5 ana ilkede 100 il ve 1000 ilçe projesi: Terörsüz Türkiyede yeni dönemin idari yapısıTürkiyenin istikbal hamlesi! Bahçeliden 5 ana ilkede 100 il ve 1000 ilçe projesi: Terörsüz Türkiyede yeni dönemin idari yapısı

Borsa İstanbul'da yönetim değişikliği! Atila Türeli görevi vekaleten üstlendi
SONRAKİ HABER

Genel Müdürlük görevine Atila Türeli getirildi
Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler