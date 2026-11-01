Alanya, Manavgat, Tarsus... 100 il 1000 ilçe projesinde hangi ilçeler il olabilir? İşte 24 ilçelik liste
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 100 il ve 1000 ilçe projesine ilişkin açıklamalarıyla Türkiye’nin idari haritasında değişiklik beklentisi yeniden gündeme geldi. 19 yeni ilin kurulması planlanırken Alanya, Tarsus, Çorlu ve İnegöl’ün de aralarında bulunduğu il olma potansiyeli taşıyan 24 ilçe merak konusu oldu. Peki, hangi ilçeler il olacak, il olma şartları neler? İşte nüfuslarıyla il olmaya aday ilçeler ve yeni idari yapılanmaya ilişkin tüm detaylar Takvim'de.
Türkiye'nin mülki idari yapısında kapsamlı bir değişiklik yapılmasını öngören 100 il, 1000 ilçe projesinde yeni gelişmeler yaşanıyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir gazeteye yapmış olduğu açıklama sonrası hangi ilçelerin il statüsüne yükseleceği, il olabilmek için hangi kriterlerin aranacağı ve yeni idari yapılanmanın nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.İşte il adayı öne çıkan 24 ilçe
TÜRKİYE'NİN İL SAYISI 100'E ÇIKACAK MI?
Türkiye'de mevcut durumda 81 il ve 922 ilçe bulunuyor. MHP'nin 100 İl 1000 İlçe projesinin hayata geçirilmesi halinde Türkiye'nin idari haritasında önemli bir değişiklik yaşanacak.
Hazırlanan proje doğrultusunda 81 olan il sayısına 19 yeni il eklenerek toplam sayının 100'e yükselmesi hedefleniyor. Mevcut 922 ilçeye 78 yeni ilçe daha eklenmesiyle de Türkiye genelindeki ilçe sayısının 1000'e çıkarılması öngörülüyor.
İL OLMA ŞARTLARI NELER? BİR İLÇENİN İL OLABİLMESİ İÇİN HANGİ KRİTERLER ARANIYOR?
100 il hedefinin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında il olma şartları geliyor. Bir ilçenin il statüsüne yükseltilmesinde nüfus büyüklüğü önemli bir gösterge olsa da tek başına yeterli kabul edilmiyor.
İl olma kriterleri konusunda kamuoyunda sıklıkla 100 bin nüfus ve mevcut il merkezine 30 kilometreden fazla uzaklık şartları gündeme geliyor.
İL OLMAK İÇİN SIRA BEKLEYEN İLÇELER HANGİLERİ? İŞTE ÖNE ÇIKAN 24 İLÇE
100 il 1000 ilçe projesinin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte il olma potansiyeli taşıyan ilçeler de merak edilmeye başlandı. Özellikle nüfusu yüksek, ekonomik faaliyetleri gelişmiş ve bölgesel merkez konumunda bulunan ilçeler dikkat çekiyor.
Kamuoyunda paylaşılan nüfus sıralamalarında öne çıkan ilçeler arasında Antalya'dan Alanya ve Manavgat, Mersin'den Tarsus, Tekirdağ'dan Çorlu ve Bursa'dan İnegöl bulunuyor.
A Haber ekranlarında paylaşılan listede yer alan 24 ilçe ve karşılarında gösterilen nüfus değerleri şöyle:
İlk 12 sırada yer alan ilçeler
Listenin devamında yer alan ilçeler:
ALANYA, TARSUS, ÇORLU VE İNEGÖL İL Mİ OLACAK?
İl olma beklentisiyle öne çıkan ilçelerin başında Alanya geliyor. Antalya'ya bağlı Alanya, nüfus büyüklüğü, turizm faaliyetleri ve ekonomik kapasitesiyle dikkat çekiyor.