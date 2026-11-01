Türkiye'nin mülki idari yapısında kapsamlı bir değişiklik yapılmasını öngören 100 il, 1000 ilçe projesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir gazeteye yapmış olduğu açıklama sonrası hangi ilçelerin il statüsüne yükseleceği, il olabilmek için hangi kriterlerin aranacağı ve yeni idari yapılanmanın nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. İşte il adayı öne çıkan 24 ilçe

Türkiye'de 81 olan il sayısının 100'e çıkarılması hedefleniyor. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) TÜRKİYE'NİN İL SAYISI 100'E ÇIKACAK MI? Türkiye'de mevcut durumda 81 il ve 922 ilçe bulunuyor. MHP'nin 100 İl 1000 İlçe projesinin hayata geçirilmesi halinde Türkiye'nin idari haritasında önemli bir değişiklik yaşanacak. Hazırlanan proje doğrultusunda 81 olan il sayısına 19 yeni il eklenerek toplam sayının 100'e yükselmesi hedefleniyor. Mevcut 922 ilçeye 78 yeni ilçe daha eklenmesiyle de Türkiye genelindeki ilçe sayısının 1000'e çıkarılması öngörülüyor.