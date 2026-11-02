



MERSİN-ADANA KESİMİNDE İSTASYON VE HAT SERİM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR



Proje kapsamında tamamlanan ve devam eden çalışmalara ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Çukurova Havalimanı bağlantısının üstyapı imalatları ile Seyhan ve Çukurova viyadüklerinin tamamlandığını bildirdi.



Uraloğlu, "Mersin-Adana kesiminde Tarsus şehir geçişinin kazı, üst ve alt döşeme betonarme imalatlarını tamamladık. Bölgede peron imalatları ve hat serim çalışmalarımız devam ediyor. Mersin-Adana arasındaki istasyon ve teknik binaların yapımını, karayolu alt ve üst geçitleri ile demir yolu köprülerinin imalatlarını sürdürüyoruz. Mersin-Adana kesiminde, 84,72 fiziki ilerleme sağladık. Yapım çalışmalarımızı 2027 yılında tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



Projenin diğer kesimlerinde de çalışmaların devam ettiğini belirten Uraloğlu, Toprakkale-Mamure kesiminin 17 kilometresinde üstyapı imalatlarının tamamlandığını, Nurdağı tünellerinde kaplama beton ve flüt imalatlarının bitirildiğini kaydetti.