15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu Yakası istikametine ilerleyen 4 araç saat 11.30 sıralarında zincirleme kazaya karıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.