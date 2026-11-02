İstanbul'u kilitleyen kaza: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 4 araç birbirine girdi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş istikametinde saat 11.30'da 4 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu Yakası istikametine ilerleyen 4 araç saat 11.30 sıralarında zincirleme kazaya karıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.
Trafik ekipleri bir yandan trafiği yönlendirirken bir yandan da kazaya karışan araçları kaldırmak için çekici çağırdı.
İKİ YAKADA DA TRAFİK KİLİTLENDİ
Kaza nedeniyle Avrupa'dan Anadolu Yakasına, Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde kilometrelerce kuyruk oluştu.
ARAÇLAR KALDIRILDI
Araçların köprü üzerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
YOLLARDA SON DURUM
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel