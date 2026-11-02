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İstanbul'u kilitleyen kaza: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 4 araç birbirine girdi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş istikametinde saat 11.30'da 4 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu.

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İstanbul'u kilitleyen kaza: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 4 araç birbirine girdi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu Yakası istikametine ilerleyen 4 araç saat 11.30 sıralarında zincirleme kazaya karıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi Anadolu yakası yönünde zincirleme kaza (Foto: DHA)15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi Anadolu yakası yönünde zincirleme kaza (Foto: DHA)

Trafik ekipleri bir yandan trafiği yönlendirirken bir yandan da kazaya karışan araçları kaldırmak için çekici çağırdı.

İKİ YAKADA DA TRAFİK KİLİTLENDİ

Kaza nedeniyle Avrupa'dan Anadolu Yakasına, Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde kilometrelerce kuyruk oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki kaza İstanbul'u kilitledi (Foto: DHA)15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki kaza İstanbul'u kilitledi (Foto: DHA)


ARAÇLAR KALDIRILDI

Araçların köprü üzerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.


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