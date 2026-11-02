Antalya'da COP31 eğitim ve mesai düzenlemesi: 7 ilçede uzaktan eğitim hazırlığı
Antalya Valisi Hulusi Şahin, Dünya Liderler Zirvesi nedeniyle 5 merkez ilçe ile Serik ve Manavgat'ta uzaktan eğitim hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı. İlk ve ortaöğretim çağında çocuğu bulunan kadın kamu personeline idari izin verilmesine ilişkin kararın önümüzdeki günlerde duyurulacağını belirtti.
Antalya'nın ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde eğitim, ulaşım ve güvenlik tedbirlerine ilişkin yeni ayrıntılar açıklandı.
Antalya Valisi Hulusi Şahin, 11-12 Kasım tarihlerindeki Dünya Liderler Zirvesi nedeniyle Antalya'nın 7 ilçesinde uzaktan eğitime geçilmesi için hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Şahin, çocukları ilk ve ortaöğretimde eğitim gören kadın kamu personelinin idari izinli sayılması yönünde de çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
COP31 alanında düzenlenen basın toplantısına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp ile Antalya Valisi Hulusi Şahin katıldı. Toplantının ardından basın mensuplarına yaklaşık 1 milyon 100 bin metrekarelik zirve alanı gezdirildi.
ANTALYA'DA 7 İLÇEDE UZAKTAN EĞİTİM HAZIRLIĞI
Antalya Valisi Hulusi Şahin, Dünya Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirileceği 11 ve 12 Kasım tarihlerinde eğitim faaliyetlerine yönelik özel bir düzenleme üzerinde çalışıldığını açıkladı.
Buna göre Antalya'nın 5 merkez ilçesi olan Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı ile Serik ve Manavgat ilçelerinde uzaktan eğitime geçilmesine yönelik hazırlıklar tamamlandı.
Şahin, konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
Uzaktan eğitim uygulamasına ilişkin nihai kararın henüz açıklanmadığı, önümüzdeki günlerde resmi duyurunun yapılmasının beklendiği bildirildi.
ÇOCUĞU OLAN KADIN KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN GÜNDEMDE
Vali Şahin, uzaktan eğitim hazırlıklarının yanı sıra kamu personelini ilgilendiren bir düzenleme üzerinde de çalışıldığını duyurdu.
11-12 Kasım tarihlerinde, çocukları ilk ve ortaöğretimde eğitim gören kadın kamu personelinin idari izinli sayılması konusunda hazırlıkların sürdüğünü belirten Şahin, görüşmelerin ardından kararın kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.
Düzenlemeye ilişkin resmi açıklamanın birkaç gün içinde yapılması bekleniyor.
90 DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANI ANTALYA'YA GELİYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Türkiye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde COP31'e ev sahipliği yapacağını belirtti.
Zirvenin Birleşmiş Milletler çatısı altında düzenlenen en üst düzey iklim organizasyonu olduğunu ifade eden Demiralp, devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra bilim insanlarının, iş dünyası temsilcilerinin, gençlerin ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya geleceğini söyledi.
Demiralp, 11-12 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Dünya Liderler Zirvesi'ne şu ana kadar 90 devlet ve hükümet başkanının katılım bildirdiğini açıkladı.
COP31 ALANI MAVİ VE YEŞİL BÖLGE OLARAK İKİYE AYRILDI
COP31 organizasyonu için hazırlanan yaklaşık 1 milyon 100 bin metrekarelik alan, mavi ve yeşil olmak üzere iki bölümden oluşuyor.
Bakan Yardımcısı Demiralp, yaklaşık 527 bin metrekarelik mavi bölgede Birleşmiş Milletler'in resmi müzakerelerinin gerçekleştirileceğini, 11-12 Kasım tarihlerindeki Dünya Liderler Zirvesi'nin de burada yapılacağını söyledi.
Yaklaşık 582 bin metrekarelik yeşil bölgede ise kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, girişimciler, gençler ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelecek.
Yeşil bölgede bilim, teknoloji, yeşil dönüşüm, finansman, enerji, sıfır atık, gençlik, kültür ve medeniyet gibi başlıkları kapsayan 7 tematik alan oluşturuldu.
ANTALYA'DA 1,5 MİLYON ZİYARETÇİ BEKLENİYOR
Bakan Yardımcısı Demiralp, zirveye 196 ülkenin katılımının öngörüldüğünü ve organizasyon süresince yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçinin ağırlanmasının beklendiğini açıkladı.
Türkiye'nin iklim diplomasisi açısından önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağını belirten Demiralp, hazırlıkların ilgili bakanlıklar, kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektörün işbirliğiyle yürütüldüğünü ifade etti.
EMİNE ERDOĞAN'IN SIFIR ATIK PROJESİ ZİRVEDE TANITILACAK
Zirvenin önemli gündem başlıklarından biri de sıfır atık uygulamaları olacak.
Demiralp, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlayan Sıfır Atık hareketinin COP31 kapsamında uluslararası katılımcılara tanıtılacağını söyledi.
Organizasyon alanında sıfır atık atölyeleri, sıfır atık mutfağı ve sıfır atık köyleri oluşturulduğunu belirten Demiralp, sürdürülebilirlik anlayışının ulaşım, enerji, atık yönetimi ve günlük hizmetlerde uygulanacağını kaydetti.
Zirve öncesinde sıfır atık ve ISO sürdürülebilirlik belgelerinin de alındığı açıklandı.
190 SANATÇININ ESERLERİ SERGİLENECEK
COP31 kapsamında Türkiye'nin kültürel birikimi de uluslararası ziyaretçilere tanıtılacak.
COP organizasyonlarında ilk kez uygulanacak COPART programıyla yaklaşık 70 yabancı ve 120 yerli sanatçının eserleri sergilenecek.
Program kapsamında tematik konserler ve paneller düzenlenecek. Anadolu Hazineleri Bahçesi'nde Türkiye'nin kültürel mirası ziyaretçilerle buluşurken, 7 bölgenin mutfaklarının yanı sıra Antalya mutfağı da tanıtılacak.
EXPO ALANI ANTALYA'YA KALACAK: FESTİVAL VE KONGRE MERKEZİ OLACAK
Antalya Valisi Hulusi Şahin, COP31 sonrasında EXPO alanının Antalya'ya kazandırılacağını açıkladı.
Şahin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un daha önce yaptığı açıklamayı hatırlatarak alanın Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı bünyesinde festival, fuar, etkinlik ve kongre merkezi olarak kullanılacağını belirtti.
EXPO alanının özellikle kış ve bahar turizmi açısından Antalya'ya önemli katkı sağlamasının beklendiğini ifade etti.
GÜVENLİK, TRAFİK VE AFAD HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI
Vali Şahin, COP31 öncesinde güvenlik ve trafik tedbirlerinin tamamlandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatları doğrultusunda hazırlıkların gözden geçirildiğini belirten Şahin, özellikle 11-12 Kasım tarihlerindeki Dünya Liderler Zirvesi sırasında özel trafik düzenlemelerinin uygulanacağını söyledi.
Antalya Valiliği tarafından açıklanan ulaşım tedbirlerinin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldığını hatırlatan Şahin, vatandaşların duyuruları takip etmelerini istedi.
Sağlık, AFAD, Sahil Güvenlik ve diğer kurumların organizasyon kapsamındaki hazırlıklarının da tamamlandığını belirtti.
ZİRVENİN LİDERLER SALONUNDA TANITIM YAPILDI
Basın toplantısının ardından Bakan Yardımcısı Burak Demiralp ve Vali Hulusi Şahin, basın mensuplarıyla birlikte COP31 alanında incelemelerde bulundu.
Mavi ve yeşil bölgelerdeki hazırlıkların tanıtıldığı gezide, liderlerin toplantılarının gerçekleştirileceği "Anadolu" isimli Genel Kurul 1 salonu da ziyaret edildi.
Salonda, Bakanlığın COP31 için hazırladığı "Let's COP" ile Tarkan'ın zirve için hazırladığı "Wake Up" isimli şarkının klipleri gösterildi.