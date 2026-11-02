Düzenlemeye ilişkin resmi açıklamanın birkaç gün içinde yapılması bekleniyor.

Vali Şahin, uzaktan eğitim hazırlıklarının yanı sıra kamu personelini ilgilendiren bir düzenleme üzerinde de çalışıldığını duyurdu.

Şahin, konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Buna göre Antalya'nın 5 merkez ilçesi olan Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı ile Serik ve Manavgat ilçelerinde uzaktan eğitime geçilmesine yönelik hazırlıklar tamamlandı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Dünya Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirileceği 11 ve 12 Kasım tarihlerinde eğitim faaliyetlerine yönelik özel bir düzenleme üzerinde çalışıldığını açıkladı.

COP31 alanında düzenlenen basın toplantısına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp ile Antalya Valisi Hulusi Şahin katıldı. Toplantının ardından basın mensuplarına yaklaşık 1 milyon 100 bin metrekarelik zirve alanı gezdirildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 11-12 Kasım tarihlerindeki Dünya Liderler Zirvesi nedeniyle Antalya'nın 7 ilçesinde uzaktan eğitime geçilmesi için hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Şahin, çocukları ilk ve ortaöğretimde eğitim gören kadın kamu personelinin idari izinli sayılması yönünde de çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

COP31 nedeniyle Antalya'nın 7 ilçesinde uzaktan eğitim hazırlıkları tamamlandı. (Foto: AA)

90 DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANI ANTALYA'YA GELİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Türkiye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde COP31'e ev sahipliği yapacağını belirtti.

Zirvenin Birleşmiş Milletler çatısı altında düzenlenen en üst düzey iklim organizasyonu olduğunu ifade eden Demiralp, devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra bilim insanlarının, iş dünyası temsilcilerinin, gençlerin ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya geleceğini söyledi.

Demiralp, 11-12 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Dünya Liderler Zirvesi'ne şu ana kadar 90 devlet ve hükümet başkanının katılım bildirdiğini açıkladı.

COP31 ALANI MAVİ VE YEŞİL BÖLGE OLARAK İKİYE AYRILDI

COP31 organizasyonu için hazırlanan yaklaşık 1 milyon 100 bin metrekarelik alan, mavi ve yeşil olmak üzere iki bölümden oluşuyor.

Bakan Yardımcısı Demiralp, yaklaşık 527 bin metrekarelik mavi bölgede Birleşmiş Milletler'in resmi müzakerelerinin gerçekleştirileceğini, 11-12 Kasım tarihlerindeki Dünya Liderler Zirvesi'nin de burada yapılacağını söyledi.

Yaklaşık 582 bin metrekarelik yeşil bölgede ise kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, girişimciler, gençler ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelecek.

Yeşil bölgede bilim, teknoloji, yeşil dönüşüm, finansman, enerji, sıfır atık, gençlik, kültür ve medeniyet gibi başlıkları kapsayan 7 tematik alan oluşturuldu.

ANTALYA'DA 1,5 MİLYON ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Bakan Yardımcısı Demiralp, zirveye 196 ülkenin katılımının öngörüldüğünü ve organizasyon süresince yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçinin ağırlanmasının beklendiğini açıkladı.

Türkiye'nin iklim diplomasisi açısından önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağını belirten Demiralp, hazırlıkların ilgili bakanlıklar, kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektörün işbirliğiyle yürütüldüğünü ifade etti.