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Çelik Kubbe'ye "seri" takviye! SİPER-2 için tarih verildi... Gök Vatan'a güç katacak

"Çelik Kubbe" hava savunma mimarisinde yer alan Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi SİPER-2, tüm testleri başarıyla geçip göğüs kabarttı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, SİPER-2'nin seri üretimi için tarih verdi.

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Çelik Kubbe'ye "seri" takviye! SİPER-2 için tarih verildi... Gök Vatan'a güç katacak

Gök Vatan'ın savunmasında önemli rol oynayan Çelik Kubbe'nin hava savunma mimarisinde yer alan SİPER-2'nin seri üretimi için tarih verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi SİPER-2'nin seri üretimine 2027'de başlanacağını açıkladı.

SİPER-2'nin seri üretimine 2027'de başlanacak (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)SİPER-2'nin seri üretimine 2027'de başlanacak (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)


Bakan Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2027 yılı bütçe sunumunda Türk savunma sanayisindeki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Kacır, "Çelik Kubbe'de Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi SİPER-2'nin seri üretimine önümüzdeki yıl başlayacağız." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılı bütçe sunumunda Türk savunma sanayisindeki gelişmelere ilişkin bilgi verdi (Foto: AA)Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılı bütçe sunumunda Türk savunma sanayisindeki gelişmelere ilişkin bilgi verdi (Foto: AA)

Savunma sanayisinde önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kacır, sektörde 4 binden fazla şirket ve araştırma kurumunda 100 binden fazla çalışanın yer aldığı güçlü bir ekosisteme ulaşıldığını kaydetti.

Çelik Kubbenin gücüne güç katacak: SİPER-2 havada güncellenen hedefi tam isabetle vurduÇelik Kubbenin gücüne güç katacak: SİPER-2 havada güncellenen hedefi tam isabetle vurdu

HAVADA GÜNCELLENEN HEDEFİ TAM İSABETLE VURDU

Öte yandan SİPER-2 tüm testleri başarıyla geçti.

Çelik Kubbe'nin kilit halkası olan sistem son olarak belirli bir hedefe doğru ateşlendikten sonra havadayken güncellenen yeni hedefini başarıyla imha etti.

Değişken tehditlere karşı reaksiyon kapasiteni artıran bu özellik Çelik Kubbe'nin etkinliğini de güçlendiriyor.

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