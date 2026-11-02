Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılı bütçe sunumunda Türk savunma sanayisindeki gelişmelere ilişkin bilgi verdi (Foto: AA) Savunma sanayisinde önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kacır, sektörde 4 binden fazla şirket ve araştırma kurumunda 100 binden fazla çalışanın yer aldığı güçlü bir ekosisteme ulaşıldığını kaydetti.

HAVADA GÜNCELLENEN HEDEFİ TAM İSABETLE VURDU



Öte yandan SİPER-2 tüm testleri başarıyla geçti.



Çelik Kubbe'nin kilit halkası olan sistem son olarak belirli bir hedefe doğru ateşlendikten sonra havadayken güncellenen yeni hedefini başarıyla imha etti.



Değişken tehditlere karşı reaksiyon kapasiteni artıran bu özellik Çelik Kubbe'nin etkinliğini de güçlendiriyor.



Çelik Kubbe

SİPER