DMM’den “ormansızlaşma” iddialarına yalanlama: Türkiye ağaçlandırmada Avrupa lideri
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'nin orman varlığını korumadığı yönündeki iddiaları yalanladı. DMM, orman varlığının 2002'den bu yana 20,8 milyon hektardan 23,4 milyon hektara yükseldiğini, Türkiye'nin ağaçlandırmada Avrupa'da birinci sırada yer aldığını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'nin orman varlığını korumadığı ve ormansızlaşmayı artırdığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Türkiye'nin orman varlığına ilişkin gerçeği yansıtmayan iddiaların gündeme getirildiği belirtildi.
ORMAN VARLIĞI 23,4 MİLYON HEKTARA YÜKSELDİ
Açıklamada, "Türkiye'nin orman varlığını korumadığı ve ormansızlaşmayı artırdığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.
Yürütülen ağaçlandırma çalışmaları sayesinde Türkiye'nin orman varlığının 2002'den bu yana 20,8 milyon hektardan 23,4 milyon hektara yükseldiği bildirildi. Ormanların ülke yüzölçümündeki payının ise yüzde 30'a ulaştığı kaydedildi.
TÜRKİYE AVRUPA'DA BİRİNCİ SIRADA
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) FRA 2025 Raporu'na da değinilen açıklamada, Türkiye'nin ağaçlandırma çalışmalarında dünyada üçüncü, Avrupa'da ise birinci sırada yer aldığı belirtildi.
Türkiye'nin orman varlığını en fazla artıran ülkeler arasında dünyada dördüncü, Avrupa'da ise birinci sırada bulunduğunun raporla tescillendiği ifade edildi.
ORMANLARDAKİ ÇALIŞMALAR HUKUKİ ZEMİNDE YÜRÜTÜLÜYOR
DMM, Anayasa ve 6831 sayılı Orman Kanunu çerçevesinde yürütülen kamu yatırımı izinleri ile planlı bakım faaliyetlerinin, ekosistem bütünlüğü ve hukuki zemin korunarak gerçekleştirildiğini bildirdi.
Açıklamada, orman yangınlarıyla mücadelenin insansız hava araçları ve akıllı sistemlerle desteklenerek kesintisiz şekilde sürdürüldüğü de vurgulandı.
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE ORMAN KÖYLÜSÜNE DESTEK
Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilirken, orman köylülerinin de farklı proje ve çalışmalarla desteklendiği kaydedildi.
DMM açıklamasında son olarak, "Kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen dezenformasyonlara itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.