Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'nin orman varlığını korumadığı ve ormansızlaşmayı artırdığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Türkiye'nin orman varlığına ilişkin gerçeği yansıtmayan iddiaların gündeme getirildiği belirtildi.

DMM'nin konuya ilişkin paylaşımı (Foto: Sosyal medya) ORMAN VARLIĞI 23,4 MİLYON HEKTARA YÜKSELDİ Açıklamada, "Türkiye'nin orman varlığını korumadığı ve ormansızlaşmayı artırdığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi. Yürütülen ağaçlandırma çalışmaları sayesinde Türkiye'nin orman varlığının 2002'den bu yana 20,8 milyon hektardan 23,4 milyon hektara yükseldiği bildirildi. Ormanların ülke yüzölçümündeki payının ise yüzde 30'a ulaştığı kaydedildi. TÜRKİYE AVRUPA'DA BİRİNCİ SIRADA Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) FRA 2025 Raporu'na da değinilen açıklamada, Türkiye'nin ağaçlandırma çalışmalarında dünyada üçüncü, Avrupa'da ise birinci sırada yer aldığı belirtildi. Türkiye'nin orman varlığını en fazla artıran ülkeler arasında dünyada dördüncü, Avrupa'da ise birinci sırada bulunduğunun raporla tescillendiği ifade edildi.