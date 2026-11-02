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Antalya'da COP31 trafik düzenlemesi! 10-12 Kasım'da hangi yollar kapalı? Alternatif güzergahlar belli oldu

Antalya'da 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenecek COP31 Türkiye İklim Zirvesi öncesinde ulaşım düzenlemeleri açıklandı. Antalya Valiliği, devlet ve hükümet başkanları ile konuk heyetlerin güvenli ulaşımı için 10, 11 ve 12 Kasım tarihlerinde bazı güzergahlarda trafik kısıtlaması uygulanacağını duyurdu. Peki, Antalya'da hangi yollar kapatılacak? Havalimanına ulaşım nasıl sağlanacak? İşte alternatif güzergahlar ve trafik düzenlemelerinin ayrıntıları...

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Antalya'da COP31 trafik düzenlemesi! 10-12 Kasım'da hangi yollar kapalı? Alternatif güzergahlar belli oldu

Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde trafik ve ulaşım tedbirleri belli oldu. Antalya Valiliği, 9-20 Kasım tarihlerinde yapılacak uluslararası zirve kapsamında 10-12 Kasım günlerinde bazı güzergahlarda geçici trafik düzenlemeleri uygulanacağını açıkladı.

Çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile üst düzey heyetin katılacağı zirve nedeniyle özellikle Antalya Havalimanı, D-400 kara yolu ve Belek Turizm Bölgesi çevresinde ulaşım düzenlemelerine gidilecek.

ANTALYA'DA 10-11 VE 12 KASIM'DA TRAFİK DÜZENLEMESİ

Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, COP31 Zirvesi kapsamında 10, 11 ve 12 Kasım tarihlerinde belirli güzergahlarda geçici trafik kısıtlamaları ve şerit düzenlemeleri uygulanacağı belirtildi.

Devlet başkanları ile konuk heyetlerin zirve alanına güvenli şekilde ulaşabilmesi amacıyla bazı yollar resmi konvoylara, görevli araçlara ve servis araçlarına ayrılacak.

COP31 öncesinde Antalya'da 10, 11 ve 12 Kasım tarihlerinde trafik düzenlemesi uygulanacak. (Foto: Sosyal medya)COP31 öncesinde Antalya'da 10, 11 ve 12 Kasım tarihlerinde trafik düzenlemesi uygulanacak. (Foto: Sosyal medya)

LİDERLER YOLU 11 KASIM'DA TAMAMEN KAPATILACAK

Valiliğin duyurusuna göre, D-400 kara yolunun Belek Turizm Yolu'na bağlandığı bölüm ile Land of Legends Kavşağı arasındaki "Liderler Yolu", 11 Kasım Çarşamba günü saat 07.30 ile 12.00 arasında tamamen araç trafiğine kapatılacak.

Devlet ve hükümet başkanlarının zirve alanına ulaşımının tamamlanmasının ardından güzergah kontrollü şekilde yeniden trafiğe açılacak.

COP 31 ANTALYA TRAFİK DÜZENLEMESİ VE ALTERNATİF YOLLAR

Başlık
Tarih / Saat
Güzergâh / Kullanım
Trafik düzenlemesi
Havalimanı Nizamiyesi – Havalimanı Kavşağı
10, 11 ve 12 Kasım
D-400 Karayolu üzerindeki yaklaşık 18 kilometrelik yol
Yol her iki yönde kendi içinde ikiye bölünecek. Nizamiye giriş tarafı konuk heyet konvoylarına, çıkış tarafı vatandaşların geliş ve gidiş trafiğine ayrılacak.
Havalimanı Kavşağı – Belek Shell Kavşağı
10, 11 ve 12 Kasım
D-400 Karayolu üzerindeki yaklaşık 18 kilometrelik bölüm
Serik yönünde Havalimanı Kavşağı'ndan vatandaşların havalimanına ulaşımı sağlanacak. Belek Shell Kavşağı'ndan konuk heyet konvoyları yönlendirilecek.
Şehir merkezinden havalimanına alternatif güzergâh
10, 11 ve 12 Kasım
Bülent Ecevit Bulvarı → Rauf Denktaş Caddesi → Kardeş Kentler Caddesi → Havalimanı
Havalimanına ulaşım için alternatif güzergâh
Kundu – Lara bölgesinden havalimanına alternatif güzergâh
10, 11 ve 12 Kasım
Yaşar Sobutay Bulvarı → Kardeş Kentler Caddesi → Havalimanı
Havalimanına ulaşım için alternatif güzergâh
Serik'ten havalimanına alternatif güzergâh
10, 11 ve 12 Kasım
D-400 Karayolu → Yönlendirme tabelaları takip edilerek havalimanı
Havalimanına ulaşım yönlendirme tabelalarıyla sağlanacak
Liderler Yolu
11 Kasım 07.30-12.00
D-400'ün Belek Turizm Yolu'na bağlanan kısmı ile Land of Legends Kavşağı arası
Tamamen trafiğe kapalı olacak. Diğer saatlerde yalnızca konuk devlet liderleri ve heyetlerinin konvoyları kullanabilecek.
EXPO2016 Bulvarı
10, 11 ve 12 Kasım
Polis, itfaiye, ambulans, AFAD, UMKE, zirve teknik görevlileri ile basın, davetli ve görevli shuttle araçları
Sol şerit acil müdahale ekiplerine, sağ şerit shuttle araçlarının geliş ve gidişlerine ayrılacak.
Belek Oteller Bölgesi'nden EXPO2016 Bulvarı'na ulaşım
10, 11 ve 12 Kasım
Hareket noktası → 1 Nolu Kontrol Noktası → EXPO2016 Bulvarı Kavşağı
Belirlenen güzergâh kullanılacak
Kundu – Lara Oteller Bölgesi'nden EXPO2016 Bulvarı'na ulaşım
10, 11 ve 12 Kasım
Kardeş Kentler Caddesi → Yaşar Sobutay Bulvarı → EXPO2016 Bulvarı Kavşağı
Belirlenen güzergâh kullanılacak
Şehir merkezinden 5 Nolu Kontrol Noktası'na ulaşım
9-20 Kasım 2026
D-400 Karayolu → Serik İlçe Merkezi → Tuzla Burun Caddesi → Gönüllü Küme Evleri → Tuzla Burun Küme Evleri → Kanuni Bahçelievler Caddesi → Acısu 2 Atilla Koç Köprüsü Işıklı Kavşak
Bölgede yaşayan vatandaşlar hariç, Alanya – Side istikametinden gelen shuttle araçları ile Belek otellerine lojistik malzeme taşıyan araçlar için kullanılacak.
Alanya – Side istikametinden 5 Nolu Kontrol Noktası'na ulaşım
9-20 Kasım 2026
Tuzla Burun Caddesi → Gönüllü Küme Evleri → Tuzla Burun Küme Evleri → Kanuni Bahçelievler Caddesi → Acısu 2 Atilla Koç Köprüsü Işıklı Kavşak
Shuttle ve lojistik araçları için belirlenen güzergâh
Belek Caddesi – Eminceler Köprüsü güzergâhı
9-20 Kasım 2026
D-400 Karayolu → Belek Caddesi → Eminceler Sokak → Eminceler Köprüsü
Bölgede yaşayan vatandaşlar dışında Belek Oteller Bölgesi çalışanları, otel misafirleri ve shuttle araçları kullanabilecek.
D-400 Karayolu – shuttle araçları
10, 11 ve 12 Kasım
İl genelinden kalkan shuttle araçları
D-400 Karayolu'nu kesinlikle kullanamayacak.
Belek Oteller Bölgesi lojistik ulaşımı
9-20 Kasım 2026
5 Nolu Kontrol Noktası
Lojistik malzeme transferi yalnızca 5 Nolu Kontrol Noktası üzerinden yapılacak.

D-400 KARA YOLUNDA 18 KİLOMETRELİK DÜZENLEME

Antalya Havalimanı Kavşağı ile Belek Shell Kavşağı arasındaki yaklaşık 18 kilometrelik D-400 kara yolunda da trafik düzenlemesine gidilecek.

Kara yolunun her iki yönünde konuk heyetlerin konvoyları ve vatandaşların kullandığı araçlar için ayrı şerit uygulamaları gerçekleştirilecek.

Ayrıca havalimanı nizamiye ile havalimanı kavşağı arasındaki yolun gidiş ve geliş yönlerinde de konvoylar ve diğer araçlar için ayrı şeritler oluşturulacak.

EXPO2016 BULVARI SADECE GÖREVLİ ARAÇLARA AÇIK OLACAK

Zirve kapsamında EXPO2016 Bulvarı'nın kullanımı da sınırlandırılacak.

Bu güzergahı yalnızca resmi görevli araçlar ve shuttle olarak adlandırılan servis araçları kullanabilecek.

Bulvarın sol şeridi acil müdahale ekiplerine, sağ şeridi ise shuttle araçlarının geliş ve gidişine ayrılacak.

ANTALYA HAVALİMANI'NA NASIL GİDİLECEK? ALTERNATİF YOLLAR AÇIKLANDI

Hareket noktası
Kullanılacak güzergah
Antalya şehir merkezi
Bülent Ecevit Bulvarı – Rauf Denktaş Caddesi – Kardeş Kentler Caddesi
Kundu-Lara
Yaşar Sobutay Bulvarı – Kardeş Kentler Caddesi
Serik
D-400 kara yolundaki yönlendirme tabelaları

Havalimanına gidecek sürücülerin yolculuklarını trafik düzenlemelerini dikkate alarak planlamaları istendi.

10-12 KASIM'DA SHUTTLE ARAÇLARI D-400'Ü KULLANAMAYACAK

Zirve nedeniyle 10, 11 ve 12 Kasım tarihlerinde Antalya genelinden hareket eden shuttle araçlarının D-400 kara yolunu kullanmasına izin verilmeyecek.

Resmi görevli araçlar ve shuttle servisleri, kendileri için belirlenen güzergahlara yönlendirilecek.

Belek Oteller Bölgesi'ne malzeme taşıyan araçlar 5 Nolu Kontrol Noktası'nı kullanacak. (Foto: AA)Belek Oteller Bölgesi'ne malzeme taşıyan araçlar 5 Nolu Kontrol Noktası'nı kullanacak. (Foto: AA)

BELEK OTELLER BÖLGESİ'NE LOJİSTİK ULAŞIMDA YENİ DÜZENLEME

Belek Oteller Bölgesi'ne yapılacak lojistik malzeme transferleri yalnızca 5 No'lu Kontrol Noktası üzerinden gerçekleştirilecek.

Alanya-Side istikametinden gelen shuttle araçları ile lojistik taşıma yapan araçların da aynı kontrol noktasını kullanmasına izin verilecek.

ANTALYA'DA HANGİ YOLLAR NE ZAMAN KAPATILACAK?

Tarih
Güzergah
Trafik düzenlemesi
10-12 Kasım
Havalimanı nizamiye – Havalimanı Kavşağı
Ayrı şerit uygulaması
10-12 Kasım
D-400 Havalimanı Kavşağı – Belek Shell Kavşağı
Trafik ve şerit düzenlemesi
11 Kasım, 07.30-12.00
Liderler Yolu
Tamamen trafiğe kapalı
10-12 Kasım
EXPO2016 Bulvarı
Sadece görevli ve shuttle araçları
10-12 Kasım
D-400 kara yolu
İl genelinden hareket eden shuttle araçları kullanamayacak
10-12 Kasım
Belek Oteller Bölgesi
Lojistik ulaşım 5 No'lu Kontrol Noktası'ndan

ANTALYA VALİLİĞİ'NDEN SÜRÜCÜLERE UYARI

Antalya Valiliği, COP31 kapsamında alınacak trafik tedbirlerine ilişkin açıklamasında vatandaşların seyahatlerini önceden planlamalarının önemine dikkat çekti.

Özellikle 11 Kasım'da Liderler Yolu'nu kullanacak sürücülerin 07.30-12.00 saatleri arasındaki kapanmayı dikkate almaları istendi.

Valilik, sürücülere yönlendirme tabelalarına, trafik işaretlerine ve görevli personelin uyarılarına uyma çağrısında bulundu.

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