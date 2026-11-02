Antalya'da COP31 trafik düzenlemesi! 10-12 Kasım'da hangi yollar kapalı? Alternatif güzergahlar belli oldu
Antalya'da 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenecek COP31 Türkiye İklim Zirvesi öncesinde ulaşım düzenlemeleri açıklandı. Antalya Valiliği, devlet ve hükümet başkanları ile konuk heyetlerin güvenli ulaşımı için 10, 11 ve 12 Kasım tarihlerinde bazı güzergahlarda trafik kısıtlaması uygulanacağını duyurdu. Peki, Antalya'da hangi yollar kapatılacak? Havalimanına ulaşım nasıl sağlanacak? İşte alternatif güzergahlar ve trafik düzenlemelerinin ayrıntıları...
Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde trafik ve ulaşım tedbirleri belli oldu. Antalya Valiliği, 9-20 Kasım tarihlerinde yapılacak uluslararası zirve kapsamında 10-12 Kasım günlerinde bazı güzergahlarda geçici trafik düzenlemeleri uygulanacağını açıkladı.
Çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile üst düzey heyetin katılacağı zirve nedeniyle özellikle Antalya Havalimanı, D-400 kara yolu ve Belek Turizm Bölgesi çevresinde ulaşım düzenlemelerine gidilecek.
ANTALYA'DA 10-11 VE 12 KASIM'DA TRAFİK DÜZENLEMESİ
Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, COP31 Zirvesi kapsamında 10, 11 ve 12 Kasım tarihlerinde belirli güzergahlarda geçici trafik kısıtlamaları ve şerit düzenlemeleri uygulanacağı belirtildi.
Devlet başkanları ile konuk heyetlerin zirve alanına güvenli şekilde ulaşabilmesi amacıyla bazı yollar resmi konvoylara, görevli araçlara ve servis araçlarına ayrılacak.
LİDERLER YOLU 11 KASIM'DA TAMAMEN KAPATILACAK
Valiliğin duyurusuna göre, D-400 kara yolunun Belek Turizm Yolu'na bağlandığı bölüm ile Land of Legends Kavşağı arasındaki "Liderler Yolu", 11 Kasım Çarşamba günü saat 07.30 ile 12.00 arasında tamamen araç trafiğine kapatılacak.
Devlet ve hükümet başkanlarının zirve alanına ulaşımının tamamlanmasının ardından güzergah kontrollü şekilde yeniden trafiğe açılacak.
COP 31 ANTALYA TRAFİK DÜZENLEMESİ VE ALTERNATİF YOLLAR
D-400 KARA YOLUNDA 18 KİLOMETRELİK DÜZENLEME
Antalya Havalimanı Kavşağı ile Belek Shell Kavşağı arasındaki yaklaşık 18 kilometrelik D-400 kara yolunda da trafik düzenlemesine gidilecek.
Kara yolunun her iki yönünde konuk heyetlerin konvoyları ve vatandaşların kullandığı araçlar için ayrı şerit uygulamaları gerçekleştirilecek.
Ayrıca havalimanı nizamiye ile havalimanı kavşağı arasındaki yolun gidiş ve geliş yönlerinde de konvoylar ve diğer araçlar için ayrı şeritler oluşturulacak.
EXPO2016 BULVARI SADECE GÖREVLİ ARAÇLARA AÇIK OLACAK
Zirve kapsamında EXPO2016 Bulvarı'nın kullanımı da sınırlandırılacak.
Bu güzergahı yalnızca resmi görevli araçlar ve shuttle olarak adlandırılan servis araçları kullanabilecek.
Bulvarın sol şeridi acil müdahale ekiplerine, sağ şeridi ise shuttle araçlarının geliş ve gidişine ayrılacak.
ANTALYA HAVALİMANI'NA NASIL GİDİLECEK? ALTERNATİF YOLLAR AÇIKLANDI
Havalimanına gidecek sürücülerin yolculuklarını trafik düzenlemelerini dikkate alarak planlamaları istendi.
10-12 KASIM'DA SHUTTLE ARAÇLARI D-400'Ü KULLANAMAYACAK
Zirve nedeniyle 10, 11 ve 12 Kasım tarihlerinde Antalya genelinden hareket eden shuttle araçlarının D-400 kara yolunu kullanmasına izin verilmeyecek.
Resmi görevli araçlar ve shuttle servisleri, kendileri için belirlenen güzergahlara yönlendirilecek.
BELEK OTELLER BÖLGESİ'NE LOJİSTİK ULAŞIMDA YENİ DÜZENLEME
Belek Oteller Bölgesi'ne yapılacak lojistik malzeme transferleri yalnızca 5 No'lu Kontrol Noktası üzerinden gerçekleştirilecek.
Alanya-Side istikametinden gelen shuttle araçları ile lojistik taşıma yapan araçların da aynı kontrol noktasını kullanmasına izin verilecek.
ANTALYA'DA HANGİ YOLLAR NE ZAMAN KAPATILACAK?
ANTALYA VALİLİĞİ'NDEN SÜRÜCÜLERE UYARI
Antalya Valiliği, COP31 kapsamında alınacak trafik tedbirlerine ilişkin açıklamasında vatandaşların seyahatlerini önceden planlamalarının önemine dikkat çekti.
Özellikle 11 Kasım'da Liderler Yolu'nu kullanacak sürücülerin 07.30-12.00 saatleri arasındaki kapanmayı dikkate almaları istendi.
Valilik, sürücülere yönlendirme tabelalarına, trafik işaretlerine ve görevli personelin uyarılarına uyma çağrısında bulundu.