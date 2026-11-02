Devlet başkanları ile konuk heyetlerin zirve alanına güvenli şekilde ulaşabilmesi amacıyla bazı yollar resmi konvoylara, görevli araçlara ve servis araçlarına ayrılacak.

Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, COP31 Zirvesi kapsamında 10, 11 ve 12 Kasım tarihlerinde belirli güzergahlarda geçici trafik kısıtlamaları ve şerit düzenlemeleri uygulanacağı belirtildi.

Çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile üst düzey heyetin katılacağı zirve nedeniyle özellikle Antalya Havalimanı, D-400 kara yolu ve Belek Turizm Bölgesi çevresinde ulaşım düzenlemelerine gidilecek. ANTALYA'DA 10-11 VE 12 KASIM'DA TRAFİK DÜZENLEMESİ

Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde trafik ve ulaşım tedbirleri belli oldu. Antalya Valiliği, 9-20 Kasım tarihlerinde yapılacak uluslararası zirve kapsamında 10-12 Kasım günlerinde bazı güzergahlarda geçici trafik düzenlemeleri uygulanacağını açıkladı.

COP31 öncesinde Antalya'da 10, 11 ve 12 Kasım tarihlerinde trafik düzenlemesi uygulanacak. (Foto: Sosyal medya)



LİDERLER YOLU 11 KASIM'DA TAMAMEN KAPATILACAK

Valiliğin duyurusuna göre, D-400 kara yolunun Belek Turizm Yolu'na bağlandığı bölüm ile Land of Legends Kavşağı arasındaki "Liderler Yolu", 11 Kasım Çarşamba günü saat 07.30 ile 12.00 arasında tamamen araç trafiğine kapatılacak.

Devlet ve hükümet başkanlarının zirve alanına ulaşımının tamamlanmasının ardından güzergah kontrollü şekilde yeniden trafiğe açılacak.



COP 31 ANTALYA TRAFİK DÜZENLEMESİ VE ALTERNATİF YOLLAR

Başlık Tarih / Saat Güzergâh / Kullanım Trafik düzenlemesi Havalimanı Nizamiyesi – Havalimanı Kavşağı 10, 11 ve 12 Kasım D-400 Karayolu üzerindeki yaklaşık 18 kilometrelik yol Yol her iki yönde kendi içinde ikiye bölünecek. Nizamiye giriş tarafı konuk heyet konvoylarına, çıkış tarafı vatandaşların geliş ve gidiş trafiğine ayrılacak. Havalimanı Kavşağı – Belek Shell Kavşağı 10, 11 ve 12 Kasım D-400 Karayolu üzerindeki yaklaşık 18 kilometrelik bölüm Serik yönünde Havalimanı Kavşağı'ndan vatandaşların havalimanına ulaşımı sağlanacak. Belek Shell Kavşağı'ndan konuk heyet konvoyları yönlendirilecek. Şehir merkezinden havalimanına alternatif güzergâh 10, 11 ve 12 Kasım Bülent Ecevit Bulvarı → Rauf Denktaş Caddesi → Kardeş Kentler Caddesi → Havalimanı Havalimanına ulaşım için alternatif güzergâh Kundu – Lara bölgesinden havalimanına alternatif güzergâh 10, 11 ve 12 Kasım Yaşar Sobutay Bulvarı → Kardeş Kentler Caddesi → Havalimanı Havalimanına ulaşım için alternatif güzergâh Serik'ten havalimanına alternatif güzergâh 10, 11 ve 12 Kasım D-400 Karayolu → Yönlendirme tabelaları takip edilerek havalimanı Havalimanına ulaşım yönlendirme tabelalarıyla sağlanacak Liderler Yolu 11 Kasım 07.30-12.00 D-400'ün Belek Turizm Yolu'na bağlanan kısmı ile Land of Legends Kavşağı arası Tamamen trafiğe kapalı olacak. Diğer saatlerde yalnızca konuk devlet liderleri ve heyetlerinin konvoyları kullanabilecek. EXPO2016 Bulvarı 10, 11 ve 12 Kasım Polis, itfaiye, ambulans, AFAD, UMKE, zirve teknik görevlileri ile basın, davetli ve görevli shuttle araçları Sol şerit acil müdahale ekiplerine, sağ şerit shuttle araçlarının geliş ve gidişlerine ayrılacak. Belek Oteller Bölgesi'nden EXPO2016 Bulvarı'na ulaşım 10, 11 ve 12 Kasım Hareket noktası → 1 Nolu Kontrol Noktası → EXPO2016 Bulvarı Kavşağı Belirlenen güzergâh kullanılacak Kundu – Lara Oteller Bölgesi'nden EXPO2016 Bulvarı'na ulaşım 10, 11 ve 12 Kasım Kardeş Kentler Caddesi → Yaşar Sobutay Bulvarı → EXPO2016 Bulvarı Kavşağı Belirlenen güzergâh kullanılacak Şehir merkezinden 5 Nolu Kontrol Noktası'na ulaşım 9-20 Kasım 2026 D-400 Karayolu → Serik İlçe Merkezi → Tuzla Burun Caddesi → Gönüllü Küme Evleri → Tuzla Burun Küme Evleri → Kanuni Bahçelievler Caddesi → Acısu 2 Atilla Koç Köprüsü Işıklı Kavşak Bölgede yaşayan vatandaşlar hariç, Alanya – Side istikametinden gelen shuttle araçları ile Belek otellerine lojistik malzeme taşıyan araçlar için kullanılacak. Alanya – Side istikametinden 5 Nolu Kontrol Noktası'na ulaşım 9-20 Kasım 2026 Tuzla Burun Caddesi → Gönüllü Küme Evleri → Tuzla Burun Küme Evleri → Kanuni Bahçelievler Caddesi → Acısu 2 Atilla Koç Köprüsü Işıklı Kavşak Shuttle ve lojistik araçları için belirlenen güzergâh Belek Caddesi – Eminceler Köprüsü güzergâhı 9-20 Kasım 2026 D-400 Karayolu → Belek Caddesi → Eminceler Sokak → Eminceler Köprüsü Bölgede yaşayan vatandaşlar dışında Belek Oteller Bölgesi çalışanları, otel misafirleri ve shuttle araçları kullanabilecek. D-400 Karayolu – shuttle araçları 10, 11 ve 12 Kasım İl genelinden kalkan shuttle araçları D-400 Karayolu'nu kesinlikle kullanamayacak. Belek Oteller Bölgesi lojistik ulaşımı 9-20 Kasım 2026 5 Nolu Kontrol Noktası Lojistik malzeme transferi yalnızca 5 Nolu Kontrol Noktası üzerinden yapılacak.

Antalya Havalimanı Kavşağı ile Belek Shell Kavşağı arasındaki yaklaşık 18 kilometrelik D-400 kara yolunda da trafik düzenlemesine gidilecek.

Kara yolunun her iki yönünde konuk heyetlerin konvoyları ve vatandaşların kullandığı araçlar için ayrı şerit uygulamaları gerçekleştirilecek.

Ayrıca havalimanı nizamiye ile havalimanı kavşağı arasındaki yolun gidiş ve geliş yönlerinde de konvoylar ve diğer araçlar için ayrı şeritler oluşturulacak.

EXPO2016 BULVARI SADECE GÖREVLİ ARAÇLARA AÇIK OLACAK

Zirve kapsamında EXPO2016 Bulvarı'nın kullanımı da sınırlandırılacak.

Bu güzergahı yalnızca resmi görevli araçlar ve shuttle olarak adlandırılan servis araçları kullanabilecek.

Bulvarın sol şeridi acil müdahale ekiplerine, sağ şeridi ise shuttle araçlarının geliş ve gidişine ayrılacak.



ANTALYA HAVALİMANI'NA NASIL GİDİLECEK? ALTERNATİF YOLLAR AÇIKLANDI

Hareket noktası Kullanılacak güzergah Antalya şehir merkezi Bülent Ecevit Bulvarı – Rauf Denktaş Caddesi – Kardeş Kentler Caddesi Kundu-Lara Yaşar Sobutay Bulvarı – Kardeş Kentler Caddesi Serik D-400 kara yolundaki yönlendirme tabelaları

Havalimanına gidecek sürücülerin yolculuklarını trafik düzenlemelerini dikkate alarak planlamaları istendi.



10-12 KASIM'DA SHUTTLE ARAÇLARI D-400'Ü KULLANAMAYACAK

Zirve nedeniyle 10, 11 ve 12 Kasım tarihlerinde Antalya genelinden hareket eden shuttle araçlarının D-400 kara yolunu kullanmasına izin verilmeyecek.

Resmi görevli araçlar ve shuttle servisleri, kendileri için belirlenen güzergahlara yönlendirilecek.