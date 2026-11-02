Sahte kimlikle adliyede dolaştı, paylaşımları sonu oldu: İzmir’de sahte polis operasyonu... Evinden silah ve kokart çıktı
Sosyal mecrada kendisini emniyet mensubu ve gazeteci olarak tanıtıp silah teşhir eden A.U.Ş., İzmir’de gerçekleştirilen operasyon neticesinde gözaltına alındı. Sahte telsiz ve kokartla İzmir Adliyesi dahil çeşitli alanlarda görevli imajı çizen şüphelinin, dijital platformlarda “İzmir Adliyesi’nde göreve devam” mesajını paylaştığı saptandı. Zanlının adreslerinde yapılan aramalarda tabanca, fişekler, el telsizi, 8 polis kokartı ve sahte belgeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen çakma polis A.U.Ş. tutuklandı.
İzmir'de polis ve gazeteci taklidi yaparak sosyal medya hesaplarında silah teşhirinde bulunan A.U.Ş. isimli şüpheli, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Emniyet amblemi ve armalarını kullanmak suretiyle sahte dijital hesaplar oluşturan zanlının, temin ettiği sahte polis kimliği ve telsiz vasıtasıyla İzmir Adliyesi başta olmak üzere kentin çeşitli noktalarında görevli personelden biriymiş gibi dolaştığı belirlendi.
TABANCA, TELSİZ, MERMİLER, SAHTE KİMLİKLER…
Sanal devriye ve saha çalışmaları esnasında şüphelinin sosyal medya hesaplarından "İzmir Adliyesi'nde göreve devam" şeklinde paylaşımlar yaptığı tespit edildi.
Güvenlik birimlerinin şüphelinin ev ve iş yerine düzenlediği eş zamanlı operasyondaki aramalarda 1 tabanca, çeşitli fişekler ve mermiler, 1 el telsizi, 8 polis kokartı ve sahte kimlikler ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.