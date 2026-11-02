Emniyet amblemi ve armalarını kullanmak suretiyle sahte dijital hesaplar oluşturan zanlının, temin ettiği sahte polis kimliği ve telsiz vasıtasıyla İzmir Adliyesi başta olmak üzere kentin çeşitli noktalarında görevli personelden biriymiş gibi dolaştığı belirlendi.

TABANCA, TELSİZ, MERMİLER, SAHTE KİMLİKLER…

Sanal devriye ve saha çalışmaları esnasında şüphelinin sosyal medya hesaplarından "İzmir Adliyesi'nde göreve devam" şeklinde paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Güvenlik birimlerinin şüphelinin ev ve iş yerine düzenlediği eş zamanlı operasyondaki aramalarda 1 tabanca, çeşitli fişekler ve mermiler, 1 el telsizi, 8 polis kokartı ve sahte kimlikler ele geçirildi.

İzmir’de polis amblemleriyle sahte hesaplar açıp kendisini kamu görevlisi ve gazeteci olarak tanıtan A.U.Ş.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.