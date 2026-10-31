Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dallıkavak Tüneli ve Bağlantı Yolları ile Dadaşkent-Yıldızkent Yeni Nesil Kavşağı'nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de kara yollarının sanayi, tarım ve turizm faaliyetlerinin ekonomik büyümeye katkısını artıran temel bir unsur olduğunu kaydetti. TÜNEL UZUNLUĞU SON 24 YILDA 17 KAT ARTTI

Son 24 yılda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlattıkları bölünmüş yol seferberliğiyle çok önemli mesafeler katettiklerini belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Kara yolu altyapımıza yaptığımız yatırımlarla Türkiye'yi âdeta yeniden inşa ettik ve cennet vatanımızın dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattık. Bölünmüş yol ağını 6.101 kilometre uzunluğundan 30 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Sadece 6 ilimiz birbirine bağlıyken bugün 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık. Zorlu coğrafyalarda, yüksek dağları ve derin vadileri aşarak doğaya meydan okuyan köprü ve tünellerle güvenli ve konforlu ulaşım sağladık." Köprü ve viyadük uzunluğunu 311 kilometreden 837 kilometreye, tünel uzunluğunu 50 kilometreden 898 kilometreye yükselttiklerini söyleyen Uraloğlu, "Yani, 80 yılda sadece 50 kilometre tünel inşa edilmişken, 2002 yılından sonra biz bunu yaklaşık 17 kat artırdık. Bu tüneller sadece dağları delen yollar değil; üretimin, ticaretin, turizmin ve istihdamın çok önemli kanallarıdır." şeklinde konuştu.

Dallıkavak Tüneli ve Bağlantı Yolları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı törenle hizmete açıldı



ERZURUM'UN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 168 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM

Erzurum'u Rize'ye bağlayan kuzey-güney aksı üzerinde inşa edilen Dallıkavak Tüneli ve Bağlantı Yolları'nı hizmete sunmanın gururunu yaşadıklarını belirten Uraloğlu, açıklamasına şu şekilde devam etti: "Arkamızda yapımı devam eden 9 adet tünel daha var. 8 adet tüneli de bitirmiş durumdayız. Biz toplam 196 kilometre olacak yolun 43 kilometresini tünel yapıyoruz. Erzurum, tarih boyunca Anadolu'nun kilidi, Kafkasya'nın kapısı, vatan sevdalısı Dadaşların yurdu olmuştur. Çifte Minareli Medrese'den Üç Kümbetler'e, Tortum Şelalesi'nden Palandöken'e kadar eşsiz bir medeniyet, kültür ve doğa hazinesidir. Aynı zamanda sanayisi, tarımı, hayvancılığı, kış turizmi ve lojistiğiyle ülkemizin stratejik merkezlerinden biridir. Bu nedenle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Erzurum'un ulaşım altyapısını güçlendirmeyi en önemli önceliklerimizden biri hâline getirdik. Son 24 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Cumhur İttifakı olarak Erzurum'un ulaşım ve iletişim altyapısına 168 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik." "17 ÖNEMLİ KARA YOLU PROJEMİZİN YAPIMINA DEVAM EDİYORUZ"

Erzurum'un 2002'de 49 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 629 kilometreye, 40 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 633 kilometreye çıkardıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "2018'de Ovit Tüneli'ni Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle hizmete açtık. 2021'de Pirinkayalar Tüneli'ni de açarak dar ve keskin 22 virajın yer aldığı bu zorlu geçişi konforlu ve güvenli seyir güzergâhı hâline getirdik. Yine, Horasan-Karakurt Yolu, Aksukapı Köprülü Kavşağı, Çobandede-Hınıs-Varto, Erzurum-Tekman Yolları gibi önemli projeleri de tamamladık. Kop Dağı Tüneli Geçişi'ni de kapsayan Trabzon-Aşkale Yolu, Kırık Tüneli, Çirişli Tüneli ve Bağlantı Yolları, Pasinler Şehir Geçişi gibi 17 önemli kara yolu projemizin de yapımına devam ediyoruz." şeklinde konuştu.