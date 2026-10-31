Bakırköy Belediyesi soruşturmasında yeni iddia: 17 kez mühürlenen kuaför konuştu: 200 bin dolar rüşvet istendi
Bakırköy Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sürerken, ruhsat karşılığında kendisinden 200 bin dolar rüşvet istendiğini öne süren kuaför Rıdvan Bayar, yaşadığı süreci A Haber'e anlattı. Talep edilen parayı vermediği için iş yerinin iki yıl boyunca 17 kez mühürlendiğini belirten Bayar, Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babasının da rüşvet pazarlığı için dükkânına geldiğini iddia etti.
Bakırköy Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gündeme gelen rüşvet iddialarına ilişkin yeni açıklamalar geldi. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası ve dayısının da aralarında bulunduğu şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonun ardından, kuaför Rıdvan Bayar yaşadığı süreci A Haber'e anlattı. Bayar, ruhsat karşılığında kendisinden 200 bin dolar istendiğini, ödeme yapmayı reddedince iş yerinin 17 kez mühürlendiğini öne sürdü.
RUHSAT İÇİN 200 BİN DOLAR İSTENDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ
2024 yılında 30 yıllık mesleki birikimiyle Bakırköy'de kuaför salonu açtığını belirten Rıdvan Bayar, belediyeye yaptığı ilk başvuruda iş yerinin mevzuata aykırı olmadığının bildirildiğini söyledi.
Aylar geçmesine rağmen ruhsat alamadığını anlatan Bayar, sürecin ardından kendisinden para istendiğini belirterek şöyle konuştu:
"Ruhsatım 3 ay boyunca çıkmayınca tekrar başvurdum. Dosyamın belediye başkan yardımcısına yönlendirildiğini söylediler. Ardından bir meclis üyesiyle dışarıda görüşmem istendi. Yeşilköy'de işlerin böyle yürüdüğünü söyleyerek benden tam 200 bin dolar talep ettiler. Ben saç keserek para kazanan bir esnafım, 200 bin doları nereden bulacağım? En başta böyle bir talep olduğunu söyleseydiniz burayı hiç açmazdım dedim. Beni resmen tuzağa düşürdüler"
DÜKKANI 17 KEZ MÜHÜRLENDİ
Rüşvet talebini kabul etmediği için belediyenin baskısıyla karşılaştığını öne süren Bayar, iki yıl boyunca hukuki mücadele yürüttüğünü söyledi. 24 dilekçe verdiğini ve üç ayrı idari dava açtığını belirten işletmeci, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Belediye başkan yardımcısına gidip durumu izah ettim, ancak beni odasından kovdu. Eğer o parayı vermiş olsaydım işime sorunsuz devam edecektim. Vermediğim için iki sene boyunca burası mühürlendi. 24 dilekçe verdim, açtığım 3 idari dava sayesinde haklarımı alabildim. Dükkânımı tam 17 kez mühürlediler. Yürütmeyi durdurma kararlarıyla çalışmaya gayret ettim; hakkımda mühür fekkinden 6 ayrı soruşturma dosyası açtırdılar"
BELEDİYE BAŞKANININ BABASI KUAFÖR SALONUNA GİTTİ
İşletmesine hafta sonları belediye yetkililerinin geldiğini anlatan Bayar, Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babasının da Kentsel Dönüşüm Müdürü Fatih Bey ile birlikte kuaför salonunu ziyaret ettiğini iddia etti.
Söz konusu kişiyi o gün tanımadığını, daha sonra haberlerden belediye başkanının babası olduğunu öğrendiğini belirten Bayar, görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Her cumartesi günü teknik başkanlar, başkan yardımcıları gelmeye başladı. En sonunda çok yaşlı bir beyefendi ile yanında Kentsel Dönüşüm Müdürü olan Fatih Bey buraya geldiler ve masamıza oturdular. O gün kim olduğunu bilmiyordum, daha sonra haberlerden öğrendim ki belediye başkanının babasıymış. Bir kentsel dönüşüm müdürünün kadın kuaföründe ne işi olduğunu sordum"
Bayar, bu görüşmede 200 bin dolarlık rüşvet talebinin 150 bin dolara indirilmesi için pazarlık yapıldığını da öne sürdü.
TEHDİTLERE RAĞMEN MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR
A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş'ın konuyu bir yıl önce canlı yayında gündeme taşımasının ardından belediyenin baskısının arttığını savunan Bayar, tehditler aldığını ancak işinin başında olduğunu söyledi.
Hukuka uygun şekilde ruhsat almak istediğini belirten Bayar, belediyeye verdiği dilekçede iş yerinde imara aykırı tek bir metrekare alan bulunması halinde bunun kendisine yazılı olarak bildirilmesini istediğini belirtti.
Bayar, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Halen tehdit alıyorum ama ben işimin başındayım, hiçbir suç işlemedim. Belediyeye verdiğim resmi dilekçede de iş yerimin imara uygunluğunun tespit edilmesini, aykırı 1 metrekarelik bir alan dahi varsa tarafıma yazıyla bildirilmesini istedim. Ben ruhsatımı hukuka uygun almak istedim, rüşvet vermeyi kabul etmedim. Vermediğim için de her geçen gün baskının dozunu artırdılar"