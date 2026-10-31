Fatih Özkan, Rıdvan Bayar ve Mustafa Özdemir'in bir araya geldiği görüşme.

BELEDİYE BAŞKANININ BABASI KUAFÖR SALONUNA GİTTİ

İşletmesine hafta sonları belediye yetkililerinin geldiğini anlatan Bayar, Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babasının da Kentsel Dönüşüm Müdürü Fatih Bey ile birlikte kuaför salonunu ziyaret ettiğini iddia etti.

Söz konusu kişiyi o gün tanımadığını, daha sonra haberlerden belediye başkanının babası olduğunu öğrendiğini belirten Bayar, görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Her cumartesi günü teknik başkanlar, başkan yardımcıları gelmeye başladı. En sonunda çok yaşlı bir beyefendi ile yanında Kentsel Dönüşüm Müdürü olan Fatih Bey buraya geldiler ve masamıza oturdular. O gün kim olduğunu bilmiyordum, daha sonra haberlerden öğrendim ki belediye başkanının babasıymış. Bir kentsel dönüşüm müdürünün kadın kuaföründe ne işi olduğunu sordum"

Bayar, bu görüşmede 200 bin dolarlık rüşvet talebinin 150 bin dolara indirilmesi için pazarlık yapıldığını da öne sürdü.