UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

MİT'ten Afganistan-Pakistan hattında DEAŞ operasyonu: Abdullah kod adlı Uğur Bahadır yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı kritik bir operasyona imza attı. MİT’in nokta operasyonuyla Afganistan-Pakistan hattında yakalanarak Türkiye’ye getirilen DEAŞ’lı terörist Abdullah kod adlı Uğur Bahadır, ifadesinde örgüt içi ilişkilerini, aldığı eğitimleri ve Türkiye’den eleman aktarımını sağlayan hücre yapısını tüm detaylarıyla itiraf etti. Operasyonla, terör örgütünün Türkiye’ye yönelik eylem planlamaları engellenirken, kilit isimlerle bağlantıları ve faaliyet haritası deşifre edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
MİT'ten Afganistan-Pakistan hattında DEAŞ operasyonu: Abdullah kod adlı Uğur Bahadır yakalandı

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, DEAŞ terör örgütünün sözde Horasan Vilayeti (ISKP) bünyesinde faaliyet yürüten yürüten "Abdullah" kod adlı Uğur Bahadır'ın Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına geçiş yaptığı belirlendi.

AFGANİSTAN-PAKİSTAN HATTINDA YAKALANDI
Bahadır'ın söz konusu bölgedeki DEAŞ kamplarında çeşitli görevler üstlendiği ve örgüt adına verilen talimatları yerine getirdiği tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Afganistan-Pakistan alanında düzenlenen operasyonla yakalanan Uğur Bahadır, Türkiye'ye getirildi.

DEAŞ'lı terörist ʺAbdullahʺ kod adlı Uğur BahadırDEAŞ'lı terörist ʺAbdullahʺ kod adlı Uğur Bahadır

ÖRGÜT İLİŞKİLERİNİ İTİRAF ETTİ
Terörist Uğur Bahadır, alınan ifadesinde Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını yöneten "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun ile olan irtibatını anlattı. Bahadır ifadesinde ayrıca DEAŞ bünyesinde aldığı eğitimleri, örgüt adına kendisine verilen görevleri ve bölgedeki örgütsel faaliyetleri detaylarıyla paylaştı.

2024 YILINDA ÖRGÜTE KATILDI
Uğur Bahadır, 2024 yılında Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına geçerek terör örgütü DEAŞ bünyesine dahil oldu. Bahadır'ı örgüte yönlendiren kişinin, 2025 yılının başında yakalanan "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun olduğu belirlendi. Altun'un DEAŞ tarafından verilen görevleri yürüttüğü ve Türkiye'den bölgeye örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynadığı biliniyordu.

Öte yandan terörist Bahadır'ın, 2026'nın başında yakalanan DEAŞ medya birimi sorumlularından "Abu Ubeyde / Abu İbrahim" kod adlı Ahmet Kazancı ile de Afganistan-Pakistan alanında birlikte hareket ettiği tespit edildi.

MİT'in gerçekleştirdiği operasyon ve çalışmalar neticesinde, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının engellendiği, örgütün unsur kazanımının deşifre edildiği ve faaliyet planlarının ele geçirildiği bildirildi.

DEAŞın finans ağına darbe! 38,6 milyon TLlik para trafiği flaş bellekten çıktıDEAŞın finans ağına darbe! 38,6 milyon TLlik para trafiği flaş bellekten çıktı
DEAŞ'ın finans ağına darbe! 38,6 milyon TL'lik para trafiği flaş bellekten çıktı
MİT ve Emniyetten ortak operasyon: Almanyanın aradığı zehir taciri Berısha İzmirde enselendiMİT ve Emniyetten ortak operasyon: Almanyanın aradığı zehir taciri Berısha İzmirde enselendi
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: Almanya'nın aradığı zehir taciri Berısha İzmir'de enselendi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MİT'ten Afganistan-Pakistan hattında DEAŞ operasyonu: Abdullah kod adlı Uğur Bahadır yakalandı-3 MİT'ten Afganistan-Pakistan hattında DEAŞ operasyonu: Abdullah kod adlı Uğur Bahadır yakalandı-4 MİT'ten Afganistan-Pakistan hattında DEAŞ operasyonu: Abdullah kod adlı Uğur Bahadır yakalandı-5

Kaçak geçişe sahil güvenlik engeli: İzmir açıklarında 76 düzensiz göçmen yakalandı
SONRAKİ HABER

Düzensiz göçe 3 operasyon

 Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'nde konuşuyor! Beştepe'den önemli açıklamalar
ÖNCEKİ HABER

Erdoğan TDT 13. Zirvesi'nde önemli açıklamalar
Tayfun Dastan
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler