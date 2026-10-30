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Kaçak geçişe sahil güvenlik engeli: İzmir açıklarında 76 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Seferihisar, Karaburun ve Urla ilçelerinde sahil güvenlik ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlarda, deniz ve kara alanlarında kaçak yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 76 düzensiz göçmen yakalandı. 28 Ekim'de günün ilk saatlerinden gece geç saatlere kadar yürütülen kapsamlı çalışmalarda, insansız gözetleme araçları, sahil güvenlik botları ve karadaki güvenlik güçleri koordineli şekilde hareket etti. Sağlık kontrolleri tamamlanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaçak geçişe sahil güvenlik engeli: İzmir açıklarında 76 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar, Karaburun ve Urla ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 76 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, sahil güvenlik botu ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü saha operasyonları neticesinde ilk yakalama 28 Ekim'de saat 03.35 sıralarında Urla ilçesinde gerçekleşti. Karada tespit edilen 17 düzensiz göçmen, güvenlik güçlerinin koordineli çalışmasıyla yakalandı.

Aynı gün saat 08.20 sıralarında Seferihisar açıklarında devriye görevi yapan sahil güvenlik gemisi ve botu, tespit edilen hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 28 düzensiz göçmeni muhafaza altına aldı.

Ege Denizi’nde yasa dışı geçişleri önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren emniyet birimleri, İzmir’in 3 farklı ilçesinde düzenledikleri operasyonlarla 76 düzensiz göçmeni yakaladı. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır)Ege Denizi’nde yasa dışı geçişleri önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren emniyet birimleri, İzmir’in 3 farklı ilçesinde düzenledikleri operasyonlarla 76 düzensiz göçmeni yakaladı. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır)

Saat 08.30 sıralarında Karaburun ilçesinde konuşlu mobil kıyı gözetleme aracı vasıtasıyla karada tespit edilen 2 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı.

Gece saatlerinde devam eden operasyonlarda saat 22.05 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında tespit edilen lastik bot, sahil güvenlik botları tarafından durduruldu. Bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı.

Mobil kıyı gözetleme araçları ve sahil güvenlik botlarının müdahalesiyle yakalanan göçmenler, sağlık kontrolleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Mobil kıyı gözetleme araçları ve sahil güvenlik botlarının müdahalesiyle yakalanan göçmenler, sağlık kontrolleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yakalanan toplam 76 düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü birimlerine teslim edildi.

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