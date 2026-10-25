MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: Almanya'nın aradığı zehir taciri Berisha İzmir'de enselendi
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda, Almanya tarafından difüzyon kararıyla aranan şüpheli Valmir Berısha İzmir'de yakalandı. Valmir Berısha, "uyuşturucu madde ticareti", "tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından uluslararası seviyede aranıyordu.
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Almanya adli makamları tarafından uluslararası seviyede aranan şüpheli, güvenlik güçlerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyon sonucunda İzmir'de adalete teslim edildi.
MİT VE EMNİYET KOORDİNASYONUNDA YAKALANDI
Uyuşturucu madde ticareti, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından difüzyon kararıyla aranan Valmir Berısha'nın Türkiye'de olduğu tespit edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı koordinasyonunda harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; Almanya adli makamlarınca 'Uyuşturucu Madde Ticareti, Tehdit ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma' suçlarından difüzyon ile uluslararası seviyede aranan Valmir Berısha isimli şahıs, İzmir'de yakalandı. Kahraman Polislerimizi, Interpol Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel