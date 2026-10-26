DEAŞ'ın finans ağına darbe! 38,6 milyon TL'lik para trafiği flaş bellekten çıktı
DEAŞ'ın milyonluk para trafiği flaş bellekle deşifre edildi! MİT'in Kilis'te ele geçirdiği flaş belleğin şifrelerinin çözülmesiyle terör örgütünün Türkiye-Suriye hattındaki gizli finans ağı ortaya çıkarıldı. MASAK incelemelerinde 6 şüphelinin hesaplarına 38,6 milyon TL giriş, 33,7 milyon TL çıkış yapıldığı belirlendi. Özel internet linkleriyle gönderici kimliklerini gizledikleri tespit edilen şüpheliler tutuklandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen dev operasyonla, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye ve Suriye arasındaki finans ağı çökertildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, MİT'in Kilis'te ele geçirdiği bir flaş belleğin şifrelerinin çözülmesiyle örgütün mali yapısına darbe indirildi.
FLAŞ BELLEKTEN ÇIKTI
Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, Kilis'te ele geçirilen flaş belleğin içerisinde örgüt içi yazışmalar, üst düzey mali sorumluların itirafları ve dijital "hawala" dekontları saptandı.
MİT ve emniyet birimlerinin incelemelerinde, uluslararası havale şirketi görünümündeki Al Barakat ve AFAK isimli yapıların DEAŞ ile doğrudan organik bağ içinde çalıştığı belgelendi. Yabancı istihbarat birimleri ve kamu kurumlarının raporları da bu kirli ağı doğruladı.
EL HOL KAMPINDAN TERÖRİST KAÇIRMAK İÇİN FON KURMUŞLAR
Soruşturmada elde edilen teknik takip verileri vahim bir tabloyu ortaya çıkardı. Şüpheli Ahmet Halil'in banka hesaplarının, YPG/PKK kontrolündeki El Hol kampında tutulan DEAŞ mensuplarının kaçırılması ve kurtarılması amacıyla toplanan örgütsel fonların aktarıldığı ana merkezlerden biri olduğu saptandı.
ÖZEL İNTERNET LİNKLERİYLE KİMLİK GİZLEDİLER
MASAK ve savcılık tespitlerine göre 38,6 milyon TL'lik tutar, buzdağının yalnızca görünen yüzü. Örgütün geleneksel bankacılık denetiminden kaçmak için müşterilerine özel internet bağlantı linkleri gönderdiği ve bu yöntemle gönderici kimlik bilgilerini tamamen gizlediği belirlendi.
Kilis'teki dijital veriler ile MASAK raporlarının çapraz eşleştirmesi sonucu 6 şüphelinin banka hesaplarına 38,6 milyon TL para girişi ve 33,7 milyon TL para çıkışı yapıldığı saptandı. Geçen hafta gözaltına alınan Abdulkadir Ayd, Ahmad Alkhlil, Feras Albakri, Mohmad Al Nhass, Ward Daafis ve Zekeriya Najjar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturma dosyasında şüphelilerin hesap dökümleri tek tek yer aldı:
Mohmad Al Nhass: Hesaplarına 14,9 milyon TL giriş, 13,6 milyon TL çıkış oldu. Terör kaydı bulunan 28 kişiyle finansal teması saptandı.
Feras Albakri: Hesaplarında 9,88 milyon TL giriş ve 8,41 milyon TL çıkış tespit edildi.
Zekeriya Najjar: Hesaplarına 9,23 milyon TL girerken, 5,20 milyon TL nakit çekim yaptığı belirlendi.
Abdulkadir Ayd ve Ward Daafis: Ayd'ın hesabına 2,22 milyon TL, Daafis'in hesabına ise 2,06 milyon TL giriş sağlandı. Daafis'in "sadaka" ve "fitre" açıklamalarıyla kripto para borsalarına aktarım yaptığı görüldü.
Ahmad Alkhlil (Ahmet Halil): Yıllık resmî cirosu sadece 23 bin TL olan bir gıda şirketinin sahibi olmasına rağmen ticari profiliyle tamamen uyumsuz milyonlarca liralık para trafiğini yönettiği anlaşıldı.