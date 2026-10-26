Örgütün özel internet bağlantı linkleri gönderdiği ve bu yöntemle gönderici kimlik bilgilerini tamamen gizlediği belirlendi.

ÖZEL İNTERNET LİNKLERİYLE KİMLİK GİZLEDİLER

MASAK ve savcılık tespitlerine göre 38,6 milyon TL'lik tutar, buzdağının yalnızca görünen yüzü. Örgütün geleneksel bankacılık denetiminden kaçmak için müşterilerine özel internet bağlantı linkleri gönderdiği ve bu yöntemle gönderici kimlik bilgilerini tamamen gizlediği belirlendi.

Kilis'teki dijital veriler ile MASAK raporlarının çapraz eşleştirmesi sonucu 6 şüphelinin banka hesaplarına 38,6 milyon TL para girişi ve 33,7 milyon TL para çıkışı yapıldığı saptandı. Geçen hafta gözaltına alınan Abdulkadir Ayd, Ahmad Alkhlil, Feras Albakri, Mohmad Al Nhass, Ward Daafis ve Zekeriya Najjar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.