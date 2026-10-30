Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi’nden istifa etti

Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi'ndeki tüm görevlerinden istifa ettiğini bildirdi. Kaya, kararına gerekçe olarak parti yönetiminin uzun süredir haberdar olduğu görüş ayrılıklarını gösterdi.

AYRILIK KARARINI EYLÜL AYINDA BABACAN'A İLETTİ

Kaya, eylül ayında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile gerçekleştirdiği görüşmede ayrılık kararını paylaştığını ve daha önce bildirdiği takvim doğrultusunda istifa ettiğini belirtti.

Kaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"DEVA Partisi'nin yetkili kurullarının uzun zamandır vâkıf olduğu görüş ayrılıklarım nedeniyle, Genel Başkan Sayın Ali Babacan ile eylül ayı içerisinde gerçekleştirdiğim görüşmede paylaştığım ayrılık kararıma istinaden, beyan ettiğim takvim doğrultusunda DEVA Partisi'ndeki tüm görevlerimden bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım."

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